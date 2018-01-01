Художник John Howe фэнтези рисунки

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 20:39

Сделано_в_СССР Просмотров: 16 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 20:39 by

Интересный иллюстратор, который довольно известен в среде фэнтези художников. Джон Хоу (John Howe) родился в 1957 году в Ванкувере, США. Искусству рисунка и живописи обучался во Франции. В настоящее время проживает вместе с семьёй в Швейцарии.Его стремительная карьера художника началась с иллюстраций для книг Джона Толкина "Властелин Колец". Надо сказать, что эта книга дала дорогу в жизнь многим талантливым художником. Не зря её называют одним из самых великолепных произведений, созданных когда-либо человечеством. В этой книге есть нечто такое, что вдохновляет и пробуждает необычайные способности. Первые свои фэнтези рисунки он создавал, вдохновлённый не только книгой Джона Толкина, но и работами двух известных художников-близнецов, также иллюстраторов фэнтези Грега и Тима Хильдебрандтов. Кроме этой книги, John Howe проиллюстрировал десятки других изданий художественной литературы, а также создавал иллюстрации к журналам, вместе с Аланом Ли работал над экранизацией «Властелина Колец».Его работы очень глубоки и переживательны. К тому же, творчество художника довольно разнообразно. Иногда его иллюстрации созданы в традициях жанра фэнтези, а иногда он обращается к таким формам, как гротеск, примитивизм и т.д. Однако в любом случае, искусство Джона Хоу всегда очень душевное.Автор - blincov.

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