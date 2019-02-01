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Истории из жизни

Телефон

Пошли мы с племянником в магазин. Возвращаясь, решили посидеть во дворе, на качелях покачаться. Тут он мне говорит, что слышал только что звук похожий на тот, что его телефон выдает, когда смс-ка приходит. А телефон то мы его не брали, он дома лежит (в квартире на 6-ом этаже). То есть, слышать он телефон точно не может.

Тут- то я и задумалась. Я-то частенько слышу вибрацию, как у меня на телефоне на смс настроена, когда телефона рядом нет. Бывает, что и мелодию похожую на ту, что у меня на звонки настроена. Но понимаю, что это проделки мозга моего (даже не слуховые галлюцинации). Ну, или у кого-то еще (вибрация) на телефоне срабатывает, такая же, как у меня. А когда до телефона добираюсь, оказывается, что смс была или пропущенный звонок.

Я об этом племяшу рассказала. Говорю – придем домой и посмотрим, вдруг тебе смс пришло.

И, как ни странно, придя домой, он первым делом проверил свой сотовый. И правда, смс от мамы пришла, пока мы на качелях сидели. Ну, значит я не одна, кто так «глючит».

А еще, бывает, собираюсь кому-то позвонить. Только телефон в руки взяла. А этот человек сам звонит мне. И несколько раз, бывало, проснусь раньше времени. И через пару секунд, может минуту, звонок на телефон. Как будто почувствовала и проснулась до звонка.

А у вас бывает такое?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 10:12
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 10:12 by Скептик 2012Просмотров: 1 129Комментарии: 6
+12

Ключевые слова: Телефон необъяснимое предчувствие странность авторская история

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Комментарии

#1 написал: Мать_Драконов
Вчера, 13:40
+1
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Комментариев: 429
От чего ж не бывает! Бывает!
Все мы глючит порой)))
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#2 написал: Tigger power
Вчера, 13:54
+4
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (2303|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 4 920
Бывает, но всё, что перечисленно скорее совпадения. Неужели смс или звонок столь редки в наше время, чтобы удивляться, что он лежал пару часов, а там смс? 100500 раз на дню пиликает и звонит. К примеру я сплю в берушах, но мозг иногда выдает то звуки телефона то голоса. Привычка слышать эти звуки делает свое дело. Раньше будильника просыпаться - самопрограмирование, многие так могут.
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#3 написал: FromSiberia
Вчера, 14:47
+1
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Репутация: (91|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 940
А вот телефоны дело тонкое. ++++++
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#4 написал: Talisha
Вчера, 17:43
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1604|0)
Публикаций: 63
Комментариев: 3 982
У меня бывали слуховые глюки на смс или сброшенный звонок, но их не оказывалось в итоге. И до звонка не просыпалась. Зато часто когда беру телефон посмотреть время - оно там двойное: 15:15 или 10:10 например, плюс-минус минута
Зарегистрирован: 18.05.2015
           
#5 написал: Сергей Скептик
Сегодня, 06:06
+1
Онлайн
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 20
Цитата: Tigger power
Бывает, но всё, что перечисленно скорее совпадения. Неужели смс или звонок столь редки в наше время, чтобы удивляться, что он лежал пару часов, а там смс? 100500 раз на дню пиликает и звонит. К примеру я сплю в берушах, но мозг иногда выдает то звуки телефона то голоса. Привычка слышать эти звуки делает свое дело. Раньше будильника просыпаться - самопрограмирование, многие так могут.


Действительно, читая историю, появилось ощущение, что описанное событие произошло лет так пятнадцать назад. Лично я эти сообщения просматриваю раз в несколько дней, когда совсем уж делать нечего. Магазины с их акциями на какой-нибудь хлам, службы такси с их скидками на поездки к чёрту на рога... И прочая "важная" информация.

А вот по последнему абзацу истории – бывает, притом часто. И выслушивая претензии, чего это ты не звонишь, попробуй докажи, что уже телефон в руки взял, чтоб набрать, а тут ты звонишь innocent
Зарегистрирован: 24.10.2019
#6 написал: Tengu
Сегодня, 18:08
0
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Репутация: (35|0)
Публикаций: 53
Комментариев: 949
Да сплошь и рядом. Люди как-то чувствуют друг друга на расстоянии. Точнее, мысли друг друг друга - друг о друге))
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
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