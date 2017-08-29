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Истории из жизни

Про ангела-хранителя (или про собаку)

Вообще я в потусторонние силы не верю и никакую религию не исповедую, но недавно случилось некоторое происшествие, которое зародило во мне сомнения. Это так, присказка, вот, собственно, сказка.

Желание прогуляться всегда возникает во мне внезапно. Вот так сидела, сидела и срочно захотелось вечерней прохлады, тишины и заката. Муж редко поддерживает меня в моих прогулках, а тут и вовсе мы разругались, поэтому настроение совсем ни к черту, но ноги уже куда-то несут. Ну несут, да несут, я немного в прострации ловлю себя на мысли, что иду в лес, где не гуляла уже давно, но как же приятно, ни о чем не думая, просто идти, не особо задумываясь, куда. Так неспешно дошла я через лес до лодочной станции и залипла на закат, рыбачащих пацанов и подходящие к местам стоянки лодки. В какой-то момент от созерцания меня оторвал какой-то бездомный пёс, который непонятно как тут оказался, да ещё и оказался любопытным и грязным, что стало ясно после того как он, улегшись рядом, начал лапой меня трогать с призывом погладить, ну и вымазал меня, конечно же.

После недолгого приступа ласки пёс все же отошёл в сторону и, свернувшись в калачик, тут же заснул, так что я и забыла про него.

Прошло ещё немного времени, прежде чем я наконец отошла от того странного состояния какого-то оцепенения и забытья, в котором пребывала все это время, и тут я поняла, что вечер наступил очень быстро и вокруг меня уже темно. Честно, стало жутко - я на берегу, вокруг лес и ночь, а до дома далеко. Потихоньку я встала, решила идти так, наугад. Ведь тропинок не видно, да даже если и видно, тут их великое множество и блудить ой как неохота.

Пёс, услышав меня, тут же проснулся, будто и не спал, и вдруг побежал вперёд. Я сначала подумала, ну бежит, да бежит, значит надо ему куда-то. А нет! Бежит он по тропе и останавливается, меня ждёт, и, главное, как я потом поняла, бежит правильно, куда мне и надо. Я в темноте только и успеваю немного разглядеть тропу - и за ним. Не знаю, сколько мы так шли, но я аж взмокла, как бежала за ним.

Вскоре тропа выходила на грунтовую дорогу, по которой выезжали с лодочной станции веселые люди после покатушек на катерах и лодках. Я там в светлое-то время ходить побаиваюсь, вечно тормозят машины и предлагают довезти, а тут вообще страшно. Но пёс и тут повел себя странно, при каждом приближении машины он подбегал ко мне, шел рядом, поддевая мордой мою руку и создавая видимость, что он мой пёс и мы гуляем вместе. Хитрый план, кто же захочет приставать к девушке с такой собакой. Кстати, пёсель был немаленький, почти по пояс мне и с симпатичной мордой песочного цвета.
С такими манипуляциями мы и дошли до жилого района, и тут внезапно пёс резко сиганул в кусты, даже не попрощавшись. Все. Больше я его не видела. Но оставшуюся часть пути и долго после этого я думала: что это было?
Откуда он взялся? Как он узнал, куда именно нужно идти? Откуда узнал, как именно нужно себя вести с машинами?
Вопросов много, но я знаю одно. Именно он был тем, кто мне был нужен в том месте и в тот момент.
П.с. на следующий день взяла велик и поехала его искать, ни его, ни даже следов пребывания его в том месте не нашла. Даже трава не примята, где он спал.


Автор - malina1818.
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Сегодня, 09:38 by ЛетягаПросмотров: 423Комментарии: 14
+21

Ключевые слова: Прогулка лес собака темнота сопровождение нахождение пути

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Комментарии

#1 написал: Arhip
Сегодня, 10:05
+4
Онлайн
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Комментариев: 1 318
Вообще я в потусторонние силы не верю и никакую религию не исповедую, но недавно случилось некоторое происшествие, которое зародило во мне сомнения.
Вот за эту фразу в начале истории оставлю без оценки. Как и все остальные, которые так начинаются.
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
#2 написал: Cdtnkfyf z
Сегодня, 10:07
+3
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Комментариев: 192
хм,действительно прям ваш провожатый он был !!
Зарегистрирован: 10.11.2012
#3 написал: Летяга
Сегодня, 10:21
+4
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Публикаций: 882
Комментариев: 9 131
Цитата: Arhip
Вот за эту фразу в начале истории

