Петрович

Lynx Просмотров: 300 Комментарии: 1 +7 Сегодня, 18:40 by

Хочу рассказать одну мистическую историю, которая произошла с моим братом.Работал мой брат на шахте мастером. В его бригаде работал мужичок - Петрович. Технику безопасности нарушал постоянно, ходил в зимней шапке вместо каски, одно ухо на шапке заткнуто, а второе торчало. Короче - как дед Мазай. Любил потравить анекдоты и покурить на рабочем месте. На все нарушения закрывали глаза, вроде давно работает, скоро на пенсию.Вот и в этот раз спустились в шахту, Петрович курил «Приму» и, покашливая, рассказывал байки из своей жизни, и ухо на шапке смешно раскачивалось. Все хохотали.Закончилась смена, все собрались возле клети. Клеть поднимала людей по мере наполнения, каждый хотел уехать первым, поэтому никто не заметил, что Петровича нет. Потом были долгие поиски, вызывали спасателей, но Петровича так и не нашли. Разные версии выдвигались, но всё безрезультатно. А потом прокуратура, следователи, объяснительные, допросы. Брат тогда сильно постарел, осунулся, появились первые седые волосы.Прошло больше месяца. Брат обходил свой участок, а забои не освещены, свет только от налобного фонаря, и тут боковым зрением он увидел Петровича. Поздоровался с ним и пошёл дальше.Только пройдя метров 50, понял, что он видел Петровича, в той самой шапке - как у деда Мазая; того Петровича, которого ищут пожарные, ищет милиция, все ищут. Побежал к тому забою, кричал, звал, пробежал по другим забоям, но так и не нашёл его.Петровича так и не нашли.Автор - Rurtape.

Ключевые слова: Работа брат мужичок исчезновение поиски видение

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