ТеньГород, чья душа - только тень.
Где призрак - обыденный житель.
Город, где ночь. Ну а день
Не нашёл здесь родную обитель.
Здесь улыбки совсем не бывает,
Но и слёзы никто здесь не знал.
До конца этот город не знает
Даже тот, кто его исшагал.
Здесь луна даже вся изменилась -
Стала красной, кровавой луной.
Со звездой ты когда-то приснилась,
А теперь снишься только одной.
Здесь в туман влюблены поголовно,
Здесь туман стал обычным, как лёд.
Над луной, над землёй он безмолвно
Свою жертву таинственно ждёт.
Здесь всегда, словно город покинут,
Здесь безлюдно, сердца не стучат...
Здесь ещё очень многие сгинут,
Словно жизни покинутый сад.
Здесь безлюдно, никто здесь не дышит,
Здесь волков убежала вдаль стая.
Но здесь жители явственно слышат,
Слышат вас, чей-то труп доедая...
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:59
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 07:59 by SchizoПросмотров: 213Комментарии: 2
Ключевые слова: Город тени луна тайна авторский стих