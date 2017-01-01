Замок Дракулы: замок Бран

Летяга Просмотров: 24 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 20:14 by

Замок Бран — замок в Румынии, в живописном местечке Бран в 30 км от Брашова, на границе Мунтении и Трансильвании.Иногда с литературной легендой связаны целые замки. Как, например, Bran Castle, прозванный «замком Дракулы». Это старинное сооружение, расположенное недалеко от города Брашова, считается одним из самых популярных туристических мест в Румынии. Замок связан с именем Влада Цепеша, чей образ вдохновил ирландца Брэма Стокера на создание романа «Дракула».Замок был построен в конце XIV века местными жителями своими силами и за собственные средства, за что они были освобождены от уплаты налогов в казну государства в течение нескольких веков. В 1622—1625 гг. были достроены две защитные башни.Возведенный на вершине скалы и имеющий необычную трапециевидную форму, замок Бран служил стратегической оборонной крепостью. Он имеет 4 уровня, которые соединяются лестницей. Залы и коридоры замка составляют загадочный лабиринт. Во внутреннем дворике есть колодец, который ведет, по преданию, к подземным помещениям.Замок Бран имел много хозяев на своем веку. Сначала он принадлежал господарю Мирче Старому (? - 1418) , а затем жителям Брашова и Габсбургской Империи. Согласно легенде, здесь ночевал известный воевода Влад Цепеш-Дракула во время своих походов, а местность, окружающая замок Бран, была излюбленным местом охоты господаря Цепеша. Влад II – отец нашего героя, первый Дракула. Он был членом рыцарского ордена Дракона и включил его название в свое родовое имя. “Дракул” по-румынски означает и “дракон”, и “дьявол”.Влад Цепеш, сын Дьявола, провел юность в Турции. Его послали заложником в знак покорности султану. Возможно, именно у турок он научился беспощадности, казням и пыткам. Домой Дракула вернулся после гибели отца и старшего брата, преданных боярами. Влад Цепеш неоднократно расписывался «Дракула» на официальных документах.Влад прославился своей жестокостью, когда обратился против своей родины Трансильвании из-за ее экономического контроля над Валахией. Посчитав, что немецкие торговцы, которые заправляли делами в Трансильвании, обманывают его и получают нечестную прибыль, он провел серию карательных рейдов на главные города Трансильвании в период с 1457 по 1460 год. При этом погибло огромное количество мужчин, женщин и детей, замученных и посаженных на колья. Более того, Влад не скрывал своего наслаждения этими ужасами. Согласно одному германскому памфлету, напечатанному в 1499 году, он превосходно себя чувствовал, наблюдая за смертными судорогами своих жертв в городке Брасов: «Всех, кто был взят в плен, мужчин и женщин, молодых и старых он посадил на колья на холме у часовни и вокруг холма, а сам уселся обедать за столом и таким образом приятно проводил время»К 1461 году стало ясно, что между Валахией и Оттоманской империей назревает война. Влад сам провоцировал ее, прославившись приемом турецких послов в новом дворце в своей столице Тырговиште. Для начала он потребовал, чтобы они сняли свои тюрбаны в его присутствии. Это едва ли можно объяснить незнанием турецких обычаев, так как он долгое время жил у турок в качестве заложника. Послы резонно ответили: «Таков обычай нашей страны, господин». «Тогда я хочу укрепить ваши законы», – язвительно ответил Влад и приказал прибить тюрбаны к головам послов железными гвоздями.А еще есть легенды, что Влад Цепеш искоренил нищенство и воровство. С первым было покончено просто. Господарь собрал нищих в замке и спросил: “Хотите ли вы никогда не испытывать нужды?” Получив утвердительный ответ, он велел запереть “гостей” и поджег замок. Что касается людей нечистых на руку, то дорога им была одна – на кол. Одиночным казням владетельный палач предпочитал массовые, и, говорят, колья брались разной величины, высоты и расставлялись в виде узоров.Рядом с городским колодцем Влад поставил золотой кубок. Из него днем и ночью любой желающий мог напиться воды. За все время правления Цепеша никто даже не пробовал его украсть.Конец хозяина замка Бран закономерен: он был убит в бою с турецким войском, высланным на его усмирение. Голову отрезали и послали султану. Историки говорят, что этот господарь не сильно выделялся жестокостью на фоне современных ему правителей. Достаточно вспомнить хотя бы Ивана Грозного. Да, Влад Цепеш пролил реки крови, но никаким вампиром он не был.Но не только кровью жертв отмечен жизненный путь Влада Цепеша. Именно он построил крепость Букурешть, перенес туда свою столицу и стал, таким образом, основателем Бухареста – современной румынской столицы. В ее окрестностях находится монастырь Снагов, где был похоронен Дракула.Известность графу Дракуле принес одноименный роман ирландского писателя Брэма Стокера. Возникновение связи между образом Влада Цепеша и графа Дракулы объясняют обычно тем, что Брэм Стокер услышал легенду о том, что Цепеш после смерти стал вампиром. Неизвестно, слышал ли он подобную легенду; но основания для её существования были, так как убийца Цепеш не раз проклинался умирающими, а, кроме того, сменил веру. Согласно поверьям карпатских народов, этого вполне достаточно для посмертного превращения в вампира. В кино вампира Дракулу представляли и обольстительным красавцем, и восставшим из гроба уродом, и всесильным колдуном.После 1918 года, одновременно с провозглашением Великой Румынии, жители Брашова, предки которых воздвигли этот замок, подарили его королеве Марии в знак своей любви и преданности, после чего замок Бран стал королевской резиденцией. 26 мая 2006 г. он был возвращен потомку его законных владельцев. Церемония передачи состоялась в самом трансильванском замке. Главным наследником замка является проживающий в Нью-Йорке архитектор Доминик фон Габсбург, потомок румынской принцессы Илеаны.Аристократ Константин Бэлэчиану-Столнич - последний потомок воеводы Влада Дракулы (в своем доме, на фоне семейных портретов). Его не беспокоят мифы о вампире, навязанные индустрией развлечений. В настоящее время здесь расположился Музей истории и средневекового искусства, в котором представлены румынская и иностранная мебель, коллекции оружия и доспехов, а также другие интересные предметы XIV—XIX вв.Образ Влада Дракулы вызывает в современной Румынии смешанные чувства. Он пользовался огромным восхищением Николае Чаушеску, румынского диктатора, казненного после падения его режима в 1989 году. В 1976 году 500-летний юбилей смерти Влада Дракулы был отмечен съемками фильма, картинами, новеллами, публичным чтением выдержек из исторических хроник и даже памятной почтовой маркой.В последние несколько лет вокруг имени Дракулы образовалась Целая туристическая индустрия, хотя не все румыны приветствуют это эксцентричное начинание. В 1993 году некий гражданин, объявивший себя последним потомком Влада Дракулы, предъявил судебный иск кинокомпании «Коламбия Пикчерс» за опорочивание чести и достоинства его предполагаемого предка в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Дракула» по мотивам романа Брэма Стокера. Калифорнийский суд, без сомнения, испытал облегчение оттого, что ему не пришлось выносить свой вердикт по вопросу о репутации Влада Дракулы, так как заявитель отозвал свой иск.В середине лета у стен замка Бран проводится фестиваль “У Дракулы”, во время которого можно услышать музыку любого направления – от фольклорной до рока. Местечко Бран славится также своими сырами, рецепт приготовления которых держится в тайне и передается от одного поколения к другому. На местном рынке можно приобрести вязаные вещи из натуральной шерсти, а также сувениры, большинство из которых обыгрывает образ Дракулы.Автор: viktor626262.

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