Дети видят то, что недоступно взрослым

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:08

Helldog Просмотров: 34 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:08 by

Помню, в детстве просыпалась от того, что меня кто-то дергал за ногу и сопел. Я вскакивала, бежала к родителям в спальню, но они мне не верили и говорили, что это был всего лишь сон.Дошло до того, что я боялась ложиться спать, а когда в комнате выключали свет, меня охватывал ужас. Мама сердилась, говорила, что я большая девочка, а веду себя, как маленький ребенок (мне было шесть лет!).И, помня об этом, я сразу поверила, когда мой пятилетний сын проснулся среди ночи и стал кричать: «уходи, ты страшный». Стала расспрашивать, но он только повторял: «скажи ему пусть уйдет, я его боюсь». Когда сын снова закричал и стал показывать пальцем в сторону шкафа, я пошла туда, но он стал кричать, чтобы я не ходила, что он меня заберет.Днем я сделала генеральную уборку в детской, взяла свечу и, читая молитву, обошла несколько раз комнату по периметру, заглядывая во все углы. Свечка коптила, трещала, а в том места, куда указывал сын, свечка начала чадить, а дым от нее был черным.Так я проделывала несколько дней подряд, пока свеча не стала гореть ровно и перестала чадить. Я не верю, что это были ночные кошмары, но кто тогда приходил к ребенку в комнату? Может, энергетическая сущность подпитывается от слабого организма?Автор: Оля.

Ключевые слова: Детство сын свечка сущность

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