Синее пламя

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:28

Причина: Стилистика автора сохранена.

Smok Beil Просмотров: 654 Комментарии: 8 +13 Вчера, 15:28 by

Так вот, когда я был ещё ребёнком, я жил в деревне. И там жил один классный дед.Дело в том, что когда я там жил, то в магазинах ещё ничего не было, не то что сейчас, а вот этот дед постоянно давал нам какие-то вкусняшки: какие-то фрукты, печенье, а иногда даже конфеты. В тот время их просто не было, а для нас это был целый праздник. Откуда он их брал? Уже никто не узнает. А ещё одна его особенность, что не важно куда или откуда он шёл, у него всегда было, чем угостить.Также у него всегда была перемотана бинтом правая рука. Нам всё время было интересно, что случилось с его рукой.И вот, одним летом пошли мы на пикник. Это было классное время: свежий воздух, яблоки и груши, и, конечно же, костёр. Так вот, тогда мы задержались до поздней ночи. Дома нас особо не ждали, так что могли прийти хоть утром, никто ничего не сказал бы. Сидим мы у костра, каждый думает о своём, но внезапно на нас упала чья-то тень. Помню, очень сильно испугались, но, к счастью, это оказался наш всеми любимый дед. Он молча сел возле нас и начал рассказывать свою историю.(Дальше от лица деда)Значит, тогда я был ещё молодой, лет 25 мне было. Господи, с того момента почти полстолетия прошло! В то время зима была действительно холодной, не то что сейчас. Тогда от сильного мороза даже, бывало, могли деревья лопнуть. Но, слава Богу, я, как и все в то время, был из закалённых. Выхожу я, значит, по природной нужде из дома где-то в начале первого ночи, в одной майке и трусах. Я быстро справился, и по пути в дом заметил какой-то странный свет, какой исходил со стороны дороги. К тому же я был довольно любопытен, и не странно, что я решил узнать, что это за свечение. Забор возле моего дома был очень высокий, поэтому я не мог видеть сам источник, только некоторые лучи. Открыв дверь, я увидел яркий сгусток синего пламени, какой завис над землёй и немного издавал какие-то шумы. Я как под гипнозом "поплыл" к сгустку. Шум становился всё сильнее и сильнее. Оказавшись лицом к племени, я медленно, без капли страха, потянулся к нему. Мою руку окутало лёгкое тепло, но внезапно тепло сменилось на адский жар. Я инстинктивно дёрнул руку на себя, и в тоже время этот сгусток взорвался. После я плохо помню, меня сильно оглушил взрыв, знаю только, что если бы не люди, которые услышали взрыв, меня не было сейчас тут.С тех пор на том месте, на земле есть идеально ровный круг. Поразительно то, что ни единое растение, даже бурьян, которого всегда хватает, не смогло прорасти. Сейчас там засыпано всё соломой, чтобы не пугать людей. Но с тех пор моя рука обгоревшая, а в последнее время она ещё начала подгнивать. Силы врачей в этом случае бесполезны.Вскоре после этой истории дед умер. На похоронах даже самые сильные парни, которые никогда не плакали, не смогли сдержать слёз. Дед умер от заражения крови, но, возможно, из-за того, что рассказал про свою тайну...

Ключевые слова: Дед костер синее пламя авторская история

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