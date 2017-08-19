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Несерьезные истории

Чудовище под кроватью

Что для Вас значит "внезапное пробуждение"? Для кого-то это кофе пролитый на живот, для кого-то - упавший на лицо мобильный, при попытке переставить его еще на 5 минуточек, для кого-то - упавший откуда-то с потолка на голову кот, пробежавший по лицу двадцатью лапами и скрывшийся в соседней комнате.
Самое внезапное в моей жизни пробуждение случилось, когда я, поднявшись среди ночи по зову природы, спустил ноги на пол и, весьма неожиданно для себя самого, познакомился с подкроватным чудовищем.
Чудовище было крайне радо этому знакомству, и, судя по ощущениям, в тот момент дербанило мою конечность на ленточки для британского фалага. Говорят, что в момент перед смертью вся жизнь проносится перед глазами. Брехня. Мне хватило пары секунд, чтобы вспомнить все страшилки, которые я когда-либо в своей жизни читал, начать седеть, подскочить, вспомнить, что орать нельзя, так как тогда проснется жена и откусит мне голову, решить умирать молча, впечататься лицом в предусмотрительно расположенную рядом с постелью стену, и сползти тем же самым лицом по стене до самого плинтуса, оставляя след содранной кожи.
Смирившись со своей незавидной участью, я решил все же, прежде чем оставить жену вдовой, взглянуть на то, что меня жрало, подбираясь к колену. К тому же оставаться к нападающему тылом изрядно мешала просыпающаяся гордость, и то, что в той области располагаются весьма важные для меня части тела. Природная подслеповатость и окружающая темнота дали понять, что лапы у чудовища черные, мохнатые, здоровые… и какие-то подозрительно знакомые. А на второй взгляд, даже очень знакомые.
Бесстрашно запустив руку в подкроватную темноту, между неизвестно кем раздвинутыми ящиками для постельного белья, я сумел схватить, и вытащить из под кровати это самое чудовище, попутно отцепив его от моей, изрядно подранной, но все еще не съеденной, ноги.
- Люцифер-собака-блохастая!
Уважительным воплем поприветствовал я чудовище, разбудив не только жену, но и соседей. На что чудовище извернулось, запустило когти мне в руку, цапануло за большой палец, и ехидно хохоча скрылось в сторону двери из спальни, где и растворилось в темноте, избежав возмездия.
Остаток ночи мы пили валерьянку, искали чудовище, обильно заклеивали пластырем мои боевые раны и думали, что я скажу на работе на счет ободранной рожи.
Черная кошка в темной комнате порой способна вас застать в любое неподходящее время.

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 21:24
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 21:24 by EstellanПросмотров: 13Комментарии: 3
+2

Ключевые слова: Черное чудовище Чудовище Темная комната Кот Пробуждение Авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 21:38
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- Люцифер-собака-блохастая! smeh Плюс Люциферу! +++ good
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#2 написал: Estellan
Сегодня, 21:41
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Сделано_в_СССР
Повезло, что у меня очень хорошие соседи с крепкими нервами.
Я бы в три часа ночи сходил бы узнать, кто там такими воплями Сатану вызывает)))
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#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 21:52
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Публикаций: 292
Комментариев: 1 340
Цитата: Estellan
Повезло, что у меня очень хорошие соседи с крепкими нервами.
Я бы в три часа ночи сходил бы узнать, кто там такими воплями Сатану вызывает)))

- по любому! А вдруг чего случилось?
Зарегистрирован: 19.08.2017
        
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