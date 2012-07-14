Колыбельная

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:02

Капитан-командор Просмотров: 37 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 08:02 by

Помните, дети, ночь - опасное время.В это время лучше крепко спать.Потому что ночью из углов выходят тениИ скребутся лапами о кровать.Жаждущий рыщет, Ищущий ищет,И, скрываясь по углам,Из темноты смотрят, из под кровати смотрят,А им в ответ смотрит в окошко луна.Помните, дети, ночь - опасное время,В это время лучше крепко спать,Потому, что ночью из углов выходят тени,И скребутся лапами о кровать.Страшный Бабадук стучит за стенкой,Но ты к нему за стенку не ходи,А то тебя утащит, утащит, утащит онТуда, куда и черт не заходил.Помните, дети, ночь - опасное время,В это время лучше крепко спать,Потому, что ночью из углов выходят тени,И скребутся лапами о кровать.Страшный Курукуста шуршит под кроватью,И кусачий Дол ползет по потолку,Но ты с ними лучше, друг мой, не знакомься,А то не проснешься, пожалуй, к утру.Помните, дети, ночь - опасное время,В это время лучше крепко спать,Потому, что ночью из углов выходят тени,И скребутся лапами о кровать...

Ключевые слова: Тени Курукуста Дол Бабадук луна авторский стих

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