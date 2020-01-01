Потусторонние визиты (часть вторая)

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:42

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2. Так почему они приходят?А вот более-менее официально зафиксированный случай: греческий писатель Димитрокопуло вдруг начал издавать новые, ранее неизвестные романы Виктора Гюго. Причём на французском, которым греку не довелось владеть. Тогда откуда тексты? От самого Гюго, уверял Димитрокопуло. Лично он их не сочинял, а лишь записывал, пребывая в состоянии транса. Плутоватого грека долго пытались разоблачить, особенно что касается незнания им французского языка. Но сначала в замешательство впали «гюговеды»: приёмы построения сюжета, литературный стиль, даже языковые нюансы – всё подлинное. Окончательно скептики умолкли, когда во время одного из медиумических сеансов пребывающего в трансе грека сфотографировали. На отпечатке рядом с пишущим Димитрокопуло отчётливо просматривалась полупрозрачная фигура Виктора Гюго. Описанный случай далеко не единичный. XIX – просвещённый век, как выясняется, был, прежде всего, веком медиумизма. Число людей, которые пробовали информационно сообщаться с покинувшими этот мир, доходило до 50 млн.А вот отношение к визитам умерших и у православия, и у ислама однозначно негативное, обе религии считают, что под личиной умершего близкого приходят бесы/шайтаны: «Под «призраками» в обыденном сознании обычно понимается нечто фантастическое, нереальное, пугающее живых людей. Таких «призраков» — духов умерших, самостоятельно являющихся и действующих, конечно, не существует. С христианской точки зрения чаще всего явления призраков связано с тёмной силой. Падшие ангелы (или бесы) могут являться людям, по попущению Божьему, в различных видах с целью напугать. Именно поэтому слово «призрак» чаще всего ассоциируется с чем-то страшным. Падшие духи делают это из-за ненависти и зависти к человеку. А Господь попускает им такие действия для вразумления или наказания людей».«Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Когда человек умирает, все его дела прекращаются за исключением трёх: непрерывной милостыни, знания, которым могут пользоваться (другие люди), или праведного ребёнка, который станет обращаться к Аллаху с мольбами за него»Совсем иного мнения парапсихологи:— Когда человек заявляет: «Я чувствую покойников», не нужно поднимать его на смех или вести к врачу, чтобы удостовериться в его психическом здоровье. Бывают случаи, когда после смерти душа человека не уходит в Царство Божие, а остаётся на земле, скитаясь и мучаясь.Неприкаянные души мёртвых, которые бродят среди живых, называют призраками. Чаще всего на земле остаются те, кто умер страшной, насильственной смертью, или те, о ком сильно горюют и страдают живые родственники или родные люди. Ещё на земле остаются те, у кого не закончены важные дела.Вот и начинает неприкаянная душа появляться рядом с родственниками и пугать их. Радоваться живому человеку такой связи не нужно, в некоторых случаях общение с мёртвым может стать смертельно опасным занятием. Призрак за несколько месяцев может истончить энергетическую ауру того, с кем он связан. Живой человек впадает в депрессию, теряет тягу к жизни, а вокруг него множество смертей.Как пример, рассказ очевидца (верить или нет — решать читателям): «Мы с мужем очень любили друг друга. Дружили шесть лет, потом поженились. Это была очень чистая и красивая любовь. Прожили двадцать лет. Вот уже семь лет, как его не стало. Внезапная болезнь (саркома корня языка) унесла его из жизни. Мне было невыносимо тяжело, я не хотела жить.После похорон в первую ночь мой муж приснился сыну и сказал ему, что он не умер, а всё ещё находится дома. Он просил его не бояться смерти и сообщил, что и после неё мы все будем жить, только по-другому. Ну приснился раз, другой — бывает. Но шло время, а отец упорно являлся сыну и просил отдать ему мать, жаловался, что ему очень одиноко и плохо без неё. Сын объяснял, что это невозможно — у мамы теперь своя жизнь. И потом, что значит «отдать» — убить, что ли? В ответ получал обещания, что отец будет помогать им с сестрой во всём, и они не будут страдать от отсутствия родителей. Сын сказал: «Нет!». Тогда покойник решил запугать его: двигал мебель, шумел в доме, открывал дверцы шкафов, тумбочек, антресолей. Сын стал бояться: жутко то, что видит и слышит один он. Я обратилась в церковь, в доме появились Библия, иконы, свечи. И всё это помогло, он оставил в покое ребёнка.