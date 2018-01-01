Художник Марк Риддик тёмное искусство

Художник Марк Риддик тёмное искусствоМарк Риддик - известный художник, график, иллюстратор. Хорошо известен как художник тёмной реальности и иллюстратор альбомов для музыкальных групп в стиле тяжёлый метал.
Mark Riddick - родился в Луизиане в 1976 году. Получил степень бакалавра в области изящных искусств колледжа Гринсборо в Северной Каролине. Его рисунки отличаются особой атмосферой тяжёлой психоделики, тёмной стороной сюрреализма. Жуткие образы, которые являются символическими и могут показывать его отношение к разным явлениям жизни. В каждый рисунок он закладывает особый сюжет. Стоит оставить свои эмоции, своё неприятие негативного искусства, чтобы увидеть глубокую мысль и философскую концепцию его искусства.
Автор - blincov.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:51
Сегодня, 10:51 by Сделано_в_СССРПросмотров: 2Комментарии: 0
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