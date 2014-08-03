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Страшно интересно / Страшные Арты

Картины Возрождения от современного художника Ричарда Кингстона

Работы, которые вы можете увидеть далее, могут показаться забавными и смешными, но всё же нельзя не отметить, что выполнены они очень талантливо и высокопрофессионально. Сегодня очень популярными являются изображения, в которых совмещены сразу несколько рисунков или фотографий. Такие изображения часто называют «фотожабами» и используются они в основном для смеха. В какой-то мере работы английского художника также можно назвать «фотожабами», однако на очень высоком уровне, который доступен только профессиональному художнику.

В своих работах дизайнер и иллюстратор Ричард Кингстон совмещает два вида искусств, которые, казалось бы, очень далеки друг от друга. Однако разноплановость нисколько не мешает окончательному результату. За основу для своих работ цифровой художник берёт шедевры художников прошлого. При помощи графического планшета (специальный планшет, который используют цифровые художники для создания рисунков и иллюстраций), Ричард Кингстон привносит в них изменения, добавляет популярных персонажей известных фильмов в жанре фэнтези, научная фантастика и Sci-Fi. Также нередко для дополнительных деталей к картинам эпохи Возрождения Ричард Кингстон использует разные элементы современной культуры. Получается достаточно оригинально и необычно.

Каждый зритель видит в этих картинах нечто своё. Одни видят в этих картинах исключительно юмор. Другие же усматривают в этом искусстве тот или иной глубокий подтекст, например, встречу двух культур из разных временных эпох, попытку осовременить живопись прошлого, познакомить зрителя с шедеврами живописи необычным способом, или даже придать объектам популярной современной культуры ореол культовости и принадлежности к высокому искусству. Так или иначе, картины очень интересные и познакомиться с ними стоит.

Картины Возрождения от современного художника Ричарда Кингстона
Картины Возрождения от современного художника Ричарда Кингстона
Картины Возрождения от современного художника Ричарда Кингстона
Картины Возрождения от современного художника Ричарда Кингстона
Картины Возрождения от современного художника Ричарда Кингстона
Картины Возрождения от современного художника Ричарда Кингстона
Картины Возрождения от современного художника Ричарда Кингстона
Картины Возрождения от современного художника Ричарда Кингстона
Картины Возрождения от современного художника Ричарда Кингстона

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Новость отредактировал Летяга - Вчера, 20:58
Вчера, 20:58 by Сделано_в_СССРПросмотров: 39Комментарии: 5
+5

Ключевые слова: Ричард Кингстон цифровой художник юмор научная фантастика эпоха возрождения SCI-FI

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 21:02
+1
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Комментариев: 7 177
Остроумно! Чужого на ручках уже видела, буду теперь знать, кто автор.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
#2 написал: Tigger power
Вчера, 21:26
0
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Репутация: (1456|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2 595
Хах, это здорово!) +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#3 написал: Матвеевский
Вчера, 22:20
0
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 37
Да, арты выглядят очень интересно
Зарегистрирован: 5.03.2018
#4 написал: FataMorgana
Вчера, 23:14
0
Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 119
Комментариев: 2 823
Интересная интерпретация Возрождения)) Плюс.
Зарегистрирован: 7.06.2012
           
#5 написал: Mina Harker
Вчера, 23:35
0
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Репутация: (41|0)
Публикаций: 58
Комментариев: 1 937
Прикольно )
Плюс.
Зарегистрирован: 1.06.2012
     
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