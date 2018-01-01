Миры фэнтези, художник Dan Fraizer

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:22

Сделано_в_СССР Просмотров: 6 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:22 by

Dan Fraizer - уникальный художник, который прославился своими мирами фэнтези. Родился 28 сентября 1945 года. Является обладателем степени бакалавра, которую получил в Университете Колорадо. После окончания этого университета ещё практически 20 лет работал преподавателем в этом же заведении, но в 1990 году решил оставить профессию учителя и стал заниматься иллюстрацией и свободной живописью. Дэн Фрейзер стал очень успешным иллюстратором в жанре сказочной и исторической фантастики. Его драконы и мифологические существа настолько удивительны, что многие, насмотревшись его рисунков и картин, представляют себе этих героев многочисленных книг именно такими.Кроме иллюстрации книг и печатной продукции, занимается разработкой персонажей и обложек для компьютерных игр и ролевых карточных игр. Dan Fraizer работал над такими играми, как Magic: The Gathering, Vampire: The Masquerade и многими другими. За свою карьеру он создал по-настоящему впечатляющую галерею работ, которая занимает почётное и одно из высших мест во всём мировом фэнтези. Его творчество называют не иначе, как "Magic Art", не только потому, что оно относится к магии, колдовству и мирам, где властвует непознанное, но и потому, что картины Дэна Фрейзера наполнены магическим светом, магией добра и красоты, которую излучает каждый персонаж, начиная от прекрасных принцесс и заканчивая самыми невообразимыми драконами.Автор - blincov.

Ключевые слова: Dan Fraizer художник иллюстратор фэнтези фантастика

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