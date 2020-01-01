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Страшно интересно

Румынская деревня, на месте которой образовалось токсичное озеро

Некогда красивая деревушка в горах, а сейчас — одинокая церковная башня и несколько домов, затопленных токсичными водами, полными цианидов и других вредных химикатов. Такое печальное, но в то же время величественное зрелище открывается в румынском уезде Алба. Местные жители были вынуждены покинуть эти места несколько десятков лет назад, и открывающаяся здесь картина наглядно демонстрирует, как прогресс и промышленность не щадят традиции и чувства людей.
Румынская деревня, на месте которой образовалось токсичное озеро

Румынская деревня, на месте которой образовалось токсичное озеро

Добыча меди в шахтах Розия Пойени в Западно-Румынских горах уезда Алба стала настоящим проклятьем для жителей двух деревушек, расположенных у подножья гор, где находятся шахты. Их страдания начались в 1977 году, когда Николае Чаушеску решил с выгодой использовать огромное месторождение меди, найденное в этих горах.
Румынская деревня, на месте которой образовалось токсичное озеро

Правительство вынудило жителей соседней деревушки Джамана выехать из своих домов и забыть о старом укладе жизни, чтобы освободить место для выхода токсичных отходов из шахт.
Румынская деревня, на месте которой образовалось токсичное озеро

Было эвакуировано около 400 семей, а на месте их деревни появилось искусственное озеро, ставшее своеобразным водосбором, в который стекали воды, загрязненные отходами.
Румынская деревня, на месте которой образовалось токсичное озеро

Вода в озере очень токсична, в ней полно цианида и других химикатов.
Румынская деревня, на месте которой образовалось токсичное озеро

Со временем озеро поглотило некогда красивую деревушку. Церковная башня и несколько домов — вот все, что от нее осталось.
Румынская деревня, на месте которой образовалось токсичное озеро

Румынская деревня, на месте которой образовалось токсичное озеро

Румынская деревня, на месте которой образовалось токсичное озеро

Румынская деревня, на месте которой образовалось токсичное озеро

Румынская деревня, на месте которой образовалось токсичное озеро

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Сегодня, 02:42 by EstellanПросмотров: 16Комментарии: 0
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Ключевые слова: Деревня шахта озеро заброшка

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