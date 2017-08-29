Про ангела-хранителя (или про собаку)Вообще я в потусторонние силы не верю и никакую религию не исповедую, но недавно случилось некоторое происшествие, которое зародило во мне сомнения. Это так, присказка, вот, собственно, сказка.
Желание прогуляться всегда возникает во мне внезапно. Вот так сидела, сидела и срочно захотелось вечерней прохлады, тишины и заката. Муж редко поддерживает меня в моих прогулках, а тут и вовсе мы разругались, поэтому настроение совсем ни к черту, но ноги уже куда-то несут. Ну несут, да несут, я немного в прострации ловлю себя на мысли, что иду в лес, где не гуляла уже давно, но как же приятно, ни о чем не думая, просто идти, не особо задумываясь, куда. Так неспешно дошла я через лес до лодочной станции и залипла на закат, рыбачащих пацанов и подходящие к местам стоянки лодки. В какой-то момент от созерцания меня оторвал какой-то бездомный пёс, который непонятно как тут оказался, да ещё и оказался любопытным и грязным, что стало ясно после того как он, улегшись рядом, начал лапой меня трогать с призывом погладить, ну и вымазал меня, конечно же.
После недолгого приступа ласки пёс все же отошёл в сторону и, свернувшись в калачик, тут же заснул, так что я и забыла про него.
Прошло ещё немного времени, прежде чем я наконец отошла от того странного состояния какого-то оцепенения и забытья, в котором пребывала все это время, и тут я поняла, что вечер наступил очень быстро и вокруг меня уже темно. Честно, стало жутко - я на берегу, вокруг лес и ночь, а до дома далеко. Потихоньку я встала, решила идти так, наугад. Ведь тропинок не видно, да даже если и видно, тут их великое множество и блудить ой как неохота.
Пёс, услышав меня, тут же проснулся, будто и не спал, и вдруг побежал вперёд. Я сначала подумала, ну бежит, да бежит, значит надо ему куда-то. А нет! Бежит он по тропе и останавливается, меня ждёт, и, главное, как я потом поняла, бежит правильно, куда мне и надо. Я в темноте только и успеваю немного разглядеть тропу - и за ним. Не знаю, сколько мы так шли, но я аж взмокла, как бежала за ним.
Вскоре тропа выходила на грунтовую дорогу, по которой выезжали с лодочной станции веселые люди после покатушек на катерах и лодках. Я там в светлое-то время ходить побаиваюсь, вечно тормозят машины и предлагают довезти, а тут вообще страшно. Но пёс и тут повел себя странно, при каждом приближении машины он подбегал ко мне, шел рядом, поддевая мордой мою руку и создавая видимость, что он мой пёс и мы гуляем вместе. Хитрый план, кто же захочет приставать к девушке с такой собакой. Кстати, пёсель был немаленький, почти по пояс мне и с симпатичной мордой песочного цвета.
С такими манипуляциями мы и дошли до жилого района, и тут внезапно пёс резко сиганул в кусты, даже не попрощавшись. Все. Больше я его не видела. Но оставшуюся часть пути и долго после этого я думала: что это было?
Откуда он взялся? Как он узнал, куда именно нужно идти? Откуда узнал, как именно нужно себя вести с машинами?
Вопросов много, но я знаю одно. Именно он был тем, кто мне был нужен в том месте и в тот момент.
П.с. на следующий день взяла велик и поехала его искать, ни его, ни даже следов пребывания его в том месте не нашла. Даже трава не примята, где он спал.
Автор - malina1818.
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Сегодня, 09:38 by ЛетягаПросмотров: 423Комментарии: 14
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