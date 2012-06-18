Ходячая плита

Новость отредактировал kapamelka2000 - Вчера, 22:15

STRIT6261 Просмотров: 284 Комментарии: 2 +5 Вчера, 21:47 by

В нашем регионе, а именно – в селах и деревнях юга Нижегородской области, бытует легенда о ходячей плите. Говорят, в лесу есть старинная плита, под которой зарыт клад. И счастье тому, кто её найдёт.Но взять клад не так-то просто, потому что плита всегда является людям, когда у тех нет никакого инструмента, чтобы выкопать клад. Грибники с корзинкой и ножиком или охотник с ружьем, найдя плиту и понимая, что нужно бежать за инструментами, бегут в деревню; ну или там в село.Но вернувшись плиты уже не обнаруживают. Плита появлялась всегда в разных местах и только одному человеку. И даже если она являлась в том месте, которое нашедший знает хорошо, то все равно, вернувшись, он её не найдёт.А те люди, которые натыкались на неё в незнакомом месте, пытались делать метки, зарубки. Всё безуспешно. Случаи появления плиты были вплоть до 1980-х годов. Потом про неё слышно не было. Возможно, кому-то и удалось взять клад!Версий состава было много. Среди них – и сокровища Стеньки Разина, и Библиотека Ивана Грозного, и т.д., так как бытует мнение, что сокровища спрятаны в наших краях.Легенду писал со слов своего деда.

Ключевые слова: клад авторская история легенды

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