Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Заброшки

Город-призрак Бельчите, Испания.

Бельчите, испанский городок, который был полностью уничтожен в 1937 году во время Гражданской войны.
После этих событий, город решили превратить в музей под открытым небом.

Город-призрак Бельчите, Испания.

Город-призрак Бельчите, Испания.

В 49 км от столицы Арагона – Сарагосы – находится один из самых необычных городов Испании – Бельчите. Этот город – скопление одиноко стоящих, полуразрушенных и покинутых зданий – можно посетить только в составе экскурсии с аккредитованным гидом.
Несмотря на то, что это был один из наиболее процветающих городов Сарагосы в начале ХХ века – внутри городских стен в стиле мудехар располагались два монастыря и несколько церквей, как знак благополучия его жителей, история Бельчите была отмечена невероятной жестокостью.

Город-призрак Бельчите, Испания.

Во время Гражданской войны, с 24 августа по 6 сентября 1937 года, город стал свидетелем кровопролитной битвы. Но ещё со времен пунических войн местные жители засыпали под бряцанье оружием в руках римлян и карфагенян, позже, в 1809 году, Наполеон почти сравнял с землей окрестности города во время Войны за независимость, а в 1838 году город стал жертвой карлистов.

Город-призрак Бельчите, Испания.

Во время последнего сражения, в 1937 году, здания, которым удалось выстоять в атаках республиканцев и франкистов, пострадали от сильных бомбардировок. Уцелевшие жители покинули разрушенный город, известный сейчас как Старый город.

Город-призрак Бельчите, Испания.

Одержав победу в Гражданской войне, франкисты решили не восстанавливать город, а построить новый, в нескольких десятках метров от разрушенного. Новый Бельчите (Belchite Nuevo) насчитывает 1.647 жителей, а по улицам старого, ставшего символом войны, гуляет лишь ветер.

Город-призрак Бельчите, Испания.

Местные власти сохранили руины, с выгодой для города и для любителей истории и острых ощущений. Старый город, с домами, изрешечёнными снарядами, превратился в туристический центр. Муниципалитет организует два вида экскурсий: дневные, посвящённые истории города, по цене 6 евро, и ночные, которые обойдутся в 10 евро. За 12 евро можно получить пакет из двух экскурсий, жители Нового города имеют право посетить руины бесплатно, но только в составе организованной экскурсии. Гиды – жители Нового Бельчите, потомки тех, кто жил в городе в мирное время и поведал его историю новым поколениям.

Город-призрак Бельчите, Испания.

Во время дневной экскурсии гиды ведут туристов по разрушенным улицам Старого города, рассказывая о кровопролитных событиях 1937 года, делясь семейными воспоминаниями. Экскурсия продолжается час с четвертью, и этого времени достаточно, чтобы оценить архитектурное богатство и культурное наследие города, безжалостно погребенное в руинах.

Город-призрак Бельчите, Испания.

Среди сохранившихся, но пострадавших сокровищ – ставшая объектом культурного наследия Часовая Башня (Torre del Reloj), построенная в XV веке в стиле мудехар, церковь монастыря Святого Августина (Iglesia del Convento de San Agustín) XVI века и церковь Сан Мартин де Турс (Iglesia de San Martín de Tours), с полуразрушенной башней, возведённой в XV веке.

Город-призрак Бельчите, Испания.

По ночам руины приобретают загадочные и фантасмагорические очертания, и для ночных посетителей Бельчите это возможность на полтора часа погрузиться в неведомую и таинственную атмосферу XVI – XVII веков, которую воспроизвели по рассказам городских старожилов, историям знаменитых бандитов и даже записям и хроникам Инквизиции.

Город-призрак Бельчите, Испания.

Ночной маршрут особенно популярен среди любителей и исследователей паранормальных явлений. Во время Гражданской войны всего за 15 дней в городе погибло около 3.000 человек, и многие верят, что души этих жертв до сих пор мечутся среди развалин.

Город-призрак Бельчите, Испания.

Город-призрак Бельчите, Испания.

Город-призрак Бельчите, Испания.

Город-призрак Бельчите, Испания.

Город-призрак Бельчите, Испания.

Город-призрак Бельчите, Испания.

Город-призрак Бельчите, Испания.

Город-призрак Бельчите, Испания.

Город-призрак Бельчите, Испания.

Город-призрак Бельчите, Испания.

Город-призрак Бельчите, Испания.

Город-призрак Бельчите, Испания.

Город-призрак Бельчите, Испания.




Автор: Spikermen.
Источник.
Вчера, 23:00 by ЛетягаПросмотров: 42Комментарии: 5
+4

Ключевые слова: Испания Бельчите руины экскурсии

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: conjure one
Вчера, 23:04
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3337|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 567
Фотография со звездным небом почти что Хогвартс после войны волшебников в последней части Даров смерти) Удивительно, как часто архитектурные развалины удачно вписываются в окружающий антураж. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#2 написал: Tigger power
Вчера, 23:18
+2
Группа: Посетители
Репутация: (650|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 562
Первая половина фото просто обалденные! Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#3 написал: Nick.Yudin
Вчера, 23:23
+2
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 93
Фото просто шикарные, захотелось там побывать!
Зарегистрирован: 17.10.2017
#4 написал: Баба Клава
Вчера, 23:43
+2
Группа: Авторы
Репутация: (2283|-2)
Публикаций: 37
Комментариев: 1 739
Конечно же плюсую.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 01:25
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (232|0)
Публикаций: 188
Комментариев: 1 168
Терзают меня смутные сомнения, что "Властелин колец" тоже был немного слизан историей из этой местности.
Прекрасные фото и экскурсия по развалинам давно ушедших дней. +++ good good good
Зарегистрирован: 19.08.2017
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.