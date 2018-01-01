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Страшно интересно / Заброшки

По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

А не хотели бы вы приобрести в личное пользование целый город? С пятиэтажными жилыми домами, магазином, школой, детским садом, больницей и гостиницей. Совсем недорого - всего за 12 тысяч евро. Если да, то вы немного опоздали, так как именно за такую сумму бывший советский военный городок Скрунда-1 купило краевое самоуправление одноимённого, ничем не примечательного городка, что в 70 км от Лиепаи.

В принципе, Скрунда-1 должна быть хорошо знакома людям, интересующимся заброшенными советскими военными объектами, которых на территории Прибалтики не так уж и мало. Здесь находится покинутый российской уже армией военный городок, где военнослужащие обслуживали радиолокационную станцию, установленную здесь ещё в 1969 году. На полную мощность станция заработала в 1971 году. В 1994 году Россия заключила договор с Латвией, что станция (радар) остается на латвийской территории до августа 1998 года. Еще одна — недостроенная РЛС "Дарьял" — была взорвана в 1995 году. До октября 1998 года шел демонтаж, а затем все российские войска покинули территорию Скрунды-1. С тех пор это место пустует. Интересно, что в феврале 2010 Скрунда-1 была продана группе российских инвесторов из Самары за 3,1 миллионов долларов, однако, скорее всего, предприниматели не нашли идей применения для советского реликта либо не оплатили покупку города-призрака. Также называются другие суммы по сделке, гораздо меньшие, так как начальная цена лота составляла 220 тысяч евро. В итоге, пару месяцев назад жилмассив оказался на балансе Скрундской управы. Что они будут с ним делать? Cкорее всего попробуют продать очередным инвесторам. A пока ещё существует бесплатная и безопасная возможность посетить это впечатляющее место. Что, собственно, я и сделал, оказавшись на пути из Риги в Лиепаю.
По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

Итак, Скрунда-1 расположена в 75 км от Лиепаи и 135 км от Риги, а в самом городке следует просто свернуть на шоссе, ведущее в сторону Кулдиги и проехать километров 5, где будет съезд в объекту. Дорожных указателей, конечно, нет, но заблудиться совершенно невозможно.
Потому что съезд с главной дороги к военному городку находится у автобусной остановки "Комбинат". Почему "Комбинат", ведь никакого производства рядом нет, лишь лес, озеро и хутора? Дело в том, что воинская часть 18951, базирoвaвшаяся в городке, маскировалась под бетонный заводик, и территории присвоили кодовое название "Комбинат". Причем, интересно, что уже в современное время местные жители попросили не переименовывать остановку, ибо к такому названию привыкли.
По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

Дорога к КПП выложена бетонными плитами. Метров 400 от шоссе до ворот.
По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

Подъехал, на КПП — никого, и уже хорошо видны несколько заброшенных жилых домов. Всего их здесь 10 на 540 квартир. Надо каким-то образом пробираться внутрь, зря что ли приехал. На двери, кстати, была прикреплена бумажка с телефонным номером, по которуму я позвонил и спросил, можно ли зайти на территорию городка. С туристической целью, погулять, посмотреть. Мужской голос ответил, что можно, без проблем и сказал ждать, пока придет человек и откроет ворота. Минут десять я подождал, а затем правее белого бетонного забора обнаружился лаз, через который я и пролез. Немного забегая вперёд, скажу, что вскоре ко мне подошёл тот самый человек, им оказалась Инга, женщина лет 40, как я понимаю, проживающая здесь же со своими двумя собаками. Либо находящаяся на дежурстве. Откровенно говоря, вид у неё был весьма потрёпанный и бомжеватый, но тем не менее, человеком она оказалась позитивным и понимающим, терпеливо сопровождала, отвечала на вопросы и показывала интересующие меня объекты. Раньше Скрунда-1 охранялась полицейским, который сидел на КПП, чтобы местные жители не растащили городок окончательно по частям, но это не помогло. Вандалы порезвились тут на славу.
По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

Вообще, военный городок разделен на две части. Справа — спальный район в очень аварийном состоянии, а слева — казармы, склады, административные помещения. Всё крайне запущено и разгромлено, хотя говорят, что городок был оставлен в идеальном порядке. Мой экскурсовод, которая выросла здесь и прожила здесь всю жизнь, подтвердила, что военнослужащие увозили с собой только личные вещи.
По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

Вид на жилые дома, предназначенные только для офицеров и их семей. Дома, конечно, сейчас находятся в очень аварийном состоянии, сложно сказать, сколько средств потребуется для восстановления городка, если это кому-то будет нужно.
По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

Последние военные покинули город в 1999 году, а огромное, по местным меркам, 19-этажное бетонное здание локатора "Дарьял", так и не достроенное до конца, было взорвано в 1995 году.
По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

Сейчас в городке жуткое запустение, хотя глядя на фотографии этого места, сделанные ещё несколько лет назад, городок выглядел относительно прилично.
По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

Эта улица, с жилым сектором, называлась Новая. Кстати, ранее местные власти планировали расселить в "Скрунду-1" малообеспеченных пенсионеров, однако что-то помешало реализации этих проектов, и от них вскоре отказались. Впрочем, такой шаг следовало бы осуществлять лет десять назад, а сейчас такая задумка потребует колоссальных средств.
По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

