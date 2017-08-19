Чудовище под кроватью

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 21:24

Причина: Стилистика автора сохранена.

Estellan Просмотров: 13 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 21:24 by

Что для Вас значит "внезапное пробуждение"? Для кого-то это кофе пролитый на живот, для кого-то - упавший на лицо мобильный, при попытке переставить его еще на 5 минуточек, для кого-то - упавший откуда-то с потолка на голову кот, пробежавший по лицу двадцатью лапами и скрывшийся в соседней комнате.Самое внезапное в моей жизни пробуждение случилось, когда я, поднявшись среди ночи по зову природы, спустил ноги на пол и, весьма неожиданно для себя самого, познакомился с подкроватным чудовищем.Чудовище было крайне радо этому знакомству, и, судя по ощущениям, в тот момент дербанило мою конечность на ленточки для британского фалага. Говорят, что в момент перед смертью вся жизнь проносится перед глазами. Брехня. Мне хватило пары секунд, чтобы вспомнить все страшилки, которые я когда-либо в своей жизни читал, начать седеть, подскочить, вспомнить, что орать нельзя, так как тогда проснется жена и откусит мне голову, решить умирать молча, впечататься лицом в предусмотрительно расположенную рядом с постелью стену, и сползти тем же самым лицом по стене до самого плинтуса, оставляя след содранной кожи.Смирившись со своей незавидной участью, я решил все же, прежде чем оставить жену вдовой, взглянуть на то, что меня жрало, подбираясь к колену. К тому же оставаться к нападающему тылом изрядно мешала просыпающаяся гордость, и то, что в той области располагаются весьма важные для меня части тела. Природная подслеповатость и окружающая темнота дали понять, что лапы у чудовища черные, мохнатые, здоровые… и какие-то подозрительно знакомые. А на второй взгляд, даже очень знакомые.Бесстрашно запустив руку в подкроватную темноту, между неизвестно кем раздвинутыми ящиками для постельного белья, я сумел схватить, и вытащить из под кровати это самое чудовище, попутно отцепив его от моей, изрядно подранной, но все еще не съеденной, ноги.- Люцифер-собака-блохастая!Уважительным воплем поприветствовал я чудовище, разбудив не только жену, но и соседей. На что чудовище извернулось, запустило когти мне в руку, цапануло за большой палец, и ехидно хохоча скрылось в сторону двери из спальни, где и растворилось в темноте, избежав возмездия.Остаток ночи мы пили валерьянку, искали чудовище, обильно заклеивали пластырем мои боевые раны и думали, что я скажу на работе на счет ободранной рожи.Черная кошка в темной комнате порой способна вас застать в любое неподходящее время.

Ключевые слова: Черное чудовище Чудовище Темная комната Кот Пробуждение Авторская история

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