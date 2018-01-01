Художник Марк Риддик тёмное искусство

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:51

Сделано_в_СССР Просмотров: 2 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:51 by

Марк Риддик - известный художник, график, иллюстратор. Хорошо известен как художник тёмной реальности и иллюстратор альбомов для музыкальных групп в стиле тяжёлый метал.Mark Riddick - родился в Луизиане в 1976 году. Получил степень бакалавра в области изящных искусств колледжа Гринсборо в Северной Каролине. Его рисунки отличаются особой атмосферой тяжёлой психоделики, тёмной стороной сюрреализма. Жуткие образы, которые являются символическими и могут показывать его отношение к разным явлениям жизни. В каждый рисунок он закладывает особый сюжет. Стоит оставить свои эмоции, своё неприятие негативного искусства, чтобы увидеть глубокую мысль и философскую концепцию его искусства.Автор - blincov.

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