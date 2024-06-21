Старый телефон

Новость отредактировал Летяга - 22-06-2024, 11:15

Причина: Стилистика автора сохранена

Nekit 234 Просмотров: 222 Комментарии: 2 0 22-06-2024, 11:15 by

Это произошло в 2015 году, когда я искал что-то в шкафу.Вдруг я увидел старый сенсорный телефон, он был белого цвета. Я решил понастальгировать и начал заряжать старый телефон. Спустя 3 часа он зарядился. Включив телефон, поступило уведомление, что кто-то мне прислал ММС. Это был звуковой файл с картинкой. На картинке был изображен красный попугай с белыми глазами. Мне неизвестный отправил это сообщение ещё с 2009 года. Никнейм его был unknown.— Странно, я его не помню (сказал я).Я нажал на звуковой файл, и пошла странная музыка вместе с громким чириканьем попугая. Я выключил музыку, и на часах было 0:30.— Ого, я думаю, мне пора спать (сонно сказал я).Я лёг на кровать и уснул. Проснулся я в 2:30 из-за громкого уведомления старого телефона.— Я же его выключил, что с этим телефоном не так.Мне unknown прислал новый звуковой файл.—Какого чёрта.Я нажал на звуковой файл и услышал крики, рёв неизвестного животного, если это вообще животное.И тут под конец я услышал дикий рёв со словами «Я ЗА ДВЕРЬЮ». Я так потерял сознаниеУтром я проснулся и выкинул телефон.

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