Вюнсдорф — заброшенный советский городок в самом сердце Германии



Бункер в Вюнсдорф:

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:01

Lemur Просмотров: 159 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 16:01 by

В самом сердце Германии, примерно в 40 километрах к югу от Берлина, находится небольшой городок под названием Вюнсдорф. Сейчас здесь проживают около 6 тысяч человек, но менее тридцати лет назад жителей было больше примерно в 10 раз. И большинство из них, около 50 тысяч человек, были солдатами Красной Армии.Многое здесь напоминает о том времени: обшарпанная статуя Ленина, привычная любому жителю бывшего СССР, характерные сталинские здания, декорированные облупившимися красными звездами, а кое-где даже встречаются таблички на русском языке.Тогда Вюнсдорф был крупнейшей советской военной базой за пределами СССР. И эта база была настолько велика, что Вюнсдорф даже называли «Маленькой Москвой», и отсюда ежедневно отправлялись поезда в советскую столицу. Ну а внутри городка было все, что необходимо его жителям: школы, магазины, больницы.В советский лагерь Вюнсдорф превратили после падения нацисткой Германии, в конце Второй мировой войны. Однако военная история городка начинается задолго до появления здесь советских войск, в 70-е годы XIX века. Тогда в Вюнсдорфе располагалось стрельбище прусской армии, а позже появились и первые армейские казармы. Когда же через город проложили железную дорогу, эти территории приобрели важное стратегическое значение, и уже к началу Первой мировой войны здесь находилась крупнейшая база в Европе.Ну а в 1935 году Вюнсдорф стал штабом Вермахта — вооруженных сил нацистской Германии. Гитлер превратил город в мощную военную крепость, здесь построили подземный коммуникационный центр под названием «Цеппелин», толщина его стен достигала 3,2 метра. Также на территории базы появилось несколько бомбоубежищ с 80-сантиметровой крышей, которые были замаскированы под деревенские домики.Когда город оставили нацисты, сюда пришла Красная Армия, а Вюнсдорф фактически превратился в отдаленный советский город в самом сердце Германии. Жители его покинули, а дороги к нему закрыла местная власть. Немцы стали называть его «Запретным городом».После падения Берлинской стены в 1989 году, объединения Германии и распада СССР, советские солдаты вернулись домой. Уезжали они в спешке, и на всей территории базы оставили 98 300 патронов, 29,3 тонн боеприпасов и мусора, среди которого были химические вещества, старая краска, шины и аккумуляторы. В магазинах осталась электроника: радио, телевизоры, холодильники.Семьи покинули город так быстро, что не смогли забрать все с собой, поэтому оставили множество бытовой утвари и приборов. Даже не забрали домашних животных: их скелеты и сегодня можно встретить в зданиях на полу.Вюнсдорф пришел в запустение и до сих пор разлагается. Посещают его только фотографы и любители городов-призраков и развалин.

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