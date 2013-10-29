Контракт с Дьяволом. Требуется ваша подпись

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:19

nameless Просмотров: 366 Комментарии: 2 +5 Вчера, 23:19 by

Привет всем посетителям данного сайта. Это моя первая публикация и, скорее всего, последняя. На данный сайт вообще я заходил очень редко. Залез сегодня сюда почитать всякие разные истории. Некоторые кажутся выдумкой, а некоторые - правдой. Вот сейчас поборол свою лень, чтобы зарегистрироваться и поведать свою!Мне двадцать два года. Я хочу рассказать вам про моё сновидение, которое случилось примерно около полугода назад. И хочу отметить, что сон был очень чётким и реальным, будто это было наяву.Действие происходило на лестничной площадке какого-то неизвестного мне здания.Сижу я, значит, за столом на стуле и кого-то жду. Да, странно, что на лестничном пролёте стоит стол, ну, да ладно.Вижу, что снизу поднимаются двое человек. Двое мужчин. Один идёт впереди, поднимаясь ко мне по лестнице и приближаясь. Другой же, второй, держится всегда позади первого. От обоих незнакомцев словно веяло чем-то неприятным. Чем-то неправильным, жутким.Во сне не было конкретики насчёт того, что именно было нужно незнакомцам от меня, но... первый человек остановился перед столом, а второй так и остался позади.Далее происходит следующее: человек, который стоит ближе ко мне, кладёт на стол бумагу, изрядно пожелтевшую, потрёпанную бумагу с какими-то письменами. Не было возможности во сне прочитать, что там написано. Далее мужчина мне говорит, что я должен подписать контракт, если хочу. Второй всё время стоит сзади и молчит.С полминуты поразмышляв, я взял ручку, занес руку над бумагой, в голове прокручивая последствия того, что произойдет и стоит ли это делать. Чуть было не поставил подпись, но вовремя одумался. Я сказал, что не буду подписывать. Тогда мужчина ответил:- Ну, твоё дело... Если что, зови.Развернулись и ушли.Потом, проснувшись, я понял, что второй мужчина, который постоянно стоял сзади, был Дьяволом. Но я совершенно не запомнил его внешности, вот совсем ничего. Просто нечто абстрактное, но сформировавшееся в какой-то неведомый образ. А у первого мужчины, который говорил со мной, было жутковатое лицо, будто бы восковое, с холодными тёмными глазами. Что-то вроде его прислужника-глашатая, не иначе.Впервые в жизни вижу во сне Дьявола. Странно, но сон сильно меня не испугал, но заставил задуматься. Вот только над чем?В повседневной жизни я, поверьте, не занимаюсь никакими недозволенными делами или черной магией. Страшилки не смотрю, но в мистику верю. В общем-то даже и не знаю, к чему такое снится. Я до сих пор так и не смог понять, что это такое. Предостережение? Предупреждение?

Ключевые слова: Сон дьявол контракт подпись зло авторская история

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