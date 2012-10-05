Последние записи Андрея

Два года назад я купила подержанный iPhone на «Авито». Продавец — парень в потрёпанной куртке — передал мне коробку в метро «Площадь 1905 года» за 12 тысяч. «Данные не стёр», — бросил он, не глядя мне в глаза. Я пожалела, что не проверила телефон заранее: при активации выяснилось, что владелец не удалил ни контакты, ни фотографии, ни голосовые заметки. В настройках значился номер последнего владельца: Андрей С., 32 года, улица Мамина-Сибиряка, 147.Сначала я пыталась с ним связаться, но номер был отключен. Потом наткнулась на папку «Голосовые заметки». Первая запись датирована 1 марта 2023 года: «Снова эти шаги... Как будто кто-то ходит по комнате, пока я сплю. Проверил замки — всё закрыто. Может, это трубы? Но звуки чёткие, как будто в прихожей...» Голос дрожал. Вторая запись, 10 марта: «Он шепчет. Слышу сквозь стены. Слов не разобрать, но... это ко мне. Сегодня на зеркале в ванной была надпись мелом: «Я знаю, где ты спишь». Я вытер, но руки тряслись...»Я засмеялась. Наверное, парень сходил с ума от одиночества. Но через неделю, возвращаясь с работы, я заметила, что дверь моей квартиры на улице Толмачёва приоткрыта. Я никогда не оставляю её даже на щелочку. Внутри всё было на месте, но на кухонном столе лежал мокрый след от подошвы — явно не моего размера. Полиция лишь пожала плечами: «Может, вы сами забыли».Тогда я включила запись с камеры наблюдения. На видео, снятом в 3:17 ночи, видно, как мой кофе на столе внезапно исчезает — как будто его выпили. Но в кадре никого не было.В тот же вечер пришло СМС с номера Андрея: «Он здесь. Не выключай свет». Сердце замерло. Я нашла в его фотоархиве снимок, сделанный в подъезде моего дома 15 марта 2023 года. На заднем плане, в темноте, отчётливо видно окно моей квартиры. Андрей пропал 20 марта. Его соседка дрожащим голосом рассказала по телефону: «Он кричал, что за ним охотится мужчина в противогазе. Говорил, что он проникает даже в запертые комнаты...»Прошлой ночью я проснулась от скрипа. В дверном проёме стоял силуэт — высокий, в длинном пальто, с блестящей маской вместо лица. Я щёлкнула выключателем... и он исчез. Но на зеркале в прихожей, уже в надцатый раз, появилась надпись: «Ты следующая».Сегодня я уехала из города. Телефон Андрея разрядился и больше не включался. Но каждую ночь в 3:17 мой будильник сам включает трек «Голосовые заметки — 15.03.2023». Там, за шумом ветра, слышно, как кто-то дышит у меня за спиной.P.S. Если вы это читаете — проверьте, закрыта ли ваша дверь. И не верьте тем, кто говорит, что это «просто совпадение».Эта история опубликована с разрешения автора. Имя и подробности изменены в целях защиты личной информации.⚠️ Не пытайтесь найти Андрея С. Его квартира на ул. Мамина-Сибиряка сгорела 22 марта 2023 года.

