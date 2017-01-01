"Сынок, это мы"Два года назад я остался дома один на ночь. Мне было 12 лет. Родители уехали в гости к друзьям, а мне приказали не открывать никому двери, так как у них есть ключ.
Время было около 00:00. Я уже собрался идти спать, но в домофон кто-то позвонил.
- Кто там? - спросил я.
- Сынок, это мы! - Ответил незнакомец.
- Кто мы?
- Сынок, открывай. Это мама и папа.
- Но вы сказали никому не открывать дверь, у вас ведь ключи.
- Мы.. Мы потеряли ключи, быстро открывай!
Их голос превратился из доброго, в жутко злой.
- Но ведь вы сказали, что...
- Я сказала открой нам дверь.
Я положил трубку и ушёл в свою комнату. Мне было очень страшно.
В домофон продолжили названивать. Я начал плакать.
Вдруг в окно начали стучать эти "родители"(я жил на 1 этаже). Я увидел лицо матери, но что-то было не так. Её зрачки были чёрные. Я залез под кровать, даже не помню как я уснул. Я проснулся рано утром, когда родители вошли в дом.
- Мама, папа? - Спросил я,
- Что с тобой, сынок,ты весь бледный!
- Зачем вы вчера стучались сюда?
- Что? Сынок, мы были у *друзей* всю ночь.
- Но ведь вы с папой вчера ночью ломились сюда!
- Не говори ерунду, может вызвать скорую?
Я убежал в свою комнату и посмотрел на стекло. Оно было сломано.
Вдруг мне на телефон пришла смс от мамы: "Сынок, мы задержимся сегодня, твоя бабушка скоро приедет".
Я быстро побежал в коридор. Там было пусто.
Новость отредактировал Mina Harker - Вчера, 19:11
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 19:11 by Фредди РассказщикПросмотров: 55Комментарии: 0
Ключевые слова: Смс черные зрачки. родители авторская история