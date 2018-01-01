Художник Malcolm Ashman. Фэнтези

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:51

Сделано_в_СССР Просмотров: 15 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:51 by

Искусство фэнтези настолько разнообразно, что порой приходиться только удивляться, как художники могут по-разному интерпретировать этот фантастический мир. Стоит отметить, что сам смысл фэнтези всё же вытекает не столько из самой фантазии человека, что является основополагающим в других жанрах фантастики, а в большей мере относится к мифологии различных народов мира. По этой причине, мир фэнтези населяется не только чудовищами и монстрами, но и драконами, троллями, гномами, гидрами, русалками и другими существами, которые присутствовали в мифологии и верованиях древних народов. Потому-то фэнтези так близко людям, потому что напоминает о старых и добрых сказках, которые читали в детстве или которые рассказывала бабушка. Такой стиль фантастики понятен зрителю.Художник Malcolm Ashman большую часть своих работ создаёт именно в этом жанре. Главными героями его картин являются существа из мифов и преданий. У него есть собственный почерк, который не похож на стилистику и технику других художников и иллюстраторов. Благодаря особому подходу, который может показаться немного мистическим и даже мрачноватым, все произведения имеют особенное настроение, создающее ощущение потусторонней реальности.

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