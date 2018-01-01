По следам Советской Латвии: город-призрак около Скрунды

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:39

Причина: Авторская стилистика сохранена, добавлена категория

Estellan Просмотров: 11 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:39 by

А не хотели бы вы приобрести в личное пользование целый город? С пятиэтажными жилыми домами, магазином, школой, детским садом, больницей и гостиницей. Совсем недорого - всего за 12 тысяч евро. Если да, то вы немного опоздали, так как именно за такую сумму бывший советский военный городок Скрунда-1 купило краевое самоуправление одноимённого, ничем не примечательного городка, что в 70 км от Лиепаи.В принципе, Скрунда-1 должна быть хорошо знакома людям, интересующимся заброшенными советскими военными объектами, которых на территории Прибалтики не так уж и мало. Здесь находится покинутый российской уже армией военный городок, где военнослужащие обслуживали радиолокационную станцию, установленную здесь ещё в 1969 году. На полную мощность станция заработала в 1971 году. В 1994 году Россия заключила договор с Латвией, что станция (радар) остается на латвийской территории до августа 1998 года. Еще одна — недостроенная РЛС "Дарьял" — была взорвана в 1995 году. До октября 1998 года шел демонтаж, а затем все российские войска покинули территорию Скрунды-1. С тех пор это место пустует. Интересно, что в феврале 2010 Скрунда-1 была продана группе российских инвесторов из Самары за 3,1 миллионов долларов, однако, скорее всего, предприниматели не нашли идей применения для советского реликта либо не оплатили покупку города-призрака. Также называются другие суммы по сделке, гораздо меньшие, так как начальная цена лота составляла 220 тысяч евро. В итоге, пару месяцев назад жилмассив оказался на балансе Скрундской управы. Что они будут с ним делать? Cкорее всего попробуют продать очередным инвесторам. A пока ещё существует бесплатная и безопасная возможность посетить это впечатляющее место. Что, собственно, я и сделал, оказавшись на пути из Риги в Лиепаю.Итак, Скрунда-1 расположена в 75 км от Лиепаи и 135 км от Риги, а в самом городке следует просто свернуть на шоссе, ведущее в сторону Кулдиги и проехать километров 5, где будет съезд в объекту. Дорожных указателей, конечно, нет, но заблудиться совершенно невозможно.Потому что съезд с главной дороги к военному городку находится у автобусной остановки "Комбинат". Почему "Комбинат", ведь никакого производства рядом нет, лишь лес, озеро и хутора? Дело в том, что воинская часть 18951, базирoвaвшаяся в городке, маскировалась под бетонный заводик, и территории присвоили кодовое название "Комбинат". Причем, интересно, что уже в современное время местные жители попросили не переименовывать остановку, ибо к такому названию привыкли.Дорога к КПП выложена бетонными плитами. Метров 400 от шоссе до ворот.Подъехал, на КПП — никого, и уже хорошо видны несколько заброшенных жилых домов. Всего их здесь 10 на 540 квартир. Надо каким-то образом пробираться внутрь, зря что ли приехал. На двери, кстати, была прикреплена бумажка с телефонным номером, по которуму я позвонил и спросил, можно ли зайти на территорию городка. С туристической целью, погулять, посмотреть. Мужской голос ответил, что можно, без проблем и сказал ждать, пока придет человек и откроет ворота. Минут десять я подождал, а затем правее белого бетонного забора обнаружился лаз, через который я и пролез. Немного забегая вперёд, скажу, что вскоре ко мне подошёл тот самый человек, им оказалась Инга, женщина лет 40, как я понимаю, проживающая здесь же со своими двумя собаками. Либо находящаяся на дежурстве. Откровенно говоря, вид у неё был весьма потрёпанный и бомжеватый, но тем не менее, человеком она оказалась позитивным и понимающим, терпеливо сопровождала, отвечала на вопросы и показывала интересующие меня объекты. Раньше Скрунда-1 охранялась полицейским, который сидел на КПП, чтобы местные жители не растащили городок окончательно по частям, но это не помогло. Вандалы порезвились тут на славу.Вообще, военный городок разделен на две части. Справа — спальный район в очень аварийном состоянии, а слева — казармы, склады, административные помещения. Всё крайне запущено и разгромлено, хотя говорят, что городок был оставлен в идеальном порядке. Мой экскурсовод, которая выросла здесь и прожила здесь всю жизнь, подтвердила, что военнослужащие увозили с собой только личные вещи.Вид на жилые дома, предназначенные только для офицеров и их семей. Дома, конечно, сейчас находятся в очень аварийном состоянии, сложно сказать, сколько средств потребуется для восстановления городка, если это кому-то будет нужно.Последние военные покинули город в 1999 году, а огромное, по местным меркам, 19-этажное бетонное здание локатора "Дарьял", так и не достроенное до конца, было взорвано в 1995 году.Сейчас в городке жуткое запустение, хотя глядя на фотографии этого места, сделанные ещё несколько лет назад, городок выглядел относительно прилично.