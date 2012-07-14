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Страшные Арты

Wayne Anderson художник-иллюстратор из Англии

Wayne Anderson - известный художник-иллюстратор из Англии. Известен своим потрясающим искусством в стиле фэнтези. Родился в 1946 году. К рисованию и живописи проявлял интерес с самого детства. Уже в 15 лет он поступил в престижный колледж Leicester College of Art, где проходил обучение на курсе графики. После окончания учебного заведения молодой художник переехал в Лондон с целью найти себе работу по профессии.

Первый заказ на создание иллюстраций для книги был выполнен в 1975 году. Оформленная книга тут же стала популярной и вызвала широкий ажиотаж. За эту работу он получил золотую медаль от общества иллюстраторов с пометкой "Книга для детей с лучшими иллюстрациями". Так началась его блестящая карьера. К настоящему времени Wayne Anderson проиллюстрировал более пятидесяти книг. Книги с его рисунками публикуются практически во всех странах мира и на всех языках.

Его самобытный стиль, который содержит в себе сказку, иллюстративный примитивизм, точную прорисовку деталей, некоторую долю сюрреализма, а также непременный позитив и добрые сюжеты, стал невероятно популярным. Никто, так как он, не сможет нарисовать злое чудовище с добрыми глазами и трогательным видом. Герои его иллюстраций не просто необычно и профессионально нарисованы, а замечательны они тем, что каким-то неведомым образом выражают все свои чувства и эмоции.

Wayne Anderson художник-иллюстратор из Англии
Wayne Anderson художник-иллюстратор из Англии
Wayne Anderson художник-иллюстратор из Англии
Wayne Anderson художник-иллюстратор из Англии
Wayne Anderson художник-иллюстратор из Англии
Wayne Anderson художник-иллюстратор из Англии
Wayne Anderson художник-иллюстратор из Англии
Wayne Anderson художник-иллюстратор из Англии
Wayne Anderson художник-иллюстратор из Англии
Wayne Anderson художник-иллюстратор из Англии
Wayne Anderson художник-иллюстратор из Англии
Wayne Anderson художник-иллюстратор из Англии


Автор - blincov.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:05
Сегодня, 14:05 by Сделано_в_СССРПросмотров: 6Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Wayne Anderson художник иллюстратор фэнтези фатнастика

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 14:06
+1
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Публикаций: 254
Комментариев: 2 154
Жутковатые рисунки, от меня плюс, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#2 написал: Летяга
Сегодня, 14:12
0
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (9985|-4)
Публикаций: 562
Комментариев: 7 445
Люблю рисунки в таком стиле))
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
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