Нападение оборотня

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 19:31

Сделано_в_СССР Просмотров: 179 Комментарии: 5 +2 Сегодня, 19:31 by

Хочу поведать вам одну историю. Расскажу немного о себе: родом я из небольшого среднестатистического городка. Об этом городе ещё есть весьма крылатая поговорка, возможно, вы все о ней слышали. «Где-где?» и дальше, возможно, кто-то из вас догадается.На тот момент мне было лет 18, я учился на 3-ем курсе. Сам был весьма необщителен, скован. Друзей у меня не было. Вёл здоровый образ жизни, занимался культуризмом, чем и по сей день занимаюсь.Всё началось в феврале, я шёл с вечерней тренировки жутко уставший и вымотанный. Темнело быстро. Шёл я уже почти в кромешной тьме, хорошо хоть еле светящиеся фонари освещали мне путь. Людей вообще не было поблизости, да и машины не ездили, полное спокойствие и уединение. Правда, позже я об этом пожалел.Была полная луна, всегда любил смотреть на неё. На миг засмотревшись на луну, я сам не заметил, как простоял на дороге около пяти минут. Услышав словно чей-то весьма необыкновенный рык, я обомлел и буквально замер. Всё можно было скинуть на бродячих псов, но, как не удивительно, это были вовсе не они, этот звук… это звучание я никогда не забуду. Так же, как и вой, протяжный, устрашающий, который последовал после того же рыка.Словно очнувшись, я тут же ринулся вперёд, было страшно, я покрылся мурашками, судорожно пытаясь убежать, сам не понимая, куда. Тот животный страх, то потерянное чувство никогда не преследовало меня так, как в тот вечер. Я заметил это существо немного ранее, мельком, но знаете, я, похоже, не придал этому значения, что ли.Я бежал, бежал, бежал. Эта «шерстянка» догнала меня, и я лицезрел его. Большое, чёрное, волосатое. Смесь примата и волка. Кричать было бесполезно, тем более я уже катился по сугробам от его мощного толчка, который в ту же минуту разодрал мою куртку, сумка вообще пропала, я уже и не помню, как.То существо вцепилось мне в плечо, было ужасно больно, но от шока кричать я не мог, а лишь слабо прикрикивал. Слёзы сами по себе потекли, я уже вырубался, а оно, видимо, хотело продолжить трапезу с другой части моего тела. Благо, хотя даже и не знаю, во благо ли, но существо резко отошло, а потом и вовсе убежало, исчезло.Нашли меня только наутро, не знаю даже, как не замёрз или не скончался от потери крови. В общем, выписали меня через неделю-полторы.Я искал много информации о подобном, это называется «ликантропия», а то существо — «оборотень» или «волкодлак».Мне так кажется, признаюсь честно, я вроде и не заразился этим, хотя прошёл всего год с момента нападения. Чувствую себя так же, правда, по ночам меня порой ломает и судорожно паникую. Всегда кажется, что за мной приглядывают, некая паранойя. Да и эти головные боли. Вот вам и последствия от укуса ваших киношных «оборотней».

Ключевые слова: Февраль кромешная тьма необыкновенный рык оборотень

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