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Страшно интересно

Кто же не знает Дракулу?

Кто же не знает Дракулу?

Кто же не знает Дракулу, великого и ужасного вампира всех времен и народов? А ведь исторический прообраз этого персонажа был, если разобраться, ничем не примечательным правителем, пусть и достаточно жестоким. Последствия «черного средневекового пиара» привели к появлению массы легенд и домыслов о Владе III ЦЕПЕШЕ…

Настоящий Дракула был прежде всего военачальником. Он боролся за независимость Валахии от Османской империи (турки называли его Казыклы Бей, то есть «Принц-колосажатель»). На родине его до сих пор почитают в качестве рыцаря-христианина, противостоявшего исламской экспансии. Прозвище Цепеш «прилипло» к Владу лишь после его смерти (вряд ли кто из румын отважился назвать его так в глаза).

Здесь особо постарались недоброжелатели, которые преувеличивали привычку Дракулы казнить своих врагов путем посажения на кол (обычное для того времени дело) и распространяли слухи о невероятных кровавых оргиях.

Кто же не знает Дракулу?

Корона Валахии не передавалась по наследству. Властителя избирали бояре. Единственным требованиям к кандидатам было благородное происхождение (os de domn — «плоть и кость воеводы»), правителем мог стать даже внебрачный ребенок. Поэтому политическая ситуация в стране была нестабильной — то и дело вспыхивали династические распри и перевороты.

Все осложнялось еще и тем, что Валахия находилась между враждующими соседями — Венгерской и Османской империей, которые «тянули одеяло на себя» и всячески старались завладеть стратегически важным регионом.

Валахия (выделено фиолетовым) и Трансильвания (выделено зеленым) на карте нынешней Румынии

Кто же не знает Дракулу?

Влад III родился не в Валахии, а в маленьком трансильванском городе Сигишоаре. Как раз в то время бояре — союзники Турции — свергли его отца, Влада II, и поставили «у руля» княжества своего человека.

О матери Влада III известно крайне мало. Вероятнее всего, она была молдавской принцессой — племянницей или дочерью принца Александра чель Буна. Некоторые источники называют ее имя — Снежна.

Дом в Сигишоаре, где родился Дракула, стоит до сих пор.

Кто же не знает Дракулу?

Отец будущего «вампира» был ловким политиком и постоянно маневрировал между Венгрией и Турцией. Чтобы заручиться поддержкой султана Мурада, он отдал ему в заложники двух младших сыновей — Влада и Раду. Здесь их судьбы разделились. Влада держали в подземной темнице крепости Эгригез и очень плохо с ним обращались.

Мухаммед II, главный враг Дракулы

Кто же не знает Дракулу?

У Влада III было три брата. Старший — Мирча — погиб вместе с отцом (считается, что турки похоронили его заживо). Средний — Влад по прозвищу Монах — жил в Трансильвании, принял духовный сан и не участвовал в интригах семьи. Младший — Раду Красивый — постоянно пытался свергнуть Дракулу с трона при поддержке турков.

Историки упоминают еще и сестру Александру. О ней ничего не известно.

Кто же не знает Дракулу?

После того, как в 1448 году бояре убили его отца, Влад III был отпущен из плена и, более того, посажен турками на пустующий трон Валахии в качестве «марионеточного правителя». Однако венгров такие расклады не устраивали — они послали на Валахию войско, и Влад, узнав о нем, предусмотрительно спрятался в Молдавии.

После смерти молдавского правителя Богдана Влад, рискуя жизнью, бежал во враждебную Венгрию. Каким-то чудом ему удалось помириться с тамошним регентом Яношом Хуньянди и даже заручиться его поддержкой. С помощью венгров в 1456 году Влад выбил турков из Валахии и воцарился там на 6 лет.

Три невесты Дракулы («Ван Хельсинг»). Исторически неверный факт — ведь у него было две жены.

Кто же не знает Дракулу?

Это был основной, наиболее длительный период его правления, когда Влад, согласно некоторым источникам (например, «Сказанию о Дракуле воеводе» дьяка Федора Курицына), уничтожил до 100000 человек — то есть около 20% населения своей страны — и заслужил кличку «Цепеш». Так говорят летописи. А как могло быть на самом деле?

Кто же не знает Дракулу?

Не доверяя аристократам, Влад набирал в свое войско простолюдинов, лично посвящая их в рыцари. Он лишил торговых привилегий немецкие поселения (это был источник доходов его политических конкурентов) и устраивал против них опустошительные походы.

Именно поэтому в немецких хрониках Дракулу называли wutrich — «неистовый», «изверг», «лютый».

Кто же не знает Дракулу?