Не считаю себя в праве серьёзно менять текст копируемой истории))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                             
#4 написал: Arhip
Сегодня, 10:59
+4
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Репутация: (1367|0)
Публикаций: 64
Комментариев: 1 318
Цитата: Летяга
Цитата: Arhip
Вот за эту фразу в начале истории

Не считаю себя в праве серьёзно менять текст копируемой истории))

Ну хорошо хоть не дописала в конце что она была трезвая, в здравом уме и у нее справка есть :-)
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
#5 написал: Летяга
Сегодня, 11:03
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Публикаций: 882
Комментариев: 9 131
Цитата: Arhip
Ну хорошо хоть не дописала в конце что она была трезвая, в здравом уме и у нее справка есть :-)

Я или Автор?
Зарегистрирован: 3.08.2014
                             
#6 написал: Light_a_dark
Сегодня, 11:09
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Комментариев: 1 370
Описано очень реалистично, даже вспомнила тактильно, как собака подтыкивает под ладошку мокрым носом.)
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#7 написал: Arhip
Сегодня, 11:13
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Публикаций: 64
Комментариев: 1 318
Цитата: Летяга
Цитата: Arhip
Ну хорошо хоть не дописала в конце что она была трезвая, в здравом уме и у нее справка есть :-)

Я или Автор?

Да не важно кто. Главное что это останется за кадром
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
#8 написал: Tengu
Сегодня, 12:53
+2
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Публикаций: 58
Комментариев: 1 013
Мне понравилось. Хорошая история.
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
#9 написал: Славянин777
Сегодня, 14:41
+3
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Репутация: (113|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 209
Здравствуйте!
Автору обязательно нужно поставить свечку в Храме Архангелу Михаилу!
А после вернуться и накормить как следует "лохматого поклонника"!)
Заслужил честно праздничный обед!!!
Такого пса, после хорошего душа, можно и даже нужно себе оставлять!
Знатный охранник будет!
За Историю Плюс и ещё раз Плюс!!!
Зарегистрирован: 21.12.2019
#10 написал: shiny_pumpkin_of_little_stars
Сегодня, 15:22
+1
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Комментариев: 38
Ох, маленький пирожок. Замечательная история, жалко только, что собаку потом не нашли. Собаки вообще очень умные животные, а как представлю эту песочную мордаху, да ещё и такого огромного, так прямо душа радуется. Хорошо, что вы встретили на пути такого замечательного друга, мб ещё найдётся?
Спасибо вам за историю!!!!!!
Зарегистрирован: 5.02.2019
#11 написал: Kinigos
Сегодня, 15:23
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Репутация: (42|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 654
Видела таких собак. Шли мы с базы отдыха в бухту, через лес, от самого поселка до точки собака провожала; поведение было как у той, что в истории- когда на лесной дороге встречались люди, шла рядом, а так- иногда бежала напрямик через кусты, видя, что мы обходим по тропе, вздыхала и возвращалась к нам. Привела нас прямиком в цель, куда туристы шастают, в обратный путь её подменила точно такая же (всё пыталась нас на пляж увести), вела до самого посёлка. Потом ещё их несколько раз видела на территории, ещё раз нас одна из них вела уже в другую бухту; что интересно- к еде они были довольно равнодушны, угощения принимали нехотя, как будто одолжение нам делали. Удивительно, бывают же такие, в городе я уж точно ничего подобного не встречала.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#12 написал: Barbelo
Сегодня, 15:40
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Мне понравилась. Поставлю плюс.
Зарегистрирован: 29.10.2019
#13 написал: Йожык
Сегодня, 18:00
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Меня два раза так собаки провожали, и оба раза выносила угощения, а их уже след простыл. Спасибо, вам, провожатые, с вами не страшно.
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#14 написал: Talisha
Сегодня, 18:33
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Хранитель то был. Видно, в этот вечер много предпосылок было для небезопасных событий, вот и присматривал.
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