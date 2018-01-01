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Страшные Арты

Миры фэнтези, художник Dan Fraizer

Dan Fraizer - уникальный художник, который прославился своими мирами фэнтези. Родился 28 сентября 1945 года. Является обладателем степени бакалавра, которую получил в Университете Колорадо. После окончания этого университета ещё практически 20 лет работал преподавателем в этом же заведении, но в 1990 году решил оставить профессию учителя и стал заниматься иллюстрацией и свободной живописью. Дэн Фрейзер стал очень успешным иллюстратором в жанре сказочной и исторической фантастики. Его драконы и мифологические существа настолько удивительны, что многие, насмотревшись его рисунков и картин, представляют себе этих героев многочисленных книг именно такими.

Кроме иллюстрации книг и печатной продукции, занимается разработкой персонажей и обложек для компьютерных игр и ролевых карточных игр. Dan Fraizer работал над такими играми, как Magic: The Gathering, Vampire: The Masquerade и многими другими. За свою карьеру он создал по-настоящему впечатляющую галерею работ, которая занимает почётное и одно из высших мест во всём мировом фэнтези. Его творчество называют не иначе, как "Magic Art", не только потому, что оно относится к магии, колдовству и мирам, где властвует непознанное, но и потому, что картины Дэна Фрейзера наполнены магическим светом, магией добра и красоты, которую излучает каждый персонаж, начиная от прекрасных принцесс и заканчивая самыми невообразимыми драконами.

Миры фэнтези, художник Dan Fraizer
Миры фэнтези, художник Dan Fraizer
Миры фэнтези, художник Dan Fraizer
Миры фэнтези, художник Dan Fraizer
Миры фэнтези, художник Dan Fraizer
Миры фэнтези, художник Dan Fraizer
Миры фэнтези, художник Dan Fraizer
Миры фэнтези, художник Dan Fraizer
Миры фэнтези, художник Dan Fraizer

Автор - blincov.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:22
Сегодня, 13:22 by Сделано_в_СССРПросмотров: 6Комментарии: 0
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Ключевые слова: Dan Fraizer художник иллюстратор фэнтези фантастика

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