Рядом находятся помещения бывшего детского сада.
По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

Служебная гостиница при городке.
По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

Обратите внимание на этот единственный панельный дом, он наиболее современный, построен в конце 1980-х, но и наиболее запущенный и аварийный. Моя спутница Инга настоятельно рекомендовала туда не заходить.
По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

Подобных домов очень много в соседней Лиепае, где в бывшем военном городке (районы Тосмаре и Кароста) их в последние годы активно заселяют малообеспеченными семьями.
По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

Вход в подземный бункер, куда я залез буквально на минуту. Фонаря у моего экскурсовода не оказалось, забыла захватить, а по темноте нечего там лазить. Для этого есть специальные люди, сталкеры и тому подобные любители мрачных подземелий.
По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

Немного истории об этом месте — во второй половине 1950-х в Радиотехническом институте АН СССР началась разработка первой советской РЛС "Днестр", предназначенной для обнаружения атакующих баллистических ракет и космических объектов. Вскоре было поручено создать 4 подобные радиолокационнные станции в районах Мурманска, Риги, Иркутска и Балхаша. Строительство около Скрунды начато в 1963 году. РЛС осуществляла контроль за воздушным и космическим пространством над Западной Европой и Северной Америкой и при старте ракеты время предупреждения о запуске составило бы 25 минут.
По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

А после 1991 г судьба "Скрунды-1" была предрешена. По требованию латвийского правительства, в 1994 году заключен двусторонний договор о выводе российских войск с территории Латвии, по которому станция должна прекратить существование. С начала 1990-х годов станция находилась на условиях аренды, стоимость которой составляла 5 млн. долларов в год. Летом 1994 года был объявлен конкурс среди фирм, готовых снести гораздо более современную РЛС "Дарьял-УМ" . Локатор был взорван американской фирмой Control Demolition Incorporated 4 мая в день восстановления независимости Латвии в присутствии военачальников из разных стран НАТО и высоких латвийских чиновников, включая президента. Ну и без лёгкого прибалтийского "распила" не обошлось. На уничтожение, взрыв и последующую очистку территории РЛС было выделено 7 млн. долларов, несмотря на то, что ее уничтожение обошлось вдвое дешевле.

Сейчас официально объект называется "Межайне".
По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

Что ж, гуляем дальше — зашел в одну из квартир, они все похожи, мебель и домашняя утварь давно разворованы и растащены.
По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

Кухня, на которой какая-то женщина ещё 20 лет назад готовила борщ и ожидала своего мужа со службы.
По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

Очень полезное в условиях квартиры место - кладовая. Кстати, местные крестьяане частенько подъезжали к КПП и продавали свою натуральную продукцию. Коммерческое сотрудничество было поставлено на широкую ногу, и военнослужащие могли себя порадовать вкуснейшей латвийской молочкой и свежим мясом.
По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

В здании госпиталя.
По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

Палата.
По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

Городок выглядит крайне печально, и перспективы его неясны.
По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

Даже если развивать направление туризма из разряда "Назад в СССР", то как привлечь сюда посетителей, ведь Скрунда находится вдали от магистральных путей, на отшибе можно сказать. Да и состояние объекта далеко не идеальное.
По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

Гастроном воинской части, торговый дом "Вента".
По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

В котором находилось офицерское кафе.
По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

Здание столовой.
По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

Огромная вытяжка на кухне.
По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

Как же в столовой оказались эти крупные прибалтийские валуны?
По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

Спортзал солдатского клуба.
По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

Актовый зал там же.
По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

Посреди городка стоит величественная стела, на которой раньше было написано "Памяти павших, будьте достойны 1941—1945".
По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

Гарнизонный офицерский клуб.
По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

Ленин и одна из собак моей сопровождающей.
По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

Направляемся по дороге в хозяйственную часть городка, там же расположены две казармы. Инга рассказывает, что сюда приезжает очень много людей, как из России, так и из дальнего зарубежья. Приезжают те люди, у которых здесь прошло детство или годы службы. Ну и разные любопытствующие вроде меня. Многие звонят в думу городка Скрунды, интересуясь, можно попасть на территорию объекта. Пока ещё можно.
По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

Одно из административных зданий, здесь располагался Сбербанк.
По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

Подходим к казармам.
По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

Здесь тоже жуткое зрелище разрухи и многолетнего запуcтения.
По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

Всё время не покидало ощущение, что к городку можно было отнестись с большим вниманием, как-то безалаберно всё случилось.
По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

Я очень сомневаюсь, что в ближайшие годы здесь может появиться действительно что-либо полезное, туристический объект или производство. Инфраструктура приходит в негодность, здания и жилые дома практически разгромлены и опустошены. В плюсе, наверно, краевая администрация Скрунды, которой судебный исполнитель предложил приобрести военный городок за абсолютно смешные 12 тысяч евро.
По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды


Автор — conrad.
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Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:39
Причина: Авторская стилистика сохранена, добавлена категория
Сегодня, 02:39 by EstellanПросмотров: 11Комментарии: 0
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Ключевые слова: Скрунда Советский Союз город-призрак разруха

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