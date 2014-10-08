Страшный вирус на моём телефоне

(Это моя первая история.) Недавно я купил себе новый телефон, переносил аккаунты со старого на этот, ну, в общем, ничего особенного. После переноса аккаунтов я решил скачать GTA SA на новенький телефон, из-за того что у меня не было денег на оригинал игры из Google Play, я решил скачать пиратку. Ну, нашёл я нужный сайт и нажал на кнопку «скачать». Пока игра скачивалась, я сделал себе чаёк, потому что хотел поностальгировать по детству, ведь вспомнил, как, будучи первоклассником, я играл в эту замечательную игру на ноутбуке моего папы, параллельно попивая чай с пряниками. Ну так вот, игра скачалась, и как только я зашёл в неё, то в меню игры не было никаких звуков, мне это показалось странным, немного подумав, я включил запись экрана. Зайдя в игру, я, мягко говоря, был в шоке, даже в самой игре не было никаких звуков, кроме ужасной мелодии. Мой CJ почему-то тонул, я пытался выбраться из воды, но Сиджей задохнулся, в игре почему