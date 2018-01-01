Поговори со мной

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 00:41

Причина: Авторская стилистика сохранена

Light_a_dark Просмотров: 19 Комментарии: 0 0 Сегодня, 00:41 by

На работу мне к 8.00, но с утра надо выгулять собакена, принять душ, приготовит обед (мне проще с утра, я — жаворонок), поэтому — подъем в 5.00. Соответственно, к 10 вечера, я как "страус моченый".Так и в тот вечер. В 11 я уже спала, как пеньку продавши. В час ночи звонит телефон. Я хватаю его и сонным голосом отвечаю:— Да.На том конце мужчина приятным тембром, томно-грустно говорит:— Привет, Танюша.Я поддерживаю беседу, не совсем понимая, с кем общаюсь.Мужчина спрашивает:— Ты спишь? И даже не поговоришь со мной?Тут я уже поинтересовалась:— С кем имею честь беседовать в час ночи, когда все порядочные люди в моем возрасте уже спят?В ответ услышала возглас с недоумением:— Это же я, Коля!Я отняла телефон от уха, посмотрела на экран — на экране незнакомый номер. Посмотрела на диван — мой Коля спал рядом, слегка посапывая. Я очень тихонечко, будто боясь спугнуть собеседника на том конце, нажала на отбой и так же тихо положила телефон обратно на кресло.Меня зовут Татьяна.Больше никто не перезванивал.

Ключевые слова: Ночной звонок незнакомый номер авторская история

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