Эта улица, с жилым сектором, называлась Новая. Кстати, ранее местные власти планировали расселить в "Скрунду-1" малообеспеченных пенсионеров, однако что-то помешало реализации этих проектов, и от них вскоре отказались. Впрочем, такой шаг следовало бы осуществлять лет десять назад, а сейчас такая задумка потребует колоссальных средств.Рядом находятся помещения бывшего детского сада.Служебная гостиница при городке.Обратите внимание на этот единственный панельный дом, он наиболее современный, построен в конце 1980-х, но и наиболее запущенный и аварийный. Моя спутница Инга настоятельно рекомендовала туда не заходить.Подобных домов очень много в соседней Лиепае, где в бывшем военном городке (районы Тосмаре и Кароста) их в последние годы активно заселяют малообеспеченными семьями.Вход в подземный бункер, куда я залез буквально на минуту. Фонаря у моего экскурсовода не оказалось, забыла захватить, а по темноте нечего там лазить. Для этого есть специальные люди, сталкеры и тому подобные любители мрачных подземелий.Немного истории об этом месте — во второй половине 1950-х в Радиотехническом институте АН СССР началась разработка первой советской РЛС "Днестр", предназначенной для обнаружения атакующих баллистических ракет и космических объектов. Вскоре было поручено создать 4 подобные радиолокационнные станции в районах Мурманска, Риги, Иркутска и Балхаша. Строительство около Скрунды начато в 1963 году. РЛС осуществляла контроль за воздушным и космическим пространством над Западной Европой и Северной Америкой и при старте ракеты время предупреждения о запуске составило бы 25 минут.А после 1991 г судьба "Скрунды-1" была предрешена. По требованию латвийского правительства, в 1994 году заключен двусторонний договор о выводе российских войск с территории Латвии, по которому станция должна прекратить существование. С начала 1990-х годов станция находилась на условиях аренды, стоимость которой составляла 5 млн. долларов в год. Летом 1994 года был объявлен конкурс среди фирм, готовых снести гораздо более современную РЛС "Дарьял-УМ" . Локатор был взорван американской фирмой Control Demolition Incorporated 4 мая в день восстановления независимости Латвии в присутствии военачальников из разных стран НАТО и высоких латвийских чиновников, включая президента. Ну и без лёгкого прибалтийского "распила" не обошлось. На уничтожение, взрыв и последующую очистку территории РЛС было выделено 7 млн. долларов, несмотря на то, что ее уничтожение обошлось вдвое дешевле.Сейчас официально объект называется "Межайне".Что ж, гуляем дальше — зашел в одну из квартир, они все похожи, мебель и домашняя утварь давно разворованы и растащены.Кухня, на которой какая-то женщина ещё 20 лет назад готовила борщ и ожидала своего мужа со службы.Очень полезное в условиях квартиры место - кладовая. Кстати, местные крестьяане частенько подъезжали к КПП и продавали свою натуральную продукцию. Коммерческое сотрудничество было поставлено на широкую ногу, и военнослужащие могли себя порадовать вкуснейшей латвийской молочкой и свежим мясом.В здании госпиталя.Палата.Городок выглядит крайне печально, и перспективы его неясны.Даже если развивать направление туризма из разряда "Назад в СССР", то как привлечь сюда посетителей, ведь Скрунда находится вдали от магистральных путей, на отшибе можно сказать. Да и состояние объекта далеко не идеальное.Гастроном воинской части, торговый дом "Вента".В котором находилось офицерское кафе.Здание столовой.Огромная вытяжка на кухне.Как же в столовой оказались эти крупные прибалтийские валуны?Спортзал солдатского клуба.Актовый зал там же.Посреди городка стоит величественная стела, на которой раньше было написано "Памяти павших, будьте достойны 1941—1945".Гарнизонный офицерский клуб.Ленин и одна из собак моей сопровождающей.Направляемся по дороге в хозяйственную часть городка, там же расположены две казармы. Инга рассказывает, что сюда приезжает очень много людей, как из России, так и из дальнего зарубежья. Приезжают те люди, у которых здесь прошло детство или годы службы. Ну и разные любопытствующие вроде меня. Многие звонят в думу городка Скрунды, интересуясь, можно попасть на территорию объекта. Пока ещё можно.Одно из административных зданий, здесь располагался Сбербанк.Подходим к казармам.Здесь тоже жуткое зрелище разрухи и многолетнего запуcтения.Всё время не покидало ощущение, что к городку можно было отнестись с большим вниманием, как-то безалаберно всё случилось.Я очень сомневаюсь, что в ближайшие годы здесь может появиться действительно что-либо полезное, туристический объект или производство. Инфраструктура приходит в негодность, здания и жилые дома практически разгромлены и опустошены. В плюсе, наверно, краевая администрация Скрунды, которой судебный исполнитель предложил приобрести военный городок за абсолютно смешные 12 тысяч евро.Автор — conrad.

Ключевые слова: Скрунда Советский Союз город-призрак разруха

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