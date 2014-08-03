Заброшенная железнодорожная станция Канфранк, Испания

Летяга Просмотров: 68 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 12:45 by

Когда-то от неё каждый день отправлялись поезда, которые соединяли Испанию с соседней Францией. Но в 1970 году произошла крупная авария - сошедший с рельсов поезд разрушил железнодорожный мост возле L'Estanguet Accous, на французской стороне гор. Французы решили не восстанавливать мост, приграничная линия была закрыта и никогда не открывалась вновь. Что сделало невозможным преодолевать маршрут Пау-Канфранк, и станция была закрыта. Мост не был восстановлен, и бывшая «жемчужина модерна» начала приходить в упадок.Канфранк - это небольшой город в испанской Арагоне, расположенный недалеко от границы с Францией. Мир услышал об этом месте в 1928 году, когда с большой помпой здесь открылся международный вокзал, который был настоящей жемчужиной на железнодорожном маршруте Пау-Канфранк, соединяющем две страны. Здание имело 240 метров в длину и внушительное количество окон и дверей (300 и 156, соответственно).Дорога почти никогда не была прибыльной, прежде всего сказались политические обстоятельства после Великой Депрессии 1929 года. Казалось, все будет нормально, но тут разразилась Гражданская Война в Испании, причем в 1936 году Транс Пиренейский тоннель "Somport" испанцы вообще замуровали, опасаясь прибытия через него добровольцев-интернационалистов из Европы и французских войск. Вокзал несколько лет стоял законсервированным для международных поездов.Довольно большой размер станции в Канфранке был обусловлен необходимостью транзита всех пассажиров, багажа и грузов между испанскими и французскими поездами, так как стандартная ширина колеи французских поездов в 1435 мм была несовместима с испанской колеей в 1672 мм.А вот в 1940 году открывается новая, очень короткая, но необычайно интересная и драматическая страница в жизни вокзала и станции. Германия оккупирует Францию и договаривается с Испанией о возобновлении железнодорожного движения по Транспиренейской дороге и тоннелю. Теперь дорога соединяет III Рейх и Франкистскую Испанию. На торжественное открытие прибывают Гитлер и Франко. Спецпоезд Фюрера стоит у главного перрона вокзала Канфранк. В архивах даже сохранилась фотография, на которой запечатлены генерал Франко и Гитлер, стоящие на одной из платформ Канфранка.Железная дорога имеет в эти годы огромное стратегическое значение: на север через Францию идут вагоны с так необходимым для военной промышленности Германии вольфрамом, и целые эшелоны с зерном и продовольствием. Перегрузка осуществляется именно здесь, в Канфранке. Поезда приходят полностью загруженные и со стороны Рейха. Их перегружают в обстановке абсолютной секретности. Именно через Канфранк нацисты вывозили золото партии, награбленные ценности, уникальные предметы искусства для отправки в Южную Америку.После войны вокзал был вновь открыт. В 1965 году он даже послужил декорацией фильма – здесь был снят знаменитый «Доктор Живаго» режиссера Дэвида Лина.Утром 27 марта 1970 года из-за наледи на рельсах произошла авария. Состав, груженый кукурузой,медленно полз по территории Франции от станции Urdos по направлению к Bedous. Напряжение тока в поезде было в полтора раза ниже нормы. И на подъеме произошло неожиданное: состав, как по лыжне покатился в обратную сторону. На большой скорости поезд выкатил на мост в районе L’Estanguet и вместе с этим мостом рухнул вниз. Машинисты успели выпрыгнуть, человеческих жертв не было. Но железнодорожное сообщение между Испанией и Францией было прервано.Новый этап в истории старинного вокзала начинается в 1985 году, когда им заинтересовалось научное сообщество. Ученые много лет искали подходящее место для оборудования секретной лаборатории, в 80-х годах ее оборудовали в заброшенных туннелях вокзала. Лаборатория, в которой проводят различные физические опыты, работает и сейчас, она является охраняемым объектом, поэтому туристам посещать здание заброшенного вокзала разрешают только в рамках организованных экскурсий.Подземный научный комплекс, расположенный в бывшем железнодорожном туннеле Somport под Монте Tobazo. Лаборатория глубиной 850 м, защищенная от космической радиации, в основном посвящена изучению редко встречающихся природных явлений, таких как взаимодействия нейтрино космического происхождения или темной материи с атомными ядрами.В течение многих лет, поднимаются вопросы о ремонте вокзала и открытии его снова с современным отелем, но эти планы так и не превратились пока в реальный проект. В январе 2013 года, он изменил собственника - испанское правительство продало станцию властям Арагона за 310000 евро, а уже летом муниципальные власти начали организовывать экскурсии с гидом к руинам некогда самого величественного вокзала мира.В настоящее время между Канфранком и Сарагосой проходят два поезда , и с 2010 года региональные и национальные правительства Испании и Франции обсудили вопрос о возобновлении линии до международного трафика, по состоянию на июль 2016 года это запланировано на 2020 годАвтор: Spikermen.

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