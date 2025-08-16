Зов Океана - 1 часть

Двое парней стояли около забора, за несколько тысяч километров от города. Один из них курил, смотрел куда-то вдаль, на бескрайнюю дорогу впереди. У обоих кошки на душе дрались, было больно, неприятно, что пришлось уехать из города. Хуже был только тот факт, что никто не знает, что теперь делать.Позади них были бедные и обычные семьи, что боялись за свою жизнь, возмущались насчёт этого всего, но что их мнение против тысячи солдат? Впрочем, не так всё начиналось.Это произошло около 7 дней назад. В тот день всё было неплохо, даже хорошо. Люди могли хотя бы просто рыбачить и отдыхать. Но вечером появился первый звонок: новостные порталы. Парочка из них говорили, что рыбаки поймали заражённую неизвестным вирусом рыбу. Их тела были будто надкушены, неизвестно, как они вообще жили. На их чешуе у некоторых были бежевые, большие куски кожи и плоти. Но данный сюжет затолкали на самое дно, ведь такое бывает, рыба гниёт, заразилась чем, ничего такого.Но они оба немного насторожились, так как просто так такого не бывает. Как оказалось, они были совершенно правы. Ведь буквально на следующий день рыбаки нашли новый вид рыб, такой, который не был знаком обычному, да и в принципе человеку. Тёмная, почти как вантаблэк, чешуя, белые глаза и достаточно острые зубы. По виду очень сильно напоминали окуня. Тогда же начались появления совершенно новых головастиков, которых тоже никто не знал и не видел до этого момента.Тогда их отдали учёным, которые занимались экспертизой. Но никакого результата особо не получили. По геному это были самые обычные рыбы, кроме тех самых генетических клеток, что давали им такой окрас. К сожалению, одними рыбками и мелкими детёнышами кого-то всё не закончилось.На третий день начало происходить то, что заставило их сейчас быть вдали от родного города. Эти рыбы начали кусать людей, заражать их, пугать. Некоторые дети нашли мёртвых медуз, которых вынесло на берег. Всё бы ничего, но мёртвые медузы были прямо-таки прокушены, по всей видимости, этими же рыбёшками.После того как люди начали жаловаться на подобное, то люди незамедлительно закрыли пляж. Тогда-то власти и обратили на это внимание, отправив множество батискафов, дабы разузнать, где находятся места с икринками данных рыб, чтобы уничтожить их.Они вдвоём были теми немногими, кого отправили на эту миссию. Тогда они думали, что ничего такого в этом спуске не будет. Спускались и не раз, всякое повидали, но реальность оказалась суровей.- Видно что-то?- Нет, ничего такого. Просто дно, дно, дно. Сань, мы взяли что-то поесть?- К нашему счастью, я взял бутеры. Если хочешь передохнуть, могу повести я, а ты поешь и попей чай. – Сказал Саша своему другу Олегу, который к тому же часто работал с ним. Так получилось, что они оба учились в морском университете. Сдружились и, доучившись, сначала работали моряками, спускаясь на подводных лодках в далёкие плавания с целой командой.Собственно, потому их и брали. Батискаф в разы легче, чем подводная лодка, предназначенная для целой команды людей.- Святой человек, ей богу. Спасибо большое. – Он вышел из кабины управляющего, передав управление Саше. Они поплыли дальше, включив фонарики, так как они начали спускаться на первую глубину, которая почти не пропускала свет. Они плыли вокруг земли, смотря на эти гнёзда рыб.- Слышь, походу у них гнёзда аж тут. Далеко придётся плыть нашим.- Серьёзно? – С удивлением спросил он, доедая и прихлёбывая чай.- Да. Я сам удивлён, если честно. Это получается, они отсюда до пляжа доплыли?- Получается. Только тут метров 300, по-моему, глубины, тут уже как бы и акулы некоторые водятся. Были бы рады перекусить такими мелкими шпротами, для них, разумеется.- Ну, ясное дело, что для них. Для нас-то они очень даже нормального размера. Так, сейчас буду спускаться. Просто предупреждаю. – Он начал спускаться крайне аккуратно, дабы не навредить батискафу и тем более другу, что сидел в другой части данного аппарата. – Ничего. – Дежурно сказал он, смотря в расщелину, которая заканчивалась пустым тупиком. Только пара мелких рыб и тех самых, которые кусали людей. Теперь эти рыбы ели и других рыб, что говорило об их хищной натуре.