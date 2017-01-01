"Сынок, это мы"

Новость отредактировал Mina Harker - Вчера, 19:11

Причина: Стилистика автора сохранена

Фредди Рассказщик Просмотров: 55 Комментарии: 0 +2 Вчера, 19:11 by

Два года назад я остался дома один на ночь. Мне было 12 лет. Родители уехали в гости к друзьям, а мне приказали не открывать никому двери, так как у них есть ключ.Время было около 00:00. Я уже собрался идти спать, но в домофон кто-то позвонил.- Кто там? - спросил я.- Сынок, это мы! - Ответил незнакомец.- Кто мы?- Сынок, открывай. Это мама и папа.- Но вы сказали никому не открывать дверь, у вас ведь ключи.- Мы.. Мы потеряли ключи, быстро открывай!Их голос превратился из доброго, в жутко злой.- Но ведь вы сказали, что...- Я сказала открой нам дверь.Я положил трубку и ушёл в свою комнату. Мне было очень страшно.В домофон продолжили названивать. Я начал плакать.Вдруг в окно начали стучать эти "родители"(я жил на 1 этаже). Я увидел лицо матери, но что-то было не так. Её зрачки были чёрные. Я залез под кровать, даже не помню как я уснул. Я проснулся рано утром, когда родители вошли в дом.- Мама, папа? - Спросил я,- Что с тобой, сынок,ты весь бледный!- Зачем вы вчера стучались сюда?- Что? Сынок, мы были у *друзей* всю ночь.- Но ведь вы с папой вчера ночью ломились сюда!- Не говори ерунду, может вызвать скорую?Я убежал в свою комнату и посмотрел на стекло. Оно было сломано.Вдруг мне на телефон пришла смс от мамы: "Сынок, мы задержимся сегодня, твоя бабушка скоро приедет".Я быстро побежал в коридор. Там было пусто.

Ключевые слова: Смс черные зрачки. родители авторская история

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