Город-призрак Бельчите, Испания.

Летяга Просмотров: 42 Комментарии: 5 +4 Вчера, 23:00 by

Бельчите, испанский городок, который был полностью уничтожен в 1937 году во время Гражданской войны.После этих событий, город решили превратить в музей под открытым небом.В 49 км от столицы Арагона – Сарагосы – находится один из самых необычных городов Испании – Бельчите. Этот город – скопление одиноко стоящих, полуразрушенных и покинутых зданий – можно посетить только в составе экскурсии с аккредитованным гидом.Несмотря на то, что это был один из наиболее процветающих городов Сарагосы в начале ХХ века – внутри городских стен в стиле мудехар располагались два монастыря и несколько церквей, как знак благополучия его жителей, история Бельчите была отмечена невероятной жестокостью.Во время Гражданской войны, с 24 августа по 6 сентября 1937 года, город стал свидетелем кровопролитной битвы. Но ещё со времен пунических войн местные жители засыпали под бряцанье оружием в руках римлян и карфагенян, позже, в 1809 году, Наполеон почти сравнял с землей окрестности города во время Войны за независимость, а в 1838 году город стал жертвой карлистов.Во время последнего сражения, в 1937 году, здания, которым удалось выстоять в атаках республиканцев и франкистов, пострадали от сильных бомбардировок. Уцелевшие жители покинули разрушенный город, известный сейчас как Старый город.Одержав победу в Гражданской войне, франкисты решили не восстанавливать город, а построить новый, в нескольких десятках метров от разрушенного. Новый Бельчите (Belchite Nuevo) насчитывает 1.647 жителей, а по улицам старого, ставшего символом войны, гуляет лишь ветер.Местные власти сохранили руины, с выгодой для города и для любителей истории и острых ощущений. Старый город, с домами, изрешечёнными снарядами, превратился в туристический центр. Муниципалитет организует два вида экскурсий: дневные, посвящённые истории города, по цене 6 евро, и ночные, которые обойдутся в 10 евро. За 12 евро можно получить пакет из двух экскурсий, жители Нового города имеют право посетить руины бесплатно, но только в составе организованной экскурсии. Гиды – жители Нового Бельчите, потомки тех, кто жил в городе в мирное время и поведал его историю новым поколениям.Во время дневной экскурсии гиды ведут туристов по разрушенным улицам Старого города, рассказывая о кровопролитных событиях 1937 года, делясь семейными воспоминаниями. Экскурсия продолжается час с четвертью, и этого времени достаточно, чтобы оценить архитектурное богатство и культурное наследие города, безжалостно погребенное в руинах.Среди сохранившихся, но пострадавших сокровищ – ставшая объектом культурного наследия Часовая Башня (Torre del Reloj), построенная в XV веке в стиле мудехар, церковь монастыря Святого Августина (Iglesia del Convento de San Agustín) XVI века и церковь Сан Мартин де Турс (Iglesia de San Martín de Tours), с полуразрушенной башней, возведённой в XV веке.По ночам руины приобретают загадочные и фантасмагорические очертания, и для ночных посетителей Бельчите это возможность на полтора часа погрузиться в неведомую и таинственную атмосферу XVI – XVII веков, которую воспроизвели по рассказам городских старожилов, историям знаменитых бандитов и даже записям и хроникам Инквизиции.Ночной маршрут особенно популярен среди любителей и исследователей паранормальных явлений. Во время Гражданской войны всего за 15 дней в городе погибло около 3.000 человек, и многие верят, что души этих жертв до сих пор мечутся среди развалин.Автор: Spikermen.

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