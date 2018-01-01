Поговори со мной

Поговори со мнойНа работу мне к 8.00, но с утра надо выгулять собакена, принять душ, приготовит обед (мне проще с утра, я — жаворонок), поэтому — подъем в 5.00. Соответственно, к 10 вечера, я как "страус моченый".
Так и в тот вечер. В 11 я уже спала, как пеньку продавши. В час ночи звонит телефон. Я хватаю его и сонным голосом отвечаю:
— Да.
На том конце мужчина приятным тембром, томно-грустно говорит:
— Привет, Танюша.
Я поддерживаю беседу, не совсем понимая, с кем общаюсь.
Мужчина спрашивает:
— Ты спишь? И даже не поговоришь со мной?
Тут я уже поинтересовалась:
— С кем имею честь беседовать в час ночи, когда все порядочные люди в моем возрасте уже спят?
В ответ услышала возглас с недоумением:
— Это же я, Коля!
Я отняла телефон от уха, посмотрела на экран — на экране незнакомый номер. Посмотрела на диван — мой Коля спал рядом, слегка посапывая. Я очень тихонечко, будто боясь спугнуть собеседника на том конце, нажала на отбой и так же тихо положила телефон обратно на кресло.
Меня зовут Татьяна.
Больше никто не перезванивал.
Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 00:41
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 00:41 by Light_a_darkПросмотров: 19Комментарии: 0
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