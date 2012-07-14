Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Колыбельная

Помните, дети, ночь - опасное время.
В это время лучше крепко спать.
Потому что ночью из углов выходят тени
И скребутся лапами о кровать.
Жаждущий рыщет, Ищущий ищет,
И, скрываясь по углам,
Из темноты смотрят, из под кровати смотрят,
А им в ответ смотрит в окошко луна.

Помните, дети, ночь - опасное время,
В это время лучше крепко спать,
Потому, что ночью из углов выходят тени,
И скребутся лапами о кровать.

Страшный Бабадук стучит за стенкой,
Но ты к нему за стенку не ходи,
А то тебя утащит, утащит, утащит он
Туда, куда и черт не заходил.

Помните, дети, ночь - опасное время,
В это время лучше крепко спать,
Потому, что ночью из углов выходят тени,
И скребутся лапами о кровать.

Страшный Курукуста шуршит под кроватью,
И кусачий Дол ползет по потолку,
Но ты с ними лучше, друг мой, не знакомься,
А то не проснешься, пожалуй, к утру.

Помните, дети, ночь - опасное время,
В это время лучше крепко спать,
Потому, что ночью из углов выходят тени,
И скребутся лапами о кровать...

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:02
Сегодня, 08:02 by Капитан-командорПросмотров: 37Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Тени Курукуста Дол Бабадук луна авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 08:08
0
Группа: Редакторы
Репутация: (790|-1)
Публикаций: 293
Комментариев: 2 293
Хороший стих-страшилка, чтоб пугать непослушных детишек.

Плюс, +++++
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#2 написал: Капитан-командор
Сегодня, 08:16
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 50
Так для них, родимых, стараемся...
Зарегистрирован: 14.07.2018
#3 написал: Ерема
Сегодня, 09:24
0
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 67
Будем мелких приучать засыпать пораньше). Ой, вот только лишь бы бессонница наоборот у них не началась))). +++++
Зарегистрирован: 29.06.2018
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 10:58
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1792|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 101
Добрая страшилки) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.