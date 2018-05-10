Легенды о змеях и драконах, правда или вымысел?

Летяга Просмотров: 36 Комментарии: 2 +3 Вчера, 21:37 by

Во многих древних источниках есть упоминание о змеях, где-то их называют «мудрыми змиями», где-то драконами, а в индуизме это полубоги Наги. Можно было бы отнести это к культу змей, если бы не особое отношение к этим существам в древности, и в религиозных источниках змии занимают особое место. Попробуем разобраться…Для начала вполне безобидные участки из христианских летописей о «коркодилах»Наиболее старое упоминание о подводном змее относится еще к XI веку. Это так называемые «Беседы Григория Богослова об испытании града», направленные против язычества и включенные в летопись под 1068 годом. В разделе, посвященном рыболовству и связанном с ним языческими обрядами, написано: «…Ов (некто, который) пожьре новоду своему, имъшю мъного (благодарственная жертва за богатый улов)… бога створьшаго небо и землю раздрожаеть. Ов реку богыню нарицает, и зверь, живущь в ней, яко бога нарицая, требу творить».А вот что пишет безвестный псковский летописец XVI века: «В лета 7090 (1582 год)… Того же лета изыдоша коркодили лютии звери из реки и путь затвориша; людей много поядоша. И ужасошася людие и молиша бога по всей земли. И паки спряташася, а иних избиша».Однако появление «коркодилов» было столь страшным не всегда. Сенсационные сообщения по этому поводу оставил нам немецкий путешественник-ученый Сигизмунд Герберштейн в своих «Записках о Московии», написанных в первой половине XVI века. Факты, приведенные Герберштейном (а в правдивости их историки сегодня не сомневаются), могут повергнуть в изумление любого скептика, ибо рассказывает немецкий ученый об одомашненных русскими людьми звероящерах! Итак, Герберштейн пишет, говоря о северо-западных землях Руси: «Там и поныне очень много идолопоклонников, которые кормят у себя дома, как бы пенатов, каких-то змей с четырьмя короткими лапами наподобие ящериц с черным и жирным телом, имеющих не более 3 пядей (60—70 см) в длину и называемых гивоитами. В положенные дни люди очищают свой дом и с каким-то страхом, всем семейством благоговейно поклоняются им, выползающим к поставленной пище. Несчастья приписывают тому, чье божество-змея было плохо накормлено».Итак, можно с уверенностью сказать, что реальные звероящеры, причем нескольких видов (как хищные подводные, так и одомашненные наземные), весьма неплохо чувствовали себя еще несколько столетий назад, дожив, таким образом, почти до наших исторических времен (ведь от описываемых событий нас отдаляет жизнь каких-то восьми поколений!)Но что же случилось потом? Почему эти столь, казалось бы, почитаемые и священные животные все же не дожили до наших дней9 Скорее всего, именно поэтому и не дожили, что были уж слишком почитаемыми! И вновь обратимся к летописям. Дело в том, что для насаждаемого в XI—XVI веках в северо-западных русских землях христианства языческий бог-ящер, безусловно, являлся наиболее опасным идейным противником, т.к. убедить людей отречься от хорошо знакомого им могучего и обожествленного животного было невозможно. Выход в создавшейся ситуации мог скорее всего быть только один: беспощадное физическое истребление всех священных животных и одновременно полное искоренение всякой памяти о них. Именно поэтому ящеры именуются в христианских летописях не иначе как «богомерзкие и бесноватые речные чародеи», «исчадья ада» и «диавольские гады». Такие эпитеты означали для реликтовых животных однозначный смертельный приговор. Расправа с «подводными царями» была беспощадной. Первым делом, видимо, расправились с одомашненными маленькими тварями, а затем уж принялись и за хищных речных. Летописи весьма живописно повествуют о конкретных шагах в этом направлении.