Колыбельная

КолыбельнаяПомните, дети, ночь - опасное время.
В это время лучше крепко спать.
Потому что ночью из углов выходят тени
И скребутся лапами о кровать.
Жаждущий рыщет, Ищущий ищет,
И, скрываясь по углам,
Из темноты смотрят, из под кровати смотрят,
А им в ответ смотрит в окошко луна.
Помните, дети, ночь - опасное время,
В это время лучше крепко спать,
Потому, что ночью из углов выходят тени,
И скребутся лапами о кровать.
Страшный Бабадук стучит за стенкой,
Но ты к нему за стенку не ходи,
А то тебя утащит, утащит, утащит он
Туда, куда и черт не заходил.
Помните, дети, ночь - опасное время,
В это время лучше крепко спать,
Потому, что ночью из углов выходят тени,
И скребутся лапами о кровать.
Страшный Курукуста шуршит под кроватью,
И кусачий Дол ползет по потолку,
Но ты с ними лучше, друг мой, не знакомься,
А то не проснешься, пожалуй, к утру.
Помните, дети, ночь - опасное время,
В это время лучше крепко спать,
Потому, что ночью из углов выходят тени,
И скребутся лапами о кровать...
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:02
Сегодня, 08:02 by Капитан-командорПросмотров: 37Комментарии: 4
Ключевые слова: Тени Курукуста Дол Бабадук луна авторский стих