Richard Hescox. Фэнтези-иллюстратор

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:27

Сделано_в_СССР Просмотров: 30 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 15:27 by

Ричард Хескокс (Richard Hescox) - известный американский художник, фэнтези иллюстратор. Родился в городе Пасадена, Калифорния. Окончил престижную художественную школу The Art Center College of Design. После учёбы работал в Музее Естествознания в Лос-Анджелесе. Первой его работой в качестве художника, были иллюстрации для комиксов знаменитой компании Marvel Comics. Это был тот самый толчок, который был необходим художнику для стремительного взлёта. Благодаря своим удивительным по красоте и насыщенности иллюстрациям, он вскоре стал очень востребованным, среди различных издательств, художником.В общей сложности за свою жизнь Ричард Хескокс проиллюстрировал более 130 обложек книг. Большинство из этих книг, как вы и сами можете понять, относятся к жанрам фантастики и фэнтези. Здесь он добился необычайных успехов. Воображение Ричарда по-настоящему не имеет границ и способно удивлять бесконечно. Кроме иллюстрирования книг, Ричард Хескокс занимался созданием различных работ и проектов для киноиндустрии. Он работал с такими фильмами, как «Вой», «Филадельфийский эксперимент», «Инопланетянин», «Темный Кристалл», «Муха», «Хэллоуин 2», «Бандиты во времени» и др. Кроме того, работал над многими известными компьютерными играми. Является обладателем престижных наград и премий. В настоящее время живёт вместе с семьёй в Неваде, продолжает заниматься иллюстрацией и свободным искусством.

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