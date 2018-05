Фэнтези-иллюстратор Chris Achilleos

Крис Ахиллеос (Chris Achilleos) - художник-фантаст, который имеет большую популярность во всём мире. Родился в 1947 году на Кипре в местечке Фамагуст. В 1959 году вместе с семьёй иммигрировал в Великобританию. Первое время в Англии Крису было очень тяжело. Коренные жители не особо приветствовали иностранцев на своей земле. Сверстники школьника относились к нему враждебно, и поэтому все свои силы он направил в искусство. Именно это и помогло Крису Ахиллеосу выработать собственный почерк, проработать свои навыки. В немалой степени этому помогла и Академия художеств, в которой Chris Achilleos обучался после окончания школы.В 1968 году художник создал свою первую иллюстрацию для обложки книги. После этого дефицита в заказах у него не было. Он работал с журналами, издательствами, оформлял книги (писателей Роберт Говард, Эдгар Рис Берро и Майкл Муркок и др.), печатную продукцию, музыкальные альбомы (Whitesnake к диску «Lovehunter») и так далее. Всемирную популярность художник фэнтези получил в 1977-78 годах, когда в свет вышел первый альбом художника практически со всеми его работами «Beauty and the Beast: A Collection of Heroic Fantasy Illustrations».Кроме иллюстраций для книг и журналов, он занимался созданием плакатов и постеров, работал над созданием мультфильма «Heavy Metal». Работал как художник-постановщик фильма «Willow», «Король Артур» и «Последний Легион». Разработал концепт-кары к фильмам «Уиллоу» и «Бэтмену» Тима Бартона. Крис Ахиллеос (Chris Achilleos) считается одним из величайших художников в стиле фантастики и фэнтези, работы которого всегда самобытны, следуют уникальному почерку автора и чрезвычайно красивы.

