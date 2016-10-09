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Стихи

Тень

Город, чья душа - только тень.
Где призрак - обыденный житель.
Город, где ночь. Ну а день
Не нашёл здесь родную обитель.

Здесь улыбки совсем не бывает,
Но и слёзы никто здесь не знал.
До конца этот город не знает
Даже тот, кто его исшагал.

Здесь луна даже вся изменилась -
Стала красной, кровавой луной.
Со звездой ты когда-то приснилась,
А теперь снишься только одной.

Здесь в туман влюблены поголовно,
Здесь туман стал обычным, как лёд.
Над луной, над землёй он безмолвно
Свою жертву таинственно ждёт.

Здесь всегда, словно город покинут,
Здесь безлюдно, сердца не стучат...
Здесь ещё очень многие сгинут,
Словно жизни покинутый сад.

Здесь безлюдно, никто здесь не дышит,
Здесь волков убежала вдаль стая.
Но здесь жители явственно слышат,
Слышат вас, чей-то труп доедая...
Тень

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:59
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 07:59 by SchizoПросмотров: 213Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Город тени луна тайна авторский стих

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Комментарии

#1 написал: efimenko84
Сегодня, 08:36
0
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Комментариев: 3
Понравилось.+
Зарегистрирован: 9.10.2016
#2 написал: акжана
Сегодня, 13:07
0
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Публикаций: 3
Комментариев: 634
И мне понравились! Город впечатлил - зловещий и призрачный. Рифма красивая и четкая, без косяков. Классный стих! ПЛЮС+++++++++++
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
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