А меня решил забрать сам, без чьей-либо помощи. И идёт эта борьба уже семь лет. Через год после его смерти я подружилась с мужчиной. Он тут как тут, заявляет, что, кроме него, никто мне не нужен. Я, естественно, не послушала его и продолжала встречаться с любовником. Вскоре мой знакомый стал жаловаться: ему кажется, будто за ним кто-то охотится. То доска с потолка падает на него, то он на ровном месте падает и разбивает себе нос. И вообще, пошла в жизни одна неприятность за другой. Смерть в семье, выгнали с работы. И тут я поняла, что это дело рук моего покойного мужа.Связь прервала я сама. За упрямство была им наказана. Мужчины в постели со мной теряли половую способность. Я металась от одного к другому, не верила догадкам, но было именно так. Я стала лечиться у знахарок. Оказалось, у меня была прервана связь с Космосом, и я была уже на пути к смерти. Стала ходить в церковь, дома молиться.Ко мне стал свататься друг моего покойного мужа. Покойник забрал его к себе — друг сгорел заживо. Другой утонул, а третий потерял работу и уехал. Теперь я не сомневалась, что мой покойный муж не даст никому со мной жить. Он стал приходить ко мне то во сне, то наяву. Будто приручал меня к себе. Во сне пережить это можно, а вот наяву не дай бог никому.14 ноября 2001 года исполнилось ровно семь лет со дня смерти мужа. В эту ночь я проснулась оттого, что меня кто-то сзади обнимает, прижимает мои руки к телу, видимо, чтобы я не царапалась, страстно целует мои плечи, шею, руки и шепчет: «Ага, вот ты и попалась мне». Мне было хорошо от его поцелуев, я поплыла по облакам. Такого удовольствия от близости с мужчиной я не испытывала никогда, это было на грани фантастики, а когда он уходил, я невольно просила его остаться. Наверное, нельзя было этого делать, но я была себе неподвластна. Что же будет дальше?»А ещё экстрасенсы говорят, что со смертью родственника между ним и живыми устанавливается новый тип отношений, оформляемый погребально-поминальной обрядностью. Представление о том, что, пока покойный не предан земле, он обладает ещё некоторым количеством жизненной силы, порождает сюжет «обхода» умершим дома и родственников. Считается, что покойный «ходит», то есть является в физическом облике, оттого и признаки его «хождения» вполне материальны: хлопанье дверей, сквозняк, перемещение и падение предметов, плач детей, лай собак. Явление умершего могут наблюдать и ощущать сразу два родственника и более. Например, покойный и ещё не похороненный отец ночью подходит к дочери, жене, гладит по голове, поправляет одеяло. Всё это наблюдает дочь, и наутро подтверждает сын.После погребения посещения умерших происходят в поминальные дни, регламентируясь ими; поэтому такие визиты не могут считаться неожиданными (независимо от индивидуальных реакций визионеров). Поминальными днями размечен поэтапный «уход» из мира живых. Покойного ещё можно «видеть», и эти видения фиксируются семейной памятью. Формы визитов из инобытия различны. В самом общем виде разграничиваются, с одной стороны, «явления» умерших, которые сопровождаются внешними физическими признаками и соответствующими ощущениями живых (визуальными, акустическими, тактильными), с другой стороны, образы сновидений.Приведу пример: «На это рождество умерла у меня близкая подруга (мамина крестница), а мы с ней были не разлей вода, всегда и везде вместе ходили. Умерла по недосмотру врачей от воспаления лёгких. Точно не помню, до 9 дней или позже это было, но сплю я ночью, причём сон был глубокий, во сне ворочалась, одеяло съехало с плеча (спала одна на не разложенном диване). В этой же комнате на соседнем диване спал брат, мама в соседней комнате с открытой дверью. Под утро вдруг как от толчка просыпаюсь и чувствую вдруг чьё-то присутствие рядом. А я подругу просила, когда она во сне ко мне приходила, мол, подай знак, есть что-то после жизни или нет. Так вот, чувствую, что кто-то рядом стоит и смотрит на меня, а я лицом лежала к спинке дивана, а спиной к проходу. Так вот, кто-то рядом постоял, вроде даже походил, а я обернуться боюсь, и он так заботливо поправляет мне съехавшее одеяло, и руку свою задерживает, я прямо тяжесть небольшую от прикосновения ощущаю на плече, но всё равно не оборачиваюсь и почти сразу проваливаюсь опять в глубокий сон. Наутро спросила и у мамы, и у брата, не подходили ли они, сказали, что нет.Я потом до 40 дня только с мамой спала. Больше не повторялось, единственное, она ко мне во сне потом опять пришла и так со слезами на глазах сказала, что больше приходить не будет, если я пугаюсь. А как тут не испугаться?»«Видения» («голоса» и т.п.) имеют более высокий сакральный статус, чем сновидения. Неслучайно информанты, желая подчеркнуть значимость и достоверность происшедшего, уточняют, что находились в состоянии бодрствования: «После того, как папу похоронили, приехали домой. Анюта телевизор смотрит, а я просто закрыла глаза, это был не сон. Папа открыл глаза в гробу, откинул покрывало (тюль), потом сел. Я говорю: «Папа, не ходи, никого не тревожь!». И он обратно откинулся и лёг. И земля ссыпалась, и могила опять стоит» (Евгения, 41 год). Частотность сновидений, в которых являются покойные родственники, выше, чем «видений». Последние наблюдаются крайне редко по истечении ритуально отмеченного периода и, как правило, связаны с сюжетом «чудесного спасения» живого родственника в критической ситуации.