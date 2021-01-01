Я оборотень. Моя история. Часть 2

Natalie582 Просмотров: 94 Комментарии: 0 0 Вчера, 11:35 by

И так...продолжение моей истории жизни. Было это прошлого полнолуния. Живу, как и говорилось раньше, в поле. Поддавшись инстинктам в эту ночь я превратилась в зверя и побежала к озеру в поле. Даже ночью были рыбаки. Озеро замерзло и поэтому рыбаки ловили рыбу в проруби. Спрятавшись в камышах я начала наблюдать за ними и слушать, что они говорят. Был запах рыбы и водки. Они больше пили чем ловили рыбу. Говорили они о разном. О том кто какую рыбу поймал, какая она была большая и т.п. Ничего интересного не услышав я решила спокойно прогулятся. Пройдя дальше от озера я унюхала запах алкоголя и бензина, а затем пройдя немного поближе услышала музыку. Я начала искать источник и поэтому пошла по запаху. Дойдя до источника я увидела двох парней и одну девушку. Спрятавшись за огромное дерево начала наблюдать за ними. Они много пили, рассказывали шутки и парни начали приставать к девушке. В воздухе почуялся запах возбуждения. Парни начали заламывать руки девушке, чтобы её изнасиловать. Меня это очень разозлило и захотелось их разорвать на куски, но делать это нельзя было. Девушка начала звать на помощь. Но никто кроме меня её не слышал. И тут я решила действовать. Выбежав из-за дерева я разодрала когтями куртку парня, который стоял ко мне спиной. Он развернулся и ошалел от увиденного. Второй увидев меня тоже решил что он сильнее меня и схватил меня за руки. Но в обличии волка я намного сильнее чем в облике человека. С лёгкостью вырвавшись я когтями провела ему по груди и разорвала ему кожу а затем ударила его кулаком по голове. Увидев что случилось со вторым парнем, первый начал убегать. Я догонять его не стала. Девушка стояла в ступоре и ничего не понимала. Я сказала ей, что бы она шла домой. Указала ей путь и побежала к себе домой.Начал надлетать сне. Погода была хорошая...для меня. Я бежала...мне нравится бегать...и это чувство. Не могу объяснить что я чувствую в облике зверя. Но это очень приятное чувство. Прибежав домой и обратившись в человека, как ни в чем не бывало, я легла на кровать и пыталась заснуть. Но мысли о случившемся лезли в голову. Что будет с тем парнем, которого я ударила? Выживет ли он? Куда убежал второй? Как дойдёт домой девушка? Эти мысли не давали мне уснуть долгое время. Но все же я уснула. Продолжение будет потом, ведь скоро полнолуние)

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