Неизвестный телефон

На улице темно, а я сижу в компьютере и не знаю, что делать. Отвлекусь на телефон, и так по кругу. Меня уже в капкан телефон особенно затянул. Я отложила телефон в сторону и подальше от себя и выключила. Наконец вздохнула полной грудью и пошла пить чай.Попила чай, и вдруг телефон сам включился. На компьютере показывается, что видно на телефоне. Послышался голос.- Привет. Ты меня не знаешь, но спаси меня от телефона, — сказала кто-то женским голосом.- Кто вы?- Это ты в будущем. Просто не знаешь об этом.- Вы хоть нормальная? Покажите меня из будущего?Она показала. Вся белая и лицо в красных точках. Посмотрела на экран телефона, а так никого нет. Блин, я что, с призраками общаюсь?- Вы не общаетесь с призраками. Просто моё лицо из будущего транслируется на телефон.Вдруг телефон взлетел вверх. Я в панике. Что за фигня? Из экрана полетела кровь. В панике я выбежала на улицу. Так что это было? Я умерла от кого-то? Блин, мне нужно это запомнить и быть начеку.Прошло двадцать лет. И я позвонила себе в прошлое. Сзади меня появилась огромная собака. Она на меня напала. Я лежала и держала её пасть. Вдруг я свернула ей шею. Я спасена. Блин, телефон мой испортился. Сейчас я не дозвонюсь, скорее дозвонюсь до себя из прошлого. Блин, вот бы не собака. Она лежала, и шерсть становилась всё короче. Вдруг у неё не осталось на моих глазах шерсти. Она стала голым скелетом. Затем я подошла к дереву и села рядом. Задумалась.22.11.2024

