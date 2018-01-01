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Страшные Арты

Художник John Howe фэнтези рисунки

Интересный иллюстратор, который довольно известен в среде фэнтези художников. Джон Хоу (John Howe) родился в 1957 году в Ванкувере, США. Искусству рисунка и живописи обучался во Франции. В настоящее время проживает вместе с семьёй в Швейцарии.

Его стремительная карьера художника началась с иллюстраций для книг Джона Толкина "Властелин Колец". Надо сказать, что эта книга дала дорогу в жизнь многим талантливым художником. Не зря её называют одним из самых великолепных произведений, созданных когда-либо человечеством. В этой книге есть нечто такое, что вдохновляет и пробуждает необычайные способности. Первые свои фэнтези рисунки он создавал, вдохновлённый не только книгой Джона Толкина, но и работами двух известных художников-близнецов, также иллюстраторов фэнтези Грега и Тима Хильдебрандтов. Кроме этой книги, John Howe проиллюстрировал десятки других изданий художественной литературы, а также создавал иллюстрации к журналам, вместе с Аланом Ли работал над экранизацией «Властелина Колец».

Его работы очень глубоки и переживательны. К тому же, творчество художника довольно разнообразно. Иногда его иллюстрации созданы в традициях жанра фэнтези, а иногда он обращается к таким формам, как гротеск, примитивизм и т.д. Однако в любом случае, искусство Джона Хоу всегда очень душевное.

Художник John Howe фэнтези рисунки
Художник John Howe фэнтези рисунки
Художник John Howe фэнтези рисунки
Художник John Howe фэнтези рисунки
Художник John Howe фэнтези рисунки
Художник John Howe фэнтези рисунки
Художник John Howe фэнтези рисунки
Художник John Howe фэнтези рисунки
Художник John Howe фэнтези рисунки
Художник John Howe фэнтези рисунки
Художник John Howe фэнтези рисунки
Художник John Howe фэнтези рисунки
Художник John Howe фэнтези рисунки
Художник John Howe фэнтези рисунки
Художник John Howe фэнтези рисунки
Художник John Howe фэнтези рисунки
Художник John Howe фэнтези рисунки
Художник John Howe фэнтези рисунки
Художник John Howe фэнтези рисунки
Художник John Howe фэнтези рисунки
Художник John Howe фэнтези рисунки

Автор - blincov.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 20:39
Сегодня, 20:39 by Сделано_в_СССРПросмотров: 16Комментарии: 0
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Ключевые слова: Джон Хоу (John Howe) художник иллюстратор фэнтези примитивизм Властелин колец

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