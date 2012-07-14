Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Нападение оборотня

Хочу поведать вам одну историю. Расскажу немного о себе: родом я из небольшого среднестатистического городка. Об этом городе ещё есть весьма крылатая поговорка, возможно, вы все о ней слышали. «Где-где?» и дальше, возможно, кто-то из вас догадается.

На тот момент мне было лет 18, я учился на 3-ем курсе. Сам был весьма необщителен, скован. Друзей у меня не было. Вёл здоровый образ жизни, занимался культуризмом, чем и по сей день занимаюсь.

Всё началось в феврале, я шёл с вечерней тренировки жутко уставший и вымотанный. Темнело быстро. Шёл я уже почти в кромешной тьме, хорошо хоть еле светящиеся фонари освещали мне путь. Людей вообще не было поблизости, да и машины не ездили, полное спокойствие и уединение. Правда, позже я об этом пожалел.

Была полная луна, всегда любил смотреть на неё. На миг засмотревшись на луну, я сам не заметил, как простоял на дороге около пяти минут. Услышав словно чей-то весьма необыкновенный рык, я обомлел и буквально замер. Всё можно было скинуть на бродячих псов, но, как не удивительно, это были вовсе не они, этот звук… это звучание я никогда не забуду. Так же, как и вой, протяжный, устрашающий, который последовал после того же рыка.

Словно очнувшись, я тут же ринулся вперёд, было страшно, я покрылся мурашками, судорожно пытаясь убежать, сам не понимая, куда. Тот животный страх, то потерянное чувство никогда не преследовало меня так, как в тот вечер. Я заметил это существо немного ранее, мельком, но знаете, я, похоже, не придал этому значения, что ли.

Я бежал, бежал, бежал. Эта «шерстянка» догнала меня, и я лицезрел его. Большое, чёрное, волосатое. Смесь примата и волка. Кричать было бесполезно, тем более я уже катился по сугробам от его мощного толчка, который в ту же минуту разодрал мою куртку, сумка вообще пропала, я уже и не помню, как.

То существо вцепилось мне в плечо, было ужасно больно, но от шока кричать я не мог, а лишь слабо прикрикивал. Слёзы сами по себе потекли, я уже вырубался, а оно, видимо, хотело продолжить трапезу с другой части моего тела. Благо, хотя даже и не знаю, во благо ли, но существо резко отошло, а потом и вовсе убежало, исчезло.

Нашли меня только наутро, не знаю даже, как не замёрз или не скончался от потери крови. В общем, выписали меня через неделю-полторы.

Я искал много информации о подобном, это называется «ликантропия», а то существо — «оборотень» или «волкодлак».

Мне так кажется, признаюсь честно, я вроде и не заразился этим, хотя прошёл всего год с момента нападения. Чувствую себя так же, правда, по ночам меня порой ломает и судорожно паникую. Всегда кажется, что за мной приглядывают, некая паранойя. Да и эти головные боли. Вот вам и последствия от укуса ваших киношных «оборотней».

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 19:31
Сегодня, 19:31 by Сделано_в_СССРПросмотров: 179Комментарии: 5
+2

Ключевые слова: Февраль кромешная тьма необыкновенный рык оборотень

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 19:38
+3
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (348|0)
Публикаций: 231
Комментариев: 1 963
Эта «шерстянка» догнала меня


Ну и слово grin

История интересная, но на реальную не особо похожа. Она, скорее, творческая... Поставлю плюс за изложение, кроме "шерстянки", конечно, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
#2 написал: Black Bagira
Сегодня, 20:21
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (392|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 716
На тот момент мне было лет 18, я учился на 3-ем курсе. Хм.. странно..но бывает...Согласна с Qusto.
Зарегистрирован: 4.10.2013
  
#3 написал: Шарлотта Корде
Сегодня, 20:30
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 203
История не выглядит правдой, но занятно.
А с чего бы оборотень бросил жертву, интересно? Почему не доел?
Зарегистрирован: 23.04.2014
#4 написал: Летяга
Сегодня, 20:33
+1
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (7918|-2)
Публикаций: 216
Комментариев: 5 941
Цитата: Black Bagira
а тот момент мне было лет 18, я учился на 3-ем курсе

В школу с 5 лет пошёл, если школа - десятилетка, если же как сейчас, то в 4 года. Вундеркинд, однако!
Цитата: Qusto
Ну и слово

А мне понравилось)) Я вообще люблю, когда новое прикольное слово появляется. Обычно дети до пяти лет - главные творцы, но бывают и взрослые.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#5 написал: Arhip
Сегодня, 21:11
0
Группа: Посетители
Репутация: (61|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 207
Цитата: Black Bagira
На тот момент мне было лет 18, я учился на 3-ем курсе. Хм.. странно..но бывает...Согласна с Qusto.


Не указал на 3-м курсе чего?
Ну пошел в школу в 7 лет, отучился 8 классов. А может и досрочно закончил как шибко умный. А потом в техникум поступил. Ну в принципе с натяжкой похоже на правду.

Цитата: Шарлотта Корде
А с чего бы оборотень бросил жертву, интересно? Почему не доел?

Он же культурист. Наверняка жрал какие-то препараты. А оборотни на такую гадость очень чувствительны. Не по вкусу пришелся
Зарегистрирован: 29.08.2017
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.