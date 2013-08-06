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Видео-страшилки

Шокирующие кадры! Призрак попал в камеру телефона

Ходили за грибами, дурачились, снимали на телефон. Через неделю решили посмотреть снятое видео и были ошарашены: на отснятом видео мы увидели что-то, как нам показалось, похожее призрака! В какой-то момент, если приглядеться, видно его лицо, оружие и, кажется, он в короне...

Вот ссылка:
https://www.youtube.com/watch?v=RS_gyjGxHSo

Новость отредактировал Крысолов - Сегодня, 02:51
Сегодня, 02:51 by ВариорПросмотров: 28Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Призрак видео лес камера

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Комментарии

#1 написал: Крысолов
Сегодня, 03:01
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Группа: Редакторы
Репутация: (0|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 665
Ну-с, что я могу сказать...
Что-то на видео и вправду есть, но не уверен в потусторонности этого. Может, это куст? Или чего в поле не бывает?
Я не берусь рассуждать, аки профессионал-эзотерик, но сомнения появляются.

Но, в принципе, всё в норме, так что ПЛЮС.
Зарегистрирован: 6.08.2013
  
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