Экономика Валахии была подорвана постоянной сменой правителей и непрекращающимися войнами. Сельское хозяйство зачахло, торговля почти прекратилась, а уровень преступности превышал все мыслимые пределы. В таких условиях Владу III приходилось прибегать к самым жестоким мерам. Он показательно казнил бандитов и топил в крови крестьянские бунты.

Кто же не знает Дракулу?

Следуя семейной традиции, Влад заключил альянс с Венгрией против Турции (к этому его подталкивало и то, что у турков жил его брат Раду, мечтавший занять трон). Папа Пий II обещал дать денег на войну с Османской империей. Венгерский король Матиаш Корвин гарантировал военную поддержку. Однако когда дошло до дела, они бросили Дракулу один на один с грозным Мухаммедом II — покорителем Константинополя.

В 1459 году Влад прекратил выплачивать туркам дань, призвал в армию все боеспособное население мужского возраста, перешел Дунай и вырезал 20000 человек на территории Османской империи. В ответ султан Мухаммед II вторгся в Валахию с шестидесятитысячной армией (историки иногда говорят о 200000 — но эта цифра явно завышена).

Понимая, что в открытом столкновении ему ничего не светит, Дракула позволил туркам захватить Тырговиште и начал партизанскую войну.

Кто же не знает Дракулу?

В историю вошел его знаменитый «ночной рейд» на лагерь султана — Влад с 7000 бойцами предпринял отчаянную вылазку, уничтожил до 15000 неприятелей, едва не пробился к шатру самого Мухаммеда (для маскировки воевода с группой самых смелых его людей переоделись в турок) и получил легкое ранение головы. Испугавшись, султан спешно покинул Валахию, оставив вместо себя Раду Красивого.

Точечные атаки на войско неприятеля, демонстративные расправы с пленными турками и тактика «выжженной земли» снискали Владу славу храброго и мудрого полководца. Но чудес не бывает — в 1462 году Дракула был вынужден отступить в союзную Венгрию, уступив Валахию своему «турецкому» брату Раду.

Кто же не знает Дракулу?

Тут Влада настигло предательство. Венгерский король Матиаш решил прикарманить деньги папы (40000 гульденов), выделенные на войну, и свалил вину за фронтовые неудачи на своего вассала. Он сфабриковал письма Дракулы к султану, где воевода якобы просил мира и предлагал помощь в войне с Венгрией.

Оригиналы писем были «утеряны», до нас дошли лишь копии на латыни, написанные в совершенно несвойственной Дракуле манере. Тогда же все летописи внезапно стали хором расписывать садистские замашки ветерана турецкой войны. В итоге он был осужден и помещен в темницу.

Памятник Матьяшу в Национальном историческом парке в Опустасере

Кто же не знает Дракулу?

Влад провел там около 12 лет и вернул свободу, лишь женившись на двоюродной сестре Матиаша (некоторые историки считают, что королевне было негоже идти замуж за пленника, поэтому его освободили уже через 4 года после заточения) и приняв католичество. Последний факт вызвал ярость у православной церкви — именно поэтому русские хроники обличают Дракулу как «диавола» и «вероотступника».

Кто же не знает Дракулу?

У румын существует поверье: православный, отрекшийся от своей веры (чаще всего принявший католичество), непременно становится вампиром, переход же в католичество Влада III, некогда грабившего католические монастыри, безусловно, стал весьма впечатляющим событием для его подданных-единоверцев.

Вполне вероятно, возникновение этого верования обусловлено механизмом своеобразной «компенсации»: переходя в католичество, православный, хотя и сохранял право на причащение Телом Христовым, отказывался от причастия Кровью, поскольку на тот момент у католиков двойное причастие — привилегия клира.

Соответственно, вероотступник должен был стремиться компенсировать «ущерб», а коль скоро измена вере не обходится без дьявольского вмешательства, то и способ «компенсации» выбирается по дьявольской подсказке.

Картина «Вампир», автор Philip Burne-Jones, 1897

Кто же не знает Дракулу?

Накопив силы, в 1475 году Влад отвоевал Валахию у брата, однако его позиции оставались очень слабыми. Подданные хорошо помнили, какими способами он восстанавливал порядок в стране. Когда турки предприняли очередную атаку, Дракула смог собрать лишь 4000 человек и, естественно, проиграл битву.

Существует несколько версий его смерти. По одной — его убили бояре, перешедшие на сторону султана. По другой, более распространенной, Дракула пал в бою с турками — причем воеводу заколол в спину один из его собственных солдат.

Турки отрезали Дракуле голову, законсервировали ее в меду и выставили на стене Стамбула в доказательство того, что их жестокий враг действительно мертв.

Кто же не знает Дракулу?

Кто же на самом деле, этот Дракула — герой или тиран? Однозначного ответа дать невозможно, ведь он, если вдуматься, был и тем, и другим.

