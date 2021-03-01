Разговор деда со смертью

andreyydok Просмотров: 32 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 18:35 by

Вся эта история случилась очень давно, со слов мамы - ещё в середине 50-х годов.Дед тогда уже сильно болел, хоть ему ещё не было 6о-ти лет, очень часто лежал, за ним ухаживали его дети и жена. Что нужно из еды - ему приносили к кровати. Вниманием обделен он не был, но все равно обижался на то, что не часто с ним общаются его дети. Хотя у детей уже была своя семейная жизнь, заботы и т.п.Так вот, дни проходили как обычно, дед любил немного пригубить для аппетита, жена ему разрешала. Под кроватью у него всегда находилась бутылка водки. И в тот день дочь ему купила новую бутылку, которую он не стал открывать, а оставил на завтра. А утром дед рассказал такую историю своей родне. Может некоторые и не поверят в это, но всё же я вам её передам тоже.В ту ночь дед проснулся от того, что кто-то стоял возле его кровати. Подумал сперва, что дочь что-то принесла. Он назвал дочь по имени.В ответ услышал:- Нет, я не твоя дочь и не жена. Я твоя Смерть, пришла за тобой! Собирайся!У деда кровь в жилах застыла от таких слов. Что делать? Неубежишь же? И решил с ней перед смертью поговорить. А тут вспомнил, что под кроватью бутылка стоит нераспечатанная. И как ни странно, предложил ей выпить с дорожки. Но после рюмки смерть немного захмелела и стала к деду добрее. После угощения решила она его отблагодарить и предложила ему на выбор сколько он еще хочет прожить лет. Дед решил, что 20 лет будет достаточно и больше отсрочек просить уже не будет.И вот когда он утром родне рассказал, что было ночью, все достали его бутылку из-под кровати. Она была распечатана, и там не хватало как раз рюмки водки. А ровно через 20 лет деда не стало.Хотите верьте, хотите нет.

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