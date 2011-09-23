Твоя могила

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:47

Причина: Изменён раздел.

HAHSAHAKA Просмотров: 78 Комментарии: 6 +4 Вчера, 17:47 by

Дело было в одном посёлке. Одна семья как-то поехала на кладбище, чтобы поухаживать за могилами родственников. Там было похоронено много разных родственников, поэтому уехали на целый день. Семилетнего мальчика Игоря тоже взяли с собой. Не с кем было его оставить дома.Мама с папой занимаются могилами: там надо старую краску счистить, здесь подкрасить, траву выполоть, и так далее. Игорю разрешили походить по кладбищу, но сказали, чтобы далеко не уходил. Если потеряется, то должен идти к воротам, там и встретятся. Ходит Игорь по кладбищу, разглядывает могилы. Тут он наткнулся на одну безымянную могилу. На памятнике не было ни фотографии, ни таблички с фамилией. Тут как раз рядом проходил какой-то мужчина. Игорь спросил:– А вы не знаете, чья это могила?– Это твоя могила, – буркнул мужчина.Игорь испугался, но он подумал, что мужчина шутит. Тут с другой стороны показалась какая-то бабушка. Он и у неё спросил:– А чья это могила, вы не знаете?– Это твоя могила, – пробурчала бабушка.– Что вы врёте? – возмутился Игорь. – Мне только семь лет.– И в семь лет умирают.Игорь решил подождать. Через какое-то время показались две женщины. Он и их спросил:– А чья это могила?– Мальчик, да твоя же!Игорь вообще расстроился. Почему над ним все решили сегодня поиздеваться?Прошло несколько дней. Игорь заразился очень редкой болезнью. Через месяц его не стало. Его похоронили в той самой могиле...А почему? А потому что его родители ужасные жулики и мерзавцы. Да и не совсем родители они, потому что специально берут детей из детского дома, когда им год или два. Воспитывают их, как своих детей, чтобы никто ничего не подозревал.Когда ребёнку исполняется семь лет, его жизнь страхуют на огромную сумму, а потом заражают смертельно опасной болезнью. Ребёнок умирает, а «мама» и «папа» получают несколько миллионов рублей.И ведь все в этом посёлке знают про этих жуликов. Но никто не жалуется на них, потому что боятся, что их тоже заразят смертельной болезнью.А могилу для Игоря приготовили заранее потому, что была распродажа на кладбище, вот могила и досталась за полцены.

Ключевые слова: Могила сын жулики ужас авторская история

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