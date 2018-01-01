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Страшные Арты

Художник Malcolm Ashman. Фэнтези

Искусство фэнтези настолько разнообразно, что порой приходиться только удивляться, как художники могут по-разному интерпретировать этот фантастический мир. Стоит отметить, что сам смысл фэнтези всё же вытекает не столько из самой фантазии человека, что является основополагающим в других жанрах фантастики, а в большей мере относится к мифологии различных народов мира. По этой причине, мир фэнтези населяется не только чудовищами и монстрами, но и драконами, троллями, гномами, гидрами, русалками и другими существами, которые присутствовали в мифологии и верованиях древних народов. Потому-то фэнтези так близко людям, потому что напоминает о старых и добрых сказках, которые читали в детстве или которые рассказывала бабушка. Такой стиль фантастики понятен зрителю.

Художник Malcolm Ashman большую часть своих работ создаёт именно в этом жанре. Главными героями его картин являются существа из мифов и преданий. У него есть собственный почерк, который не похож на стилистику и технику других художников и иллюстраторов. Благодаря особому подходу, который может показаться немного мистическим и даже мрачноватым, все произведения имеют особенное настроение, создающее ощущение потусторонней реальности.

Художник Malcolm Ashman. Фэнтези
Художник Malcolm Ashman. Фэнтези
Художник Malcolm Ashman. Фэнтези
Художник Malcolm Ashman. Фэнтези
Художник Malcolm Ashman. Фэнтези
Художник Malcolm Ashman. Фэнтези
Художник Malcolm Ashman. Фэнтези
Художник Malcolm Ashman. Фэнтези
Художник Malcolm Ashman. Фэнтези
Художник Malcolm Ashman. Фэнтези
Художник Malcolm Ashman. Фэнтези
Художник Malcolm Ashman. Фэнтези
Художник Malcolm Ashman. Фэнтези


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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:51
Сегодня, 14:51 by Сделано_в_СССРПросмотров: 15Комментарии: 0
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Ключевые слова: Malcolm Ashman художник фэнтези мифология

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