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Художник Марк Риддик тёмное искусство

Марк Риддик - известный художник, график, иллюстратор. Хорошо известен как художник тёмной реальности и иллюстратор альбомов для музыкальных групп в стиле тяжёлый метал.

Mark Riddick - родился в Луизиане в 1976 году. Получил степень бакалавра в области изящных искусств колледжа Гринсборо в Северной Каролине. Его рисунки отличаются особой атмосферой тяжёлой психоделики, тёмной стороной сюрреализма. Жуткие образы, которые являются символическими и могут показывать его отношение к разным явлениям жизни. В каждый рисунок он закладывает особый сюжет. Стоит оставить свои эмоции, своё неприятие негативного искусства, чтобы увидеть глубокую мысль и философскую концепцию его искусства.

Художник Марк Риддик тёмное искусство
Художник Марк Риддик тёмное искусство
Художник Марк Риддик тёмное искусство
Художник Марк Риддик тёмное искусство
Художник Марк Риддик тёмное искусство
Художник Марк Риддик тёмное искусство
Художник Марк Риддик тёмное искусство
Художник Марк Риддик тёмное искусство
Художник Марк Риддик тёмное искусство
Художник Марк Риддик тёмное искусство
Художник Марк Риддик тёмное искусство

Автор - blincov.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:51
Сегодня, 10:51 by Сделано_в_СССРПросмотров: 2Комментарии: 0
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Ключевые слова: Mark Riddick художник график иллюстратор психоделика сюрреализм искусство

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