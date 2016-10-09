Тень

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:59

Причина: Стилистика автора сохранена.

Schizo Просмотров: 213 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 07:59 by

Город, чья душа - только тень.Где призрак - обыденный житель.Город, где ночь. Ну а деньНе нашёл здесь родную обитель.Здесь улыбки совсем не бывает,Но и слёзы никто здесь не знал.До конца этот город не знаетДаже тот, кто его исшагал.Здесь луна даже вся изменилась -Стала красной, кровавой луной.Со звездой ты когда-то приснилась,А теперь снишься только одной.Здесь в туман влюблены поголовно,Здесь туман стал обычным, как лёд.Над луной, над землёй он безмолвноСвою жертву таинственно ждёт.Здесь всегда, словно город покинут,Здесь безлюдно, сердца не стучат...Здесь ещё очень многие сгинут,Словно жизни покинутый сад.Здесь безлюдно, никто здесь не дышит,Здесь волков убежала вдаль стая.Но здесь жители явственно слышат,Слышат вас, чей-то труп доедая...

Ключевые слова: Город тени луна тайна авторский стих

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