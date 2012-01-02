Ужгинское - заброшенная деревня

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:01

Причина: Стилистика автора сохранена.

Lynx Просмотров: 66 Комментарии: 4 +4 Вчера, 16:01 by

Начал потихоньку выкладывать отчеты по Пермскому краю. Они не по порядку, просто на что глаз ляжет, то и публиковал первым. Сегодня глаз лег на деревню Ужгинское Чердынского района. Деревня расположена в красивейшем месте, на перекрестке дорог. Деревня как деревня, таких тысячи в России и десятки в Пермском крае.Эта деревня выделяется из общего числа соотношением количества жителей к количеству домов. Деревня брошена.Трудно сказать, когда начался массовый исход жителей, вообще странно, что деревню оставили. Место отличное: поле, лес, река Вильва, неплохая дорога.Ну раз оставили, значит надо посмотреть. Зайдем в крайний дом, он стоит прямо на дороге и из его окон видно красивую церковь и живописный поворот.В доме много личных вещей, скорее всего хозяйку, некую Надежду, увезли отсюда второпях. А может и померла бабушка. Незаконченное вязание так и осталось на подоконнике.«Наполеон». Не коньяк, здоровый продукт.Вот и все, что осталось от бабушки Нади. И обратного адреса в Ростове-на-Дону нет, хоть бы фотки отослал. Впрочем, меня уже кто только не находил, так что есть надежда.Видимо, документы дочки. Комсомольский билет и фотографии экскурсии в Казань.Как уже говорил, места очень красивые. Даже заброшенные бани выглядят как с картин.В деревне остался один жилой дом, однако хозяин его к нам так и не вышел, а мы не стали настаивать. Судя по голосу, собака во дворе чуть меньше медвежонка.Благодаря этому дому деревня считается жилой, даже будка с телефоном стоит, правда, кабель отключен.Это ответвление от главной дороги на Бондюг, ведет к деревне Лекмартово и берегу Камы. Дорога накатана лесовозами, я теперь жалею, что мы не проехали еще пару километров до той деревни, возможно, что там тоже интересно.Типичный северный дом. Могу рассказать в картинках про сельскую жизнь на севере.Дома на севере большие, крыши покатые – снег должен на крыше накапливаться, это дополнительный утеплитель. К дому примыкает вот такой сарай-хлев. В зимнее время животные проводят в нем все время. В совсем северных районах такой вот хлев может занимать весь двор. Заглянем.Те же ворота изнутри. Все пространство хлева разделено перегородками. Получается что-то типа комнат в общежитии.Здесь стояла лошадь или корова, справа, скорее всего, загон для молодняка.А это курятник, видите маленькую дверцу? Парадный птичий выход. Такой плетеной корзиной-клеткой накрывают цеплят, утят и вообще всякую мелочь.Пройдем в дом. Вход есть обычный, а есть еще дверь на второй этаж хлева. Там хранился корм, сено, продукты. Таким образом человек мог не выходя из дома пройти к животным, очень удобно зимой. А если поставить дом на месте родника, то вообще полная автономия. Но это уже ближе к сказкам. В этом доме явно жили после уезда хозяев. Телогрейки на печи, кружки, пустые бутылки. Скорее всего, те же водители лесовозов использовали дом в качестве перевалочного пункта.Деревянное корыто. Около такого и сидела героиня Александра Сергеевича.Вот и неотъемлемая часть игры в бабки. Перед этим я такую же косточку видел полгода назад в Астраханской области, почти на границе с Казахстаном. Тогда меня уверяли, что это национальная казахская игра.Украшением деревни являлась Свято-Николаевская церковь. Даты постройки не скажу, но есть упоминания о ней в документах 1586 года. Вряд ли это именно то же самое строение, но факт существования деревни еще в XVI веке подтверждается.Внутри церкви ничего не сохранилось, только вот эта одинокая иконка, прикрепленная кем-то к стене.Грустные мысли наводят такие места. Люди жили тут почти половину тысячелетия, растили детей, выращивали скот, возделывали поля. Вряд ли во времена первых поселенцев тут было проще прожить, и были какие-то удобства.Лет через десять-пятнадцать на этом месте останутся несколько холмиков и большая поляна с молодыми березками.А мы покидаем это тихое место, нас ждут не менее интересные населенные пункты.Автор - zizis.

Ключевые слова: Пермский край Ужгинское Деревня заброшенная деревня объект заброшка

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