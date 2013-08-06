Шокирующие кадры! Призрак попал в камеру телефона

Новость отредактировал Крысолов - Сегодня, 02:51

Вариор Просмотров: 28 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 02:51 by

Ходили за грибами, дурачились, снимали на телефон. Через неделю решили посмотреть снятое видео и были ошарашены: на отснятом видео мы увидели что-то, как нам показалось, похожее призрака! В какой-то момент, если приглядеться, видно его лицо, оружие и, кажется, он в короне...Вот ссылка:

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