Шокирующие кадры! Призрак попал в камеру телефона

Шокирующие кадры! Призрак попал в камеру телефонаХодили за грибами, дурачились, снимали на телефон. Через неделю решили посмотреть снятое видео и были ошарашены: на отснятом видео мы увидели что-то, как нам показалось, похожее призрака! В какой-то момент, если приглядеться, видно его лицо, оружие и, кажется, он в короне...
Вот ссылка:
https://www.youtube.com/watch?v=RS_gyjGxHSo
Новость отредактировал Крысолов - Сегодня, 02:51
Сегодня, 02:51 by ВариорПросмотров: 28Комментарии: 1
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