Да, безусловно, Дракула правил железной рукой, всячески стараясь устрашить врагов. Ему была свойственна изощренная восточная жестокость, которой он насмотрелся смолоду «в гостях» у султана. Влад расправлялся с изменниками и захватчиками так, что даже кровожадным туркам становилось дурно. Это была его кровная месть за отца и брата.

Однако по меркам средневековья такое поведение вряд ли можно назвать из ряда вон выходящим. К примеру, двоюродный брат Влада, молдавский князь Штефан посадил на кол две тысячи человек — но при этом вошел в историю под прозвищами «Великий» и «Святой».

Кошмарная репутация Дракулы как «средневекового Гитлера» — результат массового «черного пиара», устроенного его бесчисленными завистниками и недоброжелателями, желавшими опорочить Влада перед всем миром.

Кто же не знает Дракулу?

Ему приписывались немыслимые деяния и свирепые шутки. Он якобы приказывал расставлять колья (их высота зависела от ранга казненного — чем выше, тем знатнее) в своеобразный «лес» и пировал там, наслаждаясь стонами несчастных.

Младенцев насаживали поверх матерей на один и тот же кол. Жертвам отрубали конечности, вбивали в голову гвозди, вырезали половые органы, снимали с них кожу и шпарили их кипятком.
Дракула пирует на поле казни. Резьба по дереву, Германия.

Кто же не знает Дракулу?

Легенды говорят, что Дракула приказал положить золотой кубок у фонтана на главной площади Тырговиште, чтобы каждый мог пить из него. По закона княжества воровство наказывалось смертью, поэтому никто не осмеливался похитить эту драгоценность.

Когда из повозки у одного заморского купца украли 160 дукатов, Дракула приказал не только найти вора, но и тайком подложить купцу 161 дукат. На следующий день вор был пойман и посажен на кол, а купец обнаружил у себя лишнюю монету и честно сообщил об этом Владу.

Тот объяснил торговцу, что это была проверка. Если бы купец утаил ее, то сел бы на кол рядом с вором.

Кто же не знает Дракулу?

Не менее известна и история с послами, отказавшимися снимать шляпы (тюрбаны) в присутствии Дракулы. Тот распорядился прибить их головные уборы к головам гвоздями. Встретив в поле крестьянина, одетого в короткий кафтан, Цепеш велел казнить его «ленивую» жену (несмотря на протесты мужчины), и назначил ему новую, приказав той как следует заботиться о супруге.

Кто же не знает Дракулу?

По прошествии стольких лет трудно отличить правду от лжи. Да и нужна ли она, эта правда? Ведь историческая ценность Дракулы состоит не в его истинном облике, а в том, каким мы его себе представляем сегодня.

Спросите у любого — кто такой Дракула? — и поймете, что нам следует быть признательными тем, кто в древности сплел вокруг Влада Цепеша паутину оккультных мифов. Иначе сейчас мы имели бы дело с очередным безвестным князем, а мир фантастики лишился бы самого известного на свете вампира.


Автор неизвестен
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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:41
Причина: Стилистика Автора сохранена.
Сегодня, 06:25 by Сделано_в_СССРПросмотров: 46Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: знаменитости История Дракула Османская империя война

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Комментарии

#1 написал: Крокозябла
Сегодня, 07:22
+2
Группа: Посетители
Репутация: (40|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 218
Большое спасибо за интересную информацию! Много про Дракулу читала и смотрела передачи.
Да, он был жестоким правителем! Но, как мне кажется, в те времена по другому сдерживать народ и придворных было сложно.
Плюс огромный!
Зарегистрирован: 26.07.2017
#2 написал: Шарлотта Корде
Сегодня, 09:43
0
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 194
С детства интересуюсь Дракулой и читаю о нем все, что могу - сейчас у меня есть несколько его биографий.
Он был очень интересным человеком, на самом деле, даже без легенды. И роман мне всегда нравился. Мне подарили его, когда мне было 13 лет, с тех пор я его люблю.
Вообще я считаю, что роман куда интереснее, чем экранизации, которые все плоские какие-то и не страшные.

Три невесты Дракулы («Ван Хельсинг»). Исторически неверный факт — ведь у него было две жены.

Кстати, "жены" Дракулы в романе- это не реальные жены князя Дракулы. Не те , которые с ним жили. Из текста ясно, что это три женщины, которых он высосал уже после своей смерти. Причем две из них, брюнетки - это его собственные праправнучки. В романе подчеркивается их фамильное сходство. Так что Дракула еще и в инцесте с ними состоит.
Как видите, роман мрачнее фильма.
А третья, блондинка, - по-видимому, невеста или жена кого-то из его потомков. Она не в родстве с Дракулой, но умерла в его замке.
Там сказано, что она покоится в гробу, словно сделанном для кого-то любимого и дорогого.
Зарегистрирован: 23.04.2014
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