– Да они жрут других рыб, видимо, вообще на всех кидаются.- Видимо. Плыви дальше, есть ещё пара расщелин. И, кстати, вруби запись, а то мало ли что пропустим.- Точно. А то забыл уже. – Он включил запись одной кнопкой, показывая теперь то, что он видел до этого. – Кстати, как думаешь насчёт того, чтоб бахнуть пивка потом?- Да можно, чё. Думаю просто, что бы такое сделать на выходных...- У тебя же девушка была, с ней не проведёшь? - Обычно Олег и правда уделял ей время, нежели другим.- Да мы расстались. Притом, вообще неясно, почему. Прихожу домой однажды, после очередной командировки, а там письмо, нет её вещей, даже запаха не осталось. Значит, давно уже ушла. Пыль на вещах, доказала мне то же самое.- А что в письме-то было? Что-то типа: «Извини, мне просто надоело»? - Такое было частым явлением, по крайней мере, Олег рассказывал, что так было уже раза три-четыре так точно.- Своего рода. Опять нытьё про то, что не прихожу, про то, что я не присылал деньги и бла-бла-бла. Женская нудятина, короче, ничего интересного. Не первый раз уже, привык.- В том-то и дело. Какой это раз? Четвёртый? Пятый?- Да хер его знает. Работа, блин, такая. Выплывай месяца на 3-4, приезжай и отдыхай, бей лицо любовнику, его семье и выгоняй девушку из дома. Но ты прав, сколько можно-то? Думаю, свалю после следующей командировки вовсе из этого. На станции буду работать и жить, как обычный человек.- Ну, сам об этом думал. Я, конечно, не такой ловелас, как ты, но сталкивался с подобным. Да и что это за жизнь такая? Хотелось бы быть среди людей и более-менее открытых пространств, а не это вот всё.- Согласен, – прихлебнув чай, добавил он.Они доплыли до другой расщелины, тоже было пусто. Но теперь были какие-то громады костей рыб, которые лежали прям на дне расщелины. — Олег, тут что-то как-то дохрена костей… Слишком уж много.- Покажь. – Он подошёл и залез в кабину, уступив ему проход. Олег тут же и осел от такого, как-то всё веселье резко закончилось. – Чё… да такое разве что у акул. Но столько? Да там штук 50-60, не меньше.- Да, я вижу, вижу. Ладно, сколько там осталось этих расщелин?- Две вроде, дальше приплыть с отчетом, как и что тут. Чё думаешь, вытянем?- А мы на ссыкунов похожи? Не, закончим и бабки получим. – Он вновь отплыл от расщелины, теперь слыша некоторый хруст вдали, он переходил в чавканье. Что-то совсем недалеко поедало тутошних обитателей.В третьей расщелине не было ничего, кроме очередной стаи рыб. Вот только теперь они моментально уплыли, будто боясь чего-то. Но чего? Хороший вопрос. Они проплыли дальше, толком не задерживаясь на этом, ни одной икринки в расщелине не было. Далее была расщелина, которая больше других, метров сто она была так точно.Плывут, разговаривают и внезапно Саша замолкает. То, что он видит, можно было увидеть только в книгах Лавкрафта. Оно было гигантским, просто невообразимо большим, прямо посреди океана оно извивалось. Его кожа была толстой, если это вообще была его кожа, ведь на его теле были тысячи рыб, возможно, он и сам был просто сборищем рыб, но его белые глаза по всему телу смотрелись и правда неприятно. Оно было таким большим, что хвост существа огибал его, шёл по дну на многие метры и возвращался к нему. Хуже всего было то, что у него, по всей видимости, были руки и ноги, похожие на колья. Сторукий и стоногий, он обернулся, его голова обогнула несколько десятков метров, после смотря прямо на этот мелкий батискаф.Саша перестал дышать, Олег видел это тоже и так же молчал, они оба ничего не делали, а запись шла. Руки существа потянулись к стальной коробке, сторукое, прямо как уродливый эксперимент Сатаны. Теперь оно смотрело своими белыми глазами на них. Руки сжимали этот мелкий гроб для них, но оно поняло, что это не рыба, однако, перед тем как потерять интерес, облизнулось.