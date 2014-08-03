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Заброшки


Заброшки

Заброшенная железнодорожная станция Канфранк, Испания

Когда-то от неё каждый день отправлялись поезда, которые соединяли Испанию с соседней Францией. Но в 1970 году произошла крупная авария - сошедший с рельсов поезд разрушил железнодорожный мост возле L'Estanguet Accous, на французской стороне гор. Французы решили не восстанавливать мост, приграничная линия была закрыта и никогда не открывалась вновь. Что сделало невозможным преодолевать маршрут Пау-Канфранк, и станция была закрыта. Мост не был восстановлен, и бывшая «жемчужина модерна» начала приходить в упадок.

Заброшенная железнодорожная станция Канфранк, Испания

Заброшенная железнодорожная станция Канфранк, Испания

Канфранк - это небольшой город в испанской Арагоне, расположенный недалеко от границы с Францией. Мир услышал об этом месте в 1928 году, когда с большой помпой здесь открылся международный вокзал, который был настоящей жемчужиной на железнодорожном маршруте Пау-Канфранк, соединяющем две страны. Здание имело 240 метров в длину и внушительное количество окон и дверей (300 и 156, соответственно).
Дорога почти никогда не была прибыльной, прежде всего сказались политические обстоятельства после Великой Депрессии 1929 года. Казалось, все будет нормально, но тут разразилась Гражданская Война в Испании, причем в 1936 году Транс Пиренейский тоннель "Somport" испанцы вообще замуровали, опасаясь прибытия через него добровольцев-интернационалистов из Европы и французских войск. Вокзал несколько лет стоял законсервированным для международных поездов.

Заброшенная железнодорожная станция Канфранк, Испания

Довольно большой размер станции в Канфранке был обусловлен необходимостью транзита всех пассажиров, багажа и грузов между испанскими и французскими поездами, так как стандартная ширина колеи французских поездов в 1435 мм была несовместима с испанской колеей в 1672 мм.

Заброшенная железнодорожная станция Канфранк, Испания

А вот в 1940 году открывается новая, очень короткая, но необычайно интересная и драматическая страница в жизни вокзала и станции. Германия оккупирует Францию и договаривается с Испанией о возобновлении железнодорожного движения по Транспиренейской дороге и тоннелю. Теперь дорога соединяет III Рейх и Франкистскую Испанию. На торжественное открытие прибывают Гитлер и Франко. Спецпоезд Фюрера стоит у главного перрона вокзала Канфранк. В архивах даже сохранилась фотография, на которой запечатлены генерал Франко и Гитлер, стоящие на одной из платформ Канфранка.

Заброшенная железнодорожная станция Канфранк, Испания

Железная дорога имеет в эти годы огромное стратегическое значение: на север через Францию идут вагоны с так необходимым для военной промышленности Германии вольфрамом, и целые эшелоны с зерном и продовольствием. Перегрузка осуществляется именно здесь, в Канфранке. Поезда приходят полностью загруженные и со стороны Рейха. Их перегружают в обстановке абсолютной секретности. Именно через Канфранк нацисты вывозили золото партии, награбленные ценности, уникальные предметы искусства для отправки в Южную Америку.

Заброшенная железнодорожная станция Канфранк, Испания

После войны вокзал был вновь открыт. В 1965 году он даже послужил декорацией фильма – здесь был снят знаменитый «Доктор Живаго» режиссера Дэвида Лина.
Утром 27 марта 1970 года из-за наледи на рельсах произошла авария. Состав, груженый кукурузой,медленно полз по территории Франции от станции Urdos по направлению к Bedous. Напряжение тока в поезде было в полтора раза ниже нормы. И на подъеме произошло неожиданное: состав, как по лыжне покатился в обратную сторону. На большой скорости поезд выкатил на мост в районе L’Estanguet и вместе с этим мостом рухнул вниз. Машинисты успели выпрыгнуть, человеческих жертв не было. Но железнодорожное сообщение между Испанией и Францией было прервано.

Заброшенная железнодорожная станция Канфранк, Испания

Новый этап в истории старинного вокзала начинается в 1985 году, когда им заинтересовалось научное сообщество. Ученые много лет искали подходящее место для оборудования секретной лаборатории, в 80-х годах ее оборудовали в заброшенных туннелях вокзала. Лаборатория, в которой проводят различные физические опыты, работает и сейчас, она является охраняемым объектом, поэтому туристам посещать здание заброшенного вокзала разрешают только в рамках организованных экскурсий.

Заброшенная железнодорожная станция Канфранк, Испания

Подземный научный комплекс, расположенный в бывшем железнодорожном туннеле Somport под Монте Tobazo. Лаборатория глубиной 850 м, защищенная от космической радиации, в основном посвящена изучению редко встречающихся природных явлений, таких как взаимодействия нейтрино космического происхождения или темной материи с атомными ядрами.

Заброшенная железнодорожная станция Канфранк, Испания

Заброшенная железнодорожная станция Канфранк, Испания

В течение многих лет, поднимаются вопросы о ремонте вокзала и открытии его снова с современным отелем, но эти планы так и не превратились пока в реальный проект. В январе 2013 года, он изменил собственника - испанское правительство продало станцию властям Арагона за 310000 евро, а уже летом муниципальные власти начали организовывать экскурсии с гидом к руинам некогда самого величественного вокзала мира.

Заброшенная железнодорожная станция Канфранк, Испания

В настоящее время между Канфранком и Сарагосой проходят два поезда , и с 2010 года региональные и национальные правительства Испании и Франции обсудили вопрос о возобновлении линии до международного трафика, по состоянию на июль 2016 года это запланировано на 2020 год

Заброшенная железнодорожная станция Канфранк, Испания

Заброшенная железнодорожная станция Канфранк, Испания

Заброшенная железнодорожная станция Канфранк, Испания

Заброшенная железнодорожная станция Канфранк, Испания

Заброшенная железнодорожная станция Канфранк, Испания

Заброшенная железнодорожная станция Канфранк, Испания

Заброшенная железнодорожная станция Канфранк, Испания

Заброшенная железнодорожная станция Канфранк, Испания

Заброшенная железнодорожная станция Канфранк, Испания

Заброшенная железнодорожная станция Канфранк, Испания

Заброшенная железнодорожная станция Канфранк, Испания

Заброшенная железнодорожная станция Канфранк, Испания

Заброшенная железнодорожная станция Канфранк, Испания

Заброшенная железнодорожная станция Канфранк, Испания



Автор: Spikermen.
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Сегодня, 12:45 by ЛетягаПросмотров: 68Комментарии: 2
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Ключевые слова: Испания Франция железная дорога вокзал авария мост поезд восстановление

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Комментарии

#1 написал: Летяга
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