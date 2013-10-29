Контракт с Дьяволом. Требуется ваша подпись

Контракт с Дьяволом. Требуется ваша подписьПривет всем посетителям данного сайта. Это моя первая публикация и, скорее всего, последняя. На данный сайт вообще я заходил очень редко. Залез сегодня сюда почитать всякие разные истории. Некоторые кажутся выдумкой, а некоторые - правдой. Вот сейчас поборол свою лень, чтобы зарегистрироваться и поведать свою!
Мне двадцать два года. Я хочу рассказать вам про моё сновидение, которое случилось примерно около полугода назад. И хочу отметить, что сон был очень чётким и реальным, будто это было наяву.
Действие происходило на лестничной площадке какого-то неизвестного мне здания.
Сижу я, значит, за столом на стуле и кого-то жду. Да, странно, что на лестничном пролёте стоит стол, ну, да ладно.
Вижу, что снизу поднимаются двое человек. Двое мужчин. Один идёт впереди, поднимаясь ко мне по лестнице и приближаясь. Другой же, второй, держится всегда позади первого. От обоих незнакомцев словно веяло чем-то неприятным. Чем-то неправильным, жутким.
Во сне не было конкретики насчёт того, что именно было нужно незнакомцам от меня, но... первый человек остановился перед столом, а второй так и остался позади.
Далее происходит следующее: человек, который стоит ближе ко мне, кладёт на стол бумагу, изрядно пожелтевшую, потрёпанную бумагу с какими-то письменами. Не было возможности во сне прочитать, что там написано. Далее мужчина мне говорит, что я должен подписать контракт, если хочу. Второй всё время стоит сзади и молчит.
С полминуты поразмышляв, я взял ручку, занес руку над бумагой, в голове прокручивая последствия того, что произойдет и стоит ли это делать. Чуть было не поставил подпись, но вовремя одумался. Я сказал, что не буду подписывать. Тогда мужчина ответил:
- Ну, твоё дело... Если что, зови.
Развернулись и ушли.
Потом, проснувшись, я понял, что второй мужчина, который постоянно стоял сзади, был Дьяволом. Но я совершенно не запомнил его внешности, вот совсем ничего. Просто нечто абстрактное, но сформировавшееся в какой-то неведомый образ. А у первого мужчины, который говорил со мной, было жутковатое лицо, будто бы восковое, с холодными тёмными глазами. Что-то вроде его прислужника-глашатая, не иначе.
Впервые в жизни вижу во сне Дьявола. Странно, но сон сильно меня не испугал, но заставил задуматься. Вот только над чем?
В повседневной жизни я, поверьте, не занимаюсь никакими недозволенными делами или черной магией. Страшилки не смотрю, но в мистику верю. В общем-то даже и не знаю, к чему такое снится. Я до сих пор так и не смог понять, что это такое. Предостережение? Предупреждение?
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:19
Вчера, 23:19 by namelessПросмотров: 366Комментарии: 2
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