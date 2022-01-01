Легенда из моего родного города Армавира

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:02

Причина: Изменен раздел.

97 метров Просмотров: 133 Комментарии: 0 0 Вчера, 20:02 by

Одна из самых таинственных легенд нашего города связана с подземельями. И, хотя никаких достоверных данных нет, слухов и живописных легенд ходит с избытком. Для себя, после общения со знающими людьми, сделал вывод, что всё это домыслы и неверно истолкованная информация. А нижеизложенная информация - всего лишь систематизированные слухи, рассказы, легенды, предположения. С другой стороны, подобные данные едва ли могли перейти в раздел общеизвестных, т.к. подземелья в любом городе - это стратегические объекты, доступ в которые и даже информация о них для простых смертных недоступна. Но обо всём по порядку:- Ходы под роддомом. Я лично слышал эту историю от человека, непосредственного её участника. В начале девяностых одна местная газета в лице нескольких журналистов, получила доступ в подвальные помещения роддома. Роддом, по сведениям известнейшего знатока Армавира, Ктиторова С.Н., это бывший особняк купца - торговца железно-скобяным товаром Е.Н. Баронова, построенный в 1890-е гг. После того как журналисты осмотрели подвал, выяснилось, что он имеет два уровня, т.е. под подвалом первого уровня, есть ещё более глубокое помещение, от которого и отходит сводчатый ход в сторону Кубани. На момент посещения он был довольно сильно затоплен, всюду сновали крысы, потому пройти по нему далеко не представлялось возможным.- Давно общеизвестно стремление служителей культа к сооружению подземелий. Множество примеров этому есть и в столь короткой истории крайнего российского присутствия на Кавказе (всего-то менее двухсот лет). Вот всего лишь несколько примеров: подземелья Новоафонского монастыря, подземелья и скальные кельи монастыря в п. Победа (менее 200 км от Армавира), обширные ходы, существовавшие под "белокаменным" собором в Екатеринодаре и т.п.В Армавире, как и в любом другом городе Юга, существовало множество церквей и соборов. Один из примеров - Георгиевская армяно-григорианская церковь. Расположена она была в "пионерском" парке, ныне это домовладение по ул. Розы Люксембург № 170. Одна из версий гласит о том, что именно из подвальных сооружений этого здания и идет обложенный кирпичом подземный ход, опять-таки в сторону Кубани.- На территории Армавира существовало и ранее какое-то поселение. Один из его следов - сторожевая вышка на левом берегу Кубани, у слияния Урупа и Кубани. Эта башня успела просуществовать до революции, позже её растащили на стройматериалы. Возможно под ней также существовали какие-то подземелья, тем более место к этому весьма располагало.- Другие версии. До меня доходило множество других обрывочных слухов и домыслов. К примеру, одна из версий - ход, начинающийся где-то под городом, выходит на поверхность где-то Форштадте.Один родственник рассказывал, что во время выкапывания колодца на Кутане, лом "со свистом" ушел между камней, которые оказались сводом какого-то хода.Также обращают на себя внимание вентиляционные короба в старых домах - вот только несколько: напротив магазина Малыш, во дворах по ул. Ленина, Мира. Ещё - загляните сквозь решетки подвала углового здания по ул. Мира, напротив магазина Евросеть. Зачем было выкапывать такие глубокие, многоярусные подвалы? Всё это наводит на размышления. Хотя, опять же, по версии одного из известных знатоков Армавира, С.Н. Ктиторова (который, кстати, скептически относится ко всем этим легендам), эти глубокие подвалы могли использоваться как холодильники - зимой в них привозили с реки лёд, который сохранял свежими продукты в теплое время года.

Ключевые слова: Легенды подземелья ход вышка

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