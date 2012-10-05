Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Последние записи Андрея

Два года назад я купила подержанный iPhone на «Авито». Продавец — парень в потрёпанной куртке — передал мне коробку в метро «Площадь 1905 года» за 12 тысяч. «Данные не стёр», — бросил он, не глядя мне в глаза. Я пожалела, что не проверила телефон заранее: при активации выяснилось, что владелец не удалил ни контакты, ни фотографии, ни голосовые заметки. В настройках значился номер последнего владельца: Андрей С., 32 года, улица Мамина-Сибиряка, 147.

Сначала я пыталась с ним связаться, но номер был отключен. Потом наткнулась на папку «Голосовые заметки». Первая запись датирована 1 марта 2023 года: «Снова эти шаги... Как будто кто-то ходит по комнате, пока я сплю. Проверил замки — всё закрыто. Может, это трубы? Но звуки чёткие, как будто в прихожей...» Голос дрожал. Вторая запись, 10 марта: «Он шепчет. Слышу сквозь стены. Слов не разобрать, но... это ко мне. Сегодня на зеркале в ванной была надпись мелом: «Я знаю, где ты спишь». Я вытер, но руки тряслись...»

Я засмеялась. Наверное, парень сходил с ума от одиночества. Но через неделю, возвращаясь с работы, я заметила, что дверь моей квартиры на улице Толмачёва приоткрыта. Я никогда не оставляю её даже на щелочку. Внутри всё было на месте, но на кухонном столе лежал мокрый след от подошвы — явно не моего размера. Полиция лишь пожала плечами: «Может, вы сами забыли».

Тогда я включила запись с камеры наблюдения. На видео, снятом в 3:17 ночи, видно, как мой кофе на столе внезапно исчезает — как будто его выпили. Но в кадре никого не было.

В тот же вечер пришло СМС с номера Андрея: «Он здесь. Не выключай свет». Сердце замерло. Я нашла в его фотоархиве снимок, сделанный в подъезде моего дома 15 марта 2023 года. На заднем плане, в темноте, отчётливо видно окно моей квартиры. Андрей пропал 20 марта. Его соседка дрожащим голосом рассказала по телефону: «Он кричал, что за ним охотится мужчина в противогазе. Говорил, что он проникает даже в запертые комнаты...»

Прошлой ночью я проснулась от скрипа. В дверном проёме стоял силуэт — высокий, в длинном пальто, с блестящей маской вместо лица. Я щёлкнула выключателем... и он исчез. Но на зеркале в прихожей, уже в надцатый раз, появилась надпись: «Ты следующая».

Сегодня я уехала из города. Телефон Андрея разрядился и больше не включался. Но каждую ночь в 3:17 мой будильник сам включает трек «Голосовые заметки — 15.03.2023». Там, за шумом ветра, слышно, как кто-то дышит у меня за спиной.

P.S. Если вы это читаете — проверьте, закрыта ли ваша дверь. И не верьте тем, кто говорит, что это «просто совпадение».

Эта история опубликована с разрешения автора. Имя и подробности изменены в целях защиты личной информации.
⚠️ Не пытайтесь найти Андрея С. Его квартира на ул. Мамина-Сибиряка сгорела 22 марта 2023 года.


Новость отредактировал Летяга - 13-08-2025, 16:03
Причина: Стилистика автора сохранена
13-08-2025, 10:15 by Нитуп ТсугваПросмотров: 131Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: Реальный Ужас Последние Записи Тайны Голосовые Нотки Страха авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: ebegen31
13 августа 2025 18:46
0
Группа: Посетители
Репутация: (78|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 694
Как первый опыт - неплохо.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#2 написал: Нитуп Тсугва
Вчера, 12:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 1
Цитата: ebegen31
Как первый опыт - неплохо.

Спасибо,дальше больше!
Зарегистрирован: 13.08.2025
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.