Появление покойных среди живых имеет ряд типовых мотивировок. Большинство из них связано с идеей выделения «доли» умершего и с обязательностью завершения процедуры прощания. Несоблюдение любого ритуального правила может вызвать напоминание со стороны покойного: отсутствие родственника на похоронах, слёзы над гробом, оставленные в доме вещи, соприкасавшиеся с покойником (например, тюль, которым его накрывали), нарушение обычая при его одевании и многое другое.В контексте представления о «доле» покойного рассматривается мотив «прихода» его за какой-либо вещью или за тем, что он любил при жизни. Несколько дней подряд покойный муж приходит и съедает оставленную в сенях кашу. Через несколько лет после смерти отец приходит в дом, чтобы помыться — близкие слышат шум воды в ванной, наутро титан оказывается горячим.Чаще всего умерший просит отдать ему что-либо из личных вещей, причём в большинстве случаев требования связаны с обувью – самым важным атрибутом для перехода в иной мир. Так, если в нарушение правил покойный положен не в старой ношеной обуви, он выражает недовольство. Нередко просьбы касаются трапезы («любимых блюд» усопшего). Курящим нужны сигареты и спички. Все названные и ещё многие другие случаи рассматриваются как указание на необходимость поминовения и вызывают соответствующие ответные действия живых. Требуемые вещи относят на могилу или закапывают около неё, отдают нищим. Очень часто умерший сообщает адрес, куда следует отнести требуемое (выясняется, что в этом доме покойник), или называет место на дороге, по которому будет ехать похоронная процессия.По общему свидетельству информантов, после того, как порядок погребения, прощания («выделения доли») восстановлен, умерший перестаёт беспокоиться. Это представление оформляется и в виде известной приметы: «Некоторое время после смерти дед снился бабушке, а мне, к счастью, нет. К счастью, это потому что бабушка говорит, что, если человек снится после смерти, значит, не может чего-то простить» (Павел, 19 лет).Посещения покойными живых в более поздние сроки обусловлены в значительной мере необходимостью регулярных поминовений и ухода за могилой. Могила ассоциируется с физическим телом погребенного, части её – с частями тела человека. Дальней родственнице снится умершая со словами: «Придите ко мне волосы расчесать». Приехав на могилу, она видит, что всё заросло травой, начинает вырывать: «Вот оно – расчёсывание волос» (Елена, 38 лет). Покойная мать сообщает дочери, что какая-то женщина её расцарапала. Оказывается, на могилу приходила соседка, подметала веником из прутьев (Ольга, 18 лет) и т.п. Если в семье существует порядок поминовений, то любое нарушение его провоцирует напоминания со стороны предков. То же происходит, когда родственники переживают, что далеко живут от места фамильного захоронения.Поминальные действия осознаются, прежде всего, как выполнение долга перед умершими или собственная внутренняя потребность. Одновременно это и обережные мероприятия, после которых покойник «перестаёт приходить». Согласно рассказам страх и потребность в обережных действиях вызываются самим появлением покойного, но не вредоносными акциями с его стороны. Кроме того, на приход одного и того же умершего родственники могут реагировать неодинаково. Мать вступает в контакт с покойным сыном, который помогает ей, но второй сын (живой) усматривает в пришедшем брате «нечистую силу».Одна из главных причин «прихода» умерших – тоска живых, превышающая некую меру. Это чувство обоюдно: покойные призывают к себе живых. Популярный мотив: члены семьи умирают один за другим, как будто смерть забирает их вместе.Многочисленны свидетельства о том, как умирающие слышат или видят во сне, что их «зовут» покойные предки. По неписаным правилам поведения во сне, нельзя соглашаться на приглашения умершего.В зависимости от соблюдения правила различаются три версии сюжета:1) откликнувшийся на зов умирает;2) отказавшийся остаётся в живых;3) тот, кто согласился пойти, но вернулся с полдороги, тяжело болеет.Примеры многочисленны.Но очень часто покойники приходят к своим близким с добрыми намерениями: «Дедушка часто приходил к маме во сне, предупреждая о наших болезнях или каких-нибудь несчастьях» (Ирина, 18 лет). «Так получилось, что моя мама умерла. И поэтому, когда я вижу её во сне, то знаю, что это знак о грозящей мне опасности» (Елена, 17 лет). Такие высказывания нередко иллюстрируются подтверждающими рассказами.Автор - Юрий Васильевич.

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