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Истории из жизни

Не нужно спать на кладбище

Я давно живу на этом свете и поэтому много где побывала и многое повидала, в том числе и, так сказать, мистического. Но сразу оговорюсь, что «явления», как правило, происходили в состоянии измененного сознания, точнее, на грани яви и сна. Бывали, конечно, исключения: например, сподобилось столкнуться белой ночью в темном переулке с «бесхозной» тенью.

Но случай, о котором хочу рассказать сейчас, возможно, имеет совсем простое и вполне себе материальное объяснение. Но он настолько несуразен, что до сих пор не забывается.

Дело было в начале 90-х. Пришлось менять профессию, и впервые в жизни подрядилась я сделать обмеры некоторых памятников на Смоленском лютеранском кладбище (на соседнем – Смоленском православном находится часовня Ксении Петербургской). Встреча с бригадиром (не помню – чего) была назначена на раннее утро прямо сразу за кладбищенскими воротами.

Пришла-то я без опоздания, но вот в некотором «расстройстве здоровья» по причине веселья с друзьями накануне. И чтобы было нескучно дожидаться бригадира (честное слово, не помню – чего), прилегла на скамеечку, засунув сумку под голову для удобства. Хорошо так: раннее лето, раннее утро, синее небо, раннее солнце просвечивает сквозь листву…

Проснулась я от изысканной речи на французском языке, который почему–то поняла и оценила стиль (в нормальном состоянии, кроме «эскузи муа», «бонжур», «пардон» и «мерси», и вспомнить ничего французского не смогу): надо мной стоял очень худой, жутко грязный, одетый в невообразимые лохмотья (такие только в кино видела) человек и произносил для меня речь, смысл которой заключался в следующем: «Мадам, не нужно спать на кладбище, это очень опасно»… Далее - витиеватые обороты речи, ключевое слово и смысл – опасность (для души, тела и кошелька). Сонливость , естественно, улетучилась, а вместе с ней и этот странный человек.

До сих пор гадаю: кто это был? Обитатель потустороннего мира или наш простой, советский бомж с манерами и речью дворянина 19-го века?

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 10:12
Вчера, 10:12 by AlphaOmeПросмотров: 1 183Комментарии: 8
+20

Ключевые слова: Кладбище француз странное авторская история

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Комментарии

#1 написал: Долгопят
Вчера, 11:34
+6
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 225
Можно уже методичку выпускать от Фостора "Чего нельзя делать на кладбище". Коротенько- спать, жрать, пить, ходить по нужде всех калибров, брать цветы, игрушки, туфли, броши, кольца, конфеты, крашенные яйца, воровать скамейки и веники, задерживаться позднее 15.00, играть на губной гармошке, танцевать голым при луне и т.д.
Франкоязычный бомж навещал кого либо...м...француза , к примеру.
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#2 написал: Ахма
Вчера, 13:29
+7
Группа: Посетители
Репутация: (551|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 226
Угу, а если бы человек в лохмотьях сказал: "Же не манс па сис жур", было бы ещё веселее. Потому что в переводе на русский это означает "я не ел шесть дней" stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 30.05.2016
#3 написал: guerra
Вчера, 17:05
+4
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 102
люблю такие заголовки. они прямо, без всяких увиливаний, рассказывают нам, простым людям, как надо вести себя приличненько! как детям говорят:"не трогай плиту, бобо!", "не надо выдергивать волосики маме", "нельзя совать пальцы в петли двери", а дети все равно поступают вопреки, так и нам доходчиво объясняют: "не нужно спать на кладбище!". дескать, ну что же вы, ей-богу, как маленькие, говоришь им, говоришь, а они все равно спят и спят.
Зарегистрирован: 30.08.2015
#4 написал: Tigger power
Вчера, 20:56
+2
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Репутация: (526|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 336
Цитата: Ахма
Угу, а если бы человек в лохмотьях сказал: "Же не манс па сис жур", было бы ещё веселее. Потому что в переводе на русский это означает "я не ел шесть дней" stuck_out_tongue_winking_eye

Вот мне тоже Киса вспомнился)) а история очень понравилась! Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#5 написал: Nnastec
Вчера, 20:58
+4
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 48
Столько проблем от этих кладбищ, что уже задаёшься вопросом, чего от них больше , пользы или вреда? Я лично всем своим сказала, если что на кладбище не поеду, пепел в реку и всё.
Зарегистрирован: 1.02.2017
#6 написал: kusi
Сегодня, 00:52
+1
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (1952|0)
Публикаций: 332
Комментариев: 6 440
Цитата: Ахма
а если бы человек в лохмотьях сказал: "Же не манс па сис жур"

Улыбнули. Я бы на автомате ответила "Знаешь амиго , я за сутки так проголодалась , что твои шесть дней без пищи - легкая диета))
Историю плюсую.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#7 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 00:57
+1
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 705
Мадам, не нужно спать на кладбище, это очень опасно»… Далее - витиеватые обороты речи, ключевое слово и смысл – опасность (для души, тела и кошелька).

Дельный совет.
Зарегистрирован: 2.09.2013
  
#8 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 04:44
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 75
Комментариев: 579
Цитата: Долгопят
Можно уже методичку выпускать от Фостора "Чего нельзя делать на кладбище". Коротенько- спать, жрать, пить, ходить по нужде всех калибров, брать цветы, игрушки, туфли, броши, кольца, конфеты, крашенные яйца, воровать скамейки и веники, задерживаться позднее 15.00, играть на губной гармошке, танцевать голым при луне и т.д.
Франкоязычный бомж навещал кого либо...м...француза , к примеру.

Французский бомж в России?! smirk хотя вполне возможно.
Зарегистрирован: 19.08.2017
   
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