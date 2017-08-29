Про ангела-хранителя (или про собаку)

Летяга Просмотров: 423 Комментарии: 14 +21 Сегодня, 09:38 by

Вообще я в потусторонние силы не верю и никакую религию не исповедую, но недавно случилось некоторое происшествие, которое зародило во мне сомнения. Это так, присказка, вот, собственно, сказка.Желание прогуляться всегда возникает во мне внезапно. Вот так сидела, сидела и срочно захотелось вечерней прохлады, тишины и заката. Муж редко поддерживает меня в моих прогулках, а тут и вовсе мы разругались, поэтому настроение совсем ни к черту, но ноги уже куда-то несут. Ну несут, да несут, я немного в прострации ловлю себя на мысли, что иду в лес, где не гуляла уже давно, но как же приятно, ни о чем не думая, просто идти, не особо задумываясь, куда. Так неспешно дошла я через лес до лодочной станции и залипла на закат, рыбачащих пацанов и подходящие к местам стоянки лодки. В какой-то момент от созерцания меня оторвал какой-то бездомный пёс, который непонятно как тут оказался, да ещё и оказался любопытным и грязным, что стало ясно после того как он, улегшись рядом, начал лапой меня трогать с призывом погладить, ну и вымазал меня, конечно же.После недолгого приступа ласки пёс все же отошёл в сторону и, свернувшись в калачик, тут же заснул, так что я и забыла про него.Прошло ещё немного времени, прежде чем я наконец отошла от того странного состояния какого-то оцепенения и забытья, в котором пребывала все это время, и тут я поняла, что вечер наступил очень быстро и вокруг меня уже темно. Честно, стало жутко - я на берегу, вокруг лес и ночь, а до дома далеко. Потихоньку я встала, решила идти так, наугад. Ведь тропинок не видно, да даже если и видно, тут их великое множество и блудить ой как неохота.Пёс, услышав меня, тут же проснулся, будто и не спал, и вдруг побежал вперёд. Я сначала подумала, ну бежит, да бежит, значит надо ему куда-то. А нет! Бежит он по тропе и останавливается, меня ждёт, и, главное, как я потом поняла, бежит правильно, куда мне и надо. Я в темноте только и успеваю немного разглядеть тропу - и за ним. Не знаю, сколько мы так шли, но я аж взмокла, как бежала за ним.Вскоре тропа выходила на грунтовую дорогу, по которой выезжали с лодочной станции веселые люди после покатушек на катерах и лодках. Я там в светлое-то время ходить побаиваюсь, вечно тормозят машины и предлагают довезти, а тут вообще страшно. Но пёс и тут повел себя странно, при каждом приближении машины он подбегал ко мне, шел рядом, поддевая мордой мою руку и создавая видимость, что он мой пёс и мы гуляем вместе. Хитрый план, кто же захочет приставать к девушке с такой собакой. Кстати, пёсель был немаленький, почти по пояс мне и с симпатичной мордой песочного цвета.С такими манипуляциями мы и дошли до жилого района, и тут внезапно пёс резко сиганул в кусты, даже не попрощавшись. Все. Больше я его не видела. Но оставшуюся часть пути и долго после этого я думала: что это было?Откуда он взялся? Как он узнал, куда именно нужно идти? Откуда узнал, как именно нужно себя вести с машинами?Вопросов много, но я знаю одно. Именно он был тем, кто мне был нужен в том месте и в тот момент.П.с. на следующий день взяла велик и поехала его искать, ни его, ни даже следов пребывания его в том месте не нашла. Даже трава не примята, где он спал.Автор - malina1818.

Ключевые слова: Прогулка лес собака темнота сопровождение нахождение пути

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