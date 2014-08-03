Таинственные гробики найдены в пещере Трон Артура неподалеку от Эдинбурга

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:17

Сделано_в_СССР Просмотров: 80 Комментарии: 7 +5 Сегодня, 18:17 by

Мальчишки бегали по окрестным холмам, казалось бы, уже вдоль и поперек изученным местными жителями. Они играли в свои детские игры, искали кроличьи норки, как вдруг наткнулись на одну скрытую пещеру. Любопытство побудило их залезть внутрь, но увиденное там заставило ребят застыть в оцепенении…Эта интересная история произошла в 1836 году, в местечке, с которым и до этого были связаны различные легенды. О каком месте идет речь? О холме Трон Артура неподалеку от Эдинбурга, Шотландия. Согласно мифам, именно здесь много веков назад стоял Камелот – замок легендарного короля Артура, и именно здесь он собирал рыцарей Круглого стола. В свое время тут были сделаны различные археологические находки, доказывающие, что действительно здесь когда-то располагалось древнее поселение.Конечно же, местные жители раньше наделяли Трон Артура (да и наделяют по сей день) разными волшебными и чудодейственными свойствами. Например, по их мнению, в первый день мая на холме выпадает роса, обладающая омолаживающими свойствами. Это и несколько веков назад, и сейчас побуждает молодых девушек подниматься в этот день на холм и собирать живительную влагу. Мальчишкам же это неинтересно, им нравилось покорять этот 250-метровый холм и заниматься там своими мальчишескими делами.Так вот, в середине июля 1836 года пацаны лазили по Трону Артура и совершенно случайно обнаружили какой-то лаз, скрытый камнями. Отбросив их, мальчишки увидели, что это закрытый кем-то вход в пещеру. Они пролезли в него и обнаружили маленькую пещерку, ничем не примечательную, но все же имеющую нечто испугавшее детей – сложенные друг на друга маленькие гробики…Их было 17. Нет, это не были гробы с лежащими внутри детскими телами. Гробики были очень маленькие, словно вырезанные для игрушек. Мальчишки не стали брать их, а рассказали все местному учителю. Тот сообщил о находке специалистам. Естественно, все это стало достоянием газетчиков, и они напечатали в своих изданиях статьи.Найденные гробики были совсем миниатюрными: от 9,5 до 10,5 см в длину. Они были вырезаны из сосны, у каждого была съемная крышка, а внутри лежала одетая деревянная куколка с нарисованной на ногах обувью. Проведенные исследования показали, что гробики были сделаны в разное время, в период с 1812 по 1820 годы. Собственно, они и лежали так — «старые» в нижнем ряду, а более «свежие» - сверху. Такое впечатление, что с течением времени кто-то подкладывал к уже имеющимся гробам другие. Но кто это делал и зачем? Что становилось событием, после которого в пещере прибавлялся очередной гроб?Версий было несколько. Согласно первой, гробики использовались для колдовства, и представляют собой куклы вуду. Одни ученые доказывают, что это атрибуты черной магии, другие – белой. Согласно другой версии (а ее сторонников больше), гробики с куклами – своеобразный счетчик преступлений, которые совершали серийные убийцы, орудовавшие в тех местах именно в те годы, которыми датированы гробики. Совершил убийство, выточил гробик, поставил в пещеру и так до следующего злодеяния.И действительно, в те годы орудовала пара преступников, убивавших, как они говорили, во имя науки. Это были Уильям Берк и Уильям Хэр, которые убитых людей продавали известному анатому Эдинбурга для исследований. Их жертв тоже было 17, как и гробиков. Единственная не стыковка – преступники убивали женщин, а куклы в гробиках одеты в мужскую одежду.По сей день шотландские гробики холма Короля Артура так и не раскрыли своих секретов. Они – экспонаты музея истории, правда, до наших дней дошло всего восемь гробов, остальные утеряны.А нам остается лишь надеяться, что людям все же удастся когда-нибудь разгадать их тайну. Ведь человек – существо пытливое и любознательное, а все непознанное и различные тайны мира всегда его привлекали.Автор неизвестен.

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