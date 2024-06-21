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Страшилки

Старый телефон

Это произошло в 2015 году, когда я искал что-то в шкафу.
Вдруг я увидел старый сенсорный телефон, он был белого цвета. Я решил понастальгировать и начал заряжать старый телефон. Спустя 3 часа он зарядился. Включив телефон, поступило уведомление, что кто-то мне прислал ММС. Это был звуковой файл с картинкой. На картинке был изображен красный попугай с белыми глазами. Мне неизвестный отправил это сообщение ещё с 2009 года. Никнейм его был unknown.
— Странно, я его не помню (сказал я).
Я нажал на звуковой файл, и пошла странная музыка вместе с громким чириканьем попугая. Я выключил музыку, и на часах было 0:30.
— Ого, я думаю, мне пора спать (сонно сказал я).
Я лёг на кровать и уснул. Проснулся я в 2:30 из-за громкого уведомления старого телефона.
— Я же его выключил, что с этим телефоном не так.
Мне unknown прислал новый звуковой файл.
—Какого чёрта.
Я нажал на звуковой файл и услышал крики, рёв неизвестного животного, если это вообще животное.
И тут под конец я услышал дикий рёв со словами «Я ЗА ДВЕРЬЮ». Я так потерял сознание
Утром я проснулся и выкинул телефон.


Новость отредактировал Летяга - 22-06-2024, 11:15
Причина: Стилистика автора сохранена
22-06-2024, 11:15 by Nekit 234Просмотров: 222Комментарии: 2
0

Ключевые слова: Телефон шкаф находка уведомление авторская история

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Комментарии

#1 написал: Nekit 234
22 июня 2024 12:49
0
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Комментариев: 1
Спасибо что читайте мои выдуманные истории smiley
Зарегистрирован: 21.06.2024
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 16:56
0
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Комментариев: 6 938
Нельзя же так пугать. Теперь стирать tired_face
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
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