Даже его язык был соткан из тысяч рыб, что облизывали эту железку, они видели бездонную пасть. Наверное, только она одна растягивалась на метров пять, шесть. В то же время они оба застыли от ужаса. Каждый думал о своём, но они оба сошлись на мысли, что такого существа не могло существовать в океане в принципе, это не может быть физически, но оно есть.Неясно было, сколько времени прошло, но оно их отпустило. Отпустило, немного швырнув в сторону, подняв давление, но, к счастью, батискаф не сломался. Они поплыли оттуда в тот же момент, без разговоров, аккуратно, но при этом быстро, чтобы точно не поймало.Они еле выплыли, ибо монстр был буквально в метре от их убийства, но им повезло. Очень повезло. Краем фонарика они видели, как хвост существа дотянулся до их батискафа. Он был размером 4-5 метров шириной, просто невообразимой для человеческого образа мышления про рыб.Они выплыли с такими лицами, будто смерть повидали или в ад заглянули. Мужики даже заметили, что пара волос вовсе стали седыми. Они молча отдали запись начальнику, а он отдал вышестоящим. Никто бы и не поверил, но отпечатки рук правда были, а вмятины были такие, как после удара. А запись только доказывала это всё.Они пошли в бар так же молча. Каждый думал о своём. Но молчание прервал Саша.- Как думаешь, что это было?- Не знаю. Может… что-то из Библии? Ну, божественное создание? Ты вот видел его? Это же не должно существовать, сука…- Мне кажется, оно с другой планеты. Не помню такого ни в каком из библейских, да и не только, сюжетах… Что теперь делать? Эти рыбы тоже ведь его заслуга, я уверен.- Ничего. Мне насрать на этих людей, пошли выпьем и не будем говорить об этом, пока не протрезвеем.- Поддерживаю. – Они оба пошли в бар, взяв пиво, и начали его долго распивать, разговаривая совершенно на отдалённые темы. О чём угодно, лишь бы не о сегодняшнем дне. Пили, пока не отрубились, и не проснулись где-то на улице, на лавке.Сегодня было хуже. Людям запретили купаться, рыба стала расти, эти головастики получили мелкие ножки и ручки. Их гнездо, скорее всего, было рядом с ним… Но ничто не сможет его остановить, это было и так ясно. Их опять вызвали, но видели, что они напились. Однако начальник откровенно сказал:- Ребят, я не знаю, что это за тварь такая, мы такого никогда не видели. Нам надо, чтобы вы спустились и достали его геном, дабы…- Нет, нет, нет, и точка. – Немного пьяным, но уверенным тоном сказали они оба в голос. Одного раза хватило.- Мы очень щедро заплатим, ребят. Вы его уже видели, вы привыкшие, пожалуйста.- Засуньте себе эти бабки знаете куда? Нам одного раза хватило. Отправьте других, хоть ОМОН, нам плевать. Увольняйте, если угодно. – Олег встал и ушёл, сказав напоследок: «Сучий остров, ну пиздец…»Саша встал так же и ушёл, не пойдя в эту экспедицию ни за какие деньги. Это существо было либо не с нашей планеты, либо и правда кара божья. Теперь они шли по улице и после разошлись. В то же время вертолёты уже высматривали данную тварь, ограждали океан. Так же отправляли координаты тем, кто начнёт арт обстрел данной твари.В какой-то момент оно показалось и встало на месте. Идеальный момент для атаки, чем они и воспользовались, выстрелив кучей ракет по нему, в том числе и с вертолётов. Но то, что произошло далее, не ожидал вообще никто.Оно повернулось, поднявшись на руках прямо до небес, и конца его хвоста было не видно, разорвав зубами вертолёт. Когда по нему стреляли, то рыба отсыпалась и плавала на поверхности воды. Но ему было совершенно всё равно, никакие ракеты не оказали на него эффекта, кроме как лёгкое пошатывание.Оно опустилось в воду вновь и поплыло к городу, медленно, но плыло. Буквально через пару минут людям объявили, что в городе чрезвычайная ситуация и всем стоит эвакуироваться. Тут было очевидно, что такое существо не осталось бы пацифистом, особенно после атаки людей.Всё происходило стремительно: людей забирали военные в большие машины, УАЗы и грузовики, не дав даже вещей собрать толком. По подсчётам властей, такая тварь окажется у города через часа два, полтора.Саша и Олег быстро скооперировались, нашли военных, что взяли их за милую душу, дав спасение своего рода. Они поехали рядом с вояками, которые ничем не занимались, следя только за покоем граждан внутри машины.- Мужики, вам что сказали?- Не можем разглашать данную информацию. – Сказали они заученным тоном, без каких-либо особых эмоций. Саня кивнул и не стал приставать к ним. После всех этих событий они просто ехали по дороге долгие километры и часы, уезжая от своих квартир.Оба думали о родне. Что и где она? Как они? Знает ли общественность об эвакуации? Кто-либо из обычных людей знает про монстра или только они? Если так, то как скоро их убьют? Куда их отвезут? И тому подобные вопросы крутились в голове парней. Они ехали несколько дней, так как регламент военных был, по всей видимости, «Уехать за несколько тысяч километров».В итоге оба часто спали, чтоб хоть как-то скоротать время, в перерыве от еды, что раздавали каждые 4-5 часов. Воду раздавали чаще, раз в 3 часа. Вот так они снова уснули, пока ехали неясно куда. К тому же, видимо, у грузовиков были большие запасы бензина, которые они собрали до уезда из города. Внезапно их разбудил солдат, что растормошил их со словами:- Подъём. Приехали.- Да, секунду.- Чего? А, просыпаться… ща.Оба встали, выйдя из машины, немного размявшись, смотрели на лагеря, в которые они приехали. Их обустраивали прямо в моменте. Женщины и дети боялись, а мужики помогали военным раскладывать палатки, строить дома.Они тоже начали помогать, так как не хотели вспоминать встречу с монстром, да и вообще как-либо думать сейчас об этом всём. Одного воспоминания с этим было уже достаточно, чтобы потерять всю уверенность в том, что человек — на вершине пищевой цепочки.Никто из них не говорил с людьми про это всё, давая пустые надежды, что всё хорошо, более или менее. Это была ложь во благо, так как правду не каждый сможет вынести на своих плечах. Слишком уж тяжёлая ноша для обычного человека.Обычные люди возмущались этим, не понимали ничего, пытались договориться с военными, но они были непреклонны и не давали возможности узнать, что же происходит в городе. Людей это сильно напрягало.Военные сами, по всей видимости, не знали, что происходит. Они думали, что в городе будут проводиться какие-то тренировки нового оружия, не могли понять, что заставило властей отправить всех в далёкие края.Некоторые же видели монстра, по его разрыву вертолёта и плаванию по морю. Они молчали и просто говорили, что надо делать. Никакой информации, ничего, кроме чувства страха по отношению к данному монстру.Через пару часов Саша и Олег наконец-то вздохнули с облегчением и решили выйти на перекур. Так они и вернулись туда, откуда всё начиналось.- Олег, давай честно, что думаешь насчёт уезда отсюда?- Я тоже об этом подумал. Неясно, как власти распорядятся с нами. Мы не важные шишки, а просто работники. - Он докурил сигарету, выкинув окурок наземь. – Сам подумай, Сань. Мы с тобой видели то, о чём знают пара сотен человек максимум. Нас либо вальнут, либо будут допрашивать, а потом вальнут.- К превеликому сожалению, ты очень сильно прав. Надо валить отсюда, желательно сегодня. - Он подошёл к военному и спросил его:- Извиняюсь, что отвлекаю, но у вас есть запасные машины? Нам не нужна большая, обычная такая. - Военный кивнул, спросив другого военного, видимо, вышестоящего по званию, можно ли им уехать. Сначала пошли отказы. В итоге им сказали: «Нет». - Ясно, спасибо в любом случае.Они оба отошли от военных на достаточное расстояние, дабы их никто не услышал.- Значит, сваливаем ночью? - Задумчиво спросил Саша. - Пешком?- Походу, да. Ключи-то у военных наверняка. Хотя... если не найдём ключей, пойдём пешком. Сейчас какой план?- Какой... как бы не звучало плохо, но надо аккуратно своровать еду и воду.- У детей и женщин? Ты серьёзно?- Ну, иди возьми у военных еду и воду. Тебе либо руки заломают, либо прикладом успокоят. Если такой моралист, значит, стой тут, сам всё сделаю. - Он пошёл к одной из палаток, посмотрев внутрь. К счастью, там была еда и вода, в консервах, конечно, но уже что-то. Быстро взял, пока все занимались строительством и успокаивали детей, что рыдали. Вышел к Саше вновь, засунув ему в карманы куртки половину того, что своровал. - Там банок 7 консервов и пара бутылок воды.- Ты им ничего не оставил даже?- Одну банку и бутылку. Давай начистоту, у них есть большие запасы, это капля в море, по сравнению с тем, что им завезут потом. Так что перестань быть как баба. Если хочешь жить — умей вертеться.- Сука... хреново, но ты прав. Ладно, давай, пошли. - Они оба пошли по палаткам, аккуратно и быстро своровав ещё с пару консервов и бутылок воды. Им очень повезло, что их заметила только одна мамка, которой они в руки отдали еду и воду, мол: «Мы просто людям провиант раздаём, не беспокойтесь».Так они и отвертелись от неё, но были уверены, что она несильно им поверила. Потому они просто ждали ночи. К счастью, всех загнали спать. Военные ходили, но после и они ушли спать, оставив одного солдата, бродившего по лагерю, с автоматом в руках.Они оба аккуратно вышли из палатки, легко обойдя его, и зашли за ворота лагеря. К счастью, они были не заперты, видимо, военные не рассматривали никакой угрозы со стороны людей, либо же кто-то некомпетентный был на должности. Хотя факт их жизни уже говорит об этом.Олег осмотрелся и увидел множество машин. Все были закрыты, а ключи и правда были, видимо, у военных. Они успели отойти, собираясь уже идти пешком, когда услышали позади себя звук снятия автомата с предохранителя. Глупо было полагать, что ворота не подадут знак тому самому дежурному военному.- Стоять. Руки вверх, медленно. – Сказал он. Они было и подняли руки, но когда он к ним подошёл, то Олег ударил с разворота. Он потерял равновесие, после чего он же и взял автомат в руки, пнув того на землю. Внезапно силы резко поменялись. Он указал дулом автомата на военного, сказав:- Ключи от машины. Живо. – К сожалению для солдата, у него и правда были ключи от машины. Которые он кинул, ибо дорожил своей жизнью. Саша схватил ключи, подойдя к большому грузовику. Не подошли к одному такому, но подошли ко второму. Заведя её и проехав пару метров, Саша убедился, что машина работает исправно и он их не обманул.- Залезай, работает. – Олег медленно отошёл спиной к машине, залез в неё и закрыл дверь.- Езжай, блядь, быстрее, быстрее! – И они отъехали от лагеря с большой скоростью, да такой, что Саша еле зашёл в поворот на шоссе. – Сука, медленнее!- Да ты определись, быстро или медленно! – Он выровнял машину и поехал со скоростью в 60 км/ч. – Так, всё, едем. Только куда?- А у нас есть выбор? Просто подальше отсюда и подальше от тех мест, где есть военные, да и люди тоже. Может, пока ещё не началось, но думаю, каннибализм будет сильно развит среди людей.- Надеюсь, что не будет… Но что заставило властей так резко всех эвакуировать? Да и ехали мы дня 2, без остановок почти что. Как думаешь, где мы вообще?- Мы видели причину, Сань. Большая тварь, скорее всего, и есть эта причина. А где мы… Без понятия, если честно. Наверное, очень далеко от города. Мы же ехали и правда без остановок почти.На этом они замолчали, а Олег убрал автомат на заднее сиденье, предварительно поставив на предохранитель. Военные, видимо, давно всех развезли, ведь машин на дороге почти не было, только изредка обычные люди попадались им на своих машинах.Иногда были и военные, везущие людей, под двадцать за раз, если всем удавалось уместиться в большом грузовике. К ним почему-то не было никаких вопросов, видимо, все были заняты более важными делами, чем искать угонщиков. Им это было только на руку.Через километров 200 они остановились возле леса, дабы подлить бензина. Сначала не поняли, где он находится, но, подняв простыню заднего отсека, то увидели три канистры. Одна была почти наполовину полной, а остальные — полностью заполненные.— Это надолго? Ну, изоляция от города, от мира, вот такие путешествия, пока бензин не закончится.— К сожалению, наверное, да. Пока монстра не убьют, не вернут людей. Но надеюсь, что это будет недолго.— Я тоже очень сильно на это надеюсь…Продолжение следует

Ключевые слова: Постапокалипсис Страшилки на ночь океанские глубины Монстры ужас начало завязка выдуманная история выдуманная история. Злоба глубины авторская история