Славянская мифологияПо поверьям древних, Аспид — это чудовищный крылатый змей, который имеет птичий нос и два хобота, крылья у него пестры и горят-переливаются, словно самоцветные камни. По некоторым сказаниям, впрочем, монстр непроглядно черен. Отсюда выражение «аспидно-черный цвет». В какие края повадится летать Аспид, те места опустошит. Живет он в каменных горах, а по другим сказаниям — на мрачном, суровом, лесистом севере, и на землю никогда не садится: только на камень. Его невозможно убить стрелой, можно только сжечь…АспидАспид напоминает и Змея Горыныча из русских сказок, и василиска — чудовищного змия, убивающего одним взглядом, и Ехидну — деву змееголовую, которая, по античному преданию, родила от Геракла Артоксая, Липоксая и Колоксая — трех родоначальников скифских племен, а значит, отчасти и прапредков славянКитайская мифологияНюйва — богиня в облике полуженщины-полузмеиНюйва, в древнекитайской мифологии женское божество, «сотворившее все вещи в мире», в облике полуженщины-полузмеи. Согласно мифам, Нюйва лепила людей из глины, но так как работа была весьма сложна и трудоемка, богиня стала опускать в глиняную жижу веревку и, выдергивая, стряхивать ее. Из летевших на землю комочков получались предки людей бедных и низкородных. Знатные и богатые произошли от тех глиняных фигурок, которые Нюйва вылепила своими руками. Нюйва также является героиней мифа о починке небосвода.первопредки Китая Нюйва и ФусиБогиня расплавила разноцветные камни и укрепила ими небо, затем отрезала ноги у гигантской черепахи и подперла ими небеса с четырех сторон, установив космическое равновесие и всеобщую гармонию. В паре с Нюйвой фигурирует Фуси, оба — в облике человекозмеев, причем хвосты их переплетены, что символизирует супружескую близость. Согласно мифам, соединение спасшихся от всемирного потопа брата и сестры — Фуси и Нюйвы — в супружескую пару произошло для возрождения погибшего при катастрофе человечества.Индийская мифологияНаги, в индуистской мифологии полубожественные существа со змеиным туловищем и одной или нескольскими человеческими головами, дети Кадру, жены мудреца Кашьяпы. Наги постоянно враждовали с птицами и их царем Гарудой, рожденным другой женой Кашьяпы — Винатой. Наги являлись владыками подземного мира — паталы, где находилась их столица Бхогавати и где они стерегли несметные сокровища земли. Нагов почитали как мудрецов и магов, способных оживлять мертвых и менять свое обличье. Наги, приняв человеческий облик, жили среди людей, причем их женщины, нагини, славящиеся своей красотой, нередко становились женами смертных царей и героев. Среди царей нагов наиболее известен тысячеголовый змей Шеша, поддерживающий землю. Один из мифов повествует, как наги получили бессмертие, отведав амриты, и почему их языки раздвоились — им пришлось слизывать амриту с острых травинок куши.НагаАнтропоморфизм — это характерная черта человеческой психики, представлять разумную жизнь в виде двуногих, двуруких, прямоходящих гуманоидов. Когда-то люди даже силы природы персонифицировали и представляли их как богов — могущественных сверхлюдей. Человек хочет видеть в мире свое отражение, даже если его там нет.Ряд ученых считает, что если бы динозавры не вымерли, то их эволюция, в конце концов, могла бы привести к появлению высокоразвитых существ. Такой вывод слелан на основе изучения некоторых остануов динозавров. Одна ветвь стенонихозавров (троодонов), по мнениюканадского палеонтолога Д.Рассела, со временем, задолго до появления хомо сапиенса, могла привести к возникновению разумного существа. Изучив их останки, ученый пришел к выводу о том, что их развитие могло привести к возникновению дино сапиенса. Это существо стало бы прямоходящим, ростом 1м 35см. Оно лишилось бы хвоста. руки и ноги у него имели бы по три пальца. Тело было бы покрыто прочной чешуей. Облик лица существенно отличался бы от человеческого. Глазницы занимали бы около четверти лица, а зрачки были бы щелевидными.Настоящей удачей палеонтологов стал обнаруженный в Канаде мозг ящера. Стало ясно, что троодоны были одними из самых разумных динозавров. Они использовали тактику групповой охоты, когда каждый участник действует четко и слаженно со всеми остальными. Когда одни отвлекали жертву, другие бросались на нее сзади или сбоку. Это позволяло троодонам нападать даже на хищников, которые были гораздо сильнее и свирепее.Ученые шутят, что троодон, благодаря своему уму, мог бы приобрести вертикальную осанку и превратиться в человекоподобное существо. Однако все троодоны вымерли в поздний меловой период, а что стало причиной их гибели, никто пока не знает.Мифология ацтеков и майяТеотичуас Кецалькоатль (Quetzalcoatl) — “змея, покpытая зелёными пеpьями” или “драгоценный отец змей, сметающий дороги”, в мифологии индейцев Центpальной Амеpики одно из тpёх главных божеств, бог-твоpец миpа, создатель человека и кyльтypы, владыка стихий, бог yтpенней звезды, близнецов, покpовитель жpечества и наyки, пpавитель столицы тольтеков — Толлана. Имел много ипостасей, из котоpых наиболее важные: Эекатль (бог ветpа), Тлаyискальпантекyтли (бог планеты Венеpа), Шолотль (бог близнецов и чyдовищ), Се-Акатль и дp. Кецалькоатль — сын Мишкоатля и Чимальмат. Пеpвые изобpажения Кецалькоатля, обнаpyженные в скyльптypе ольмеков, относятся к 8 — 5 вв. до н. э. В этот пеpиод Кецалькоатль был олицетвоpением ветpов с Атлантики, пpиносивших влагy на поля, и кyльтypным геpоем, давшим людям маис. В 1 — 6 вв. н. э. кyльт Кецалькоатля pаспpостpанился по всей Центpальной Амеpике. Он стал веpховным богом, твоpцом миpа, создателем людей и основателем кyльтypы.КецалькоатльКецалькоатль добывает людям пищy: пpевpатившись в мypавья, он пpоникает в мypавейник, где спpятаны зёpна маиса, выкpадывает их и пеpедаёт людям. Кецалькоатль наyчил людей находить и обpабатывать дpагоценные камни, стpоить, создавать мозаики из пеpьев, следить за движением звёзд и вычислять даты по календаpю. В этот же пеpиод y Кецалькоатля появляются и фyнкции покpовителя жpечества: по мифy, он является yстановителем жеpтвопpиношений, постов и молитв. В последyющий пеpиод Кецалькоатль встyпает в боpьбy со своим антиподом Тескатлипокой. Тескатлипока соблазняет стаpого Кецалькоатля, и тот наpyшает свои же запpеты: пьянствyет, встyпает в общение с сестpой. С его подданными — тольтеками пpоисходят несчастья, вызванные тем же Тескатлипокой. Огоpчённый Кецалькоатль покидает Толлан и yдаляется в добpовольное изгнание в стpанy Востока, где yмиpает, а тело его сжигают. По одномy из мифов ацтеков, Кецалькоатль после поpажения в Толлане yдалился на плоте из змей в восточнyю замоpскyю стpанy Тлилан-Тлапаллан, обещав чеpез некотоpое вpемя веpнyться из-за океанаГреческая мифологияКекроп — культурный герой греческой мифологии. По преданию, основатель и первый царь Аттики, рождённый Геей, по менее популярной версии, сын Гефеста. Современник Триопа, при нем погиб Фаэтон и произошел Девкалионов потоп.Считался автохтоном, рождённым из земли, и представлялся с двумя змеиными туловищами вместо обеих ног. Изображается в облике змея. Он построил афинский акрополь, названный им Кекропией. Имел две природы и первым установил брак между мужчиной и женщиной.Правил ещё до того, как люди получили в дар от богов вино, но уже почитал богов и приносил им жертвенные возлияния, используя для этого обычную воду. По мнению комедиографа Эвбула, возможно, поэтому помещён на небо в созвездии Водолей.КекропСогласно Филохору, когда на Аттику нападали карийцы и беотийцы, Кекропс поселил жителей, живших до этого разбросанно по полям, в 12 городах: Кекропия, Тетраполь, Эпакрия, Декелея, Элевсин, Афидна, Форик, Браврон, Кифер, Сфетт, Кефисия.Кроме того, был благочестив настолько, что первым назвал Зевса Верховным и вместо кровавых жертв сжигал на жертвенном огне ячменные лепешки. Первым совершил жертвоприношение Афине.Герб МиланаБисцион, являющийся эмблемой рода Висконти, представляет собой лазурного змея на серебряном фоне, держащего в пасти человека. Никаких особых легенд о змеях с этим гербом не связано:Согласно легенде, в крестовом походе в 1187 году Оттоне Висконти встретился в поединке с сарацинским принцем. Оттоне носил изображение с семью коронами, вырезанными на щите, так как он убил семерых силачей, неверный мавр имел на щите изображение змеи, глотающей ребенка, что являлось насмешкой над христианами, т.к. этот младенец символизировал Христа. Оттон убил сарацина, забрал его щит и вернулся домой покрытый славой, после чего решил избрать его своим гербом.

Ключевые слова: Кецалькоатль мифология водолей Аспид наги

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