Телефон

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 10:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

Скептик 2012 Просмотров: 1 129 Комментарии: 6 +12 Вчера, 10:12 by

Пошли мы с племянником в магазин. Возвращаясь, решили посидеть во дворе, на качелях покачаться. Тут он мне говорит, что слышал только что звук похожий на тот, что его телефон выдает, когда смс-ка приходит. А телефон то мы его не брали, он дома лежит (в квартире на 6-ом этаже). То есть, слышать он телефон точно не может.Тут- то я и задумалась. Я-то частенько слышу вибрацию, как у меня на телефоне на смс настроена, когда телефона рядом нет. Бывает, что и мелодию похожую на ту, что у меня на звонки настроена. Но понимаю, что это проделки мозга моего (даже не слуховые галлюцинации). Ну, или у кого-то еще (вибрация) на телефоне срабатывает, такая же, как у меня. А когда до телефона добираюсь, оказывается, что смс была или пропущенный звонок.Я об этом племяшу рассказала. Говорю – придем домой и посмотрим, вдруг тебе смс пришло.И, как ни странно, придя домой, он первым делом проверил свой сотовый. И правда, смс от мамы пришла, пока мы на качелях сидели. Ну, значит я не одна, кто так «глючит».А еще, бывает, собираюсь кому-то позвонить. Только телефон в руки взяла. А этот человек сам звонит мне. И несколько раз, бывало, проснусь раньше времени. И через пару секунд, может минуту, звонок на телефон. Как будто почувствовала и проснулась до звонка.А у вас бывает такое?

Ключевые слова: Телефон необъяснимое предчувствие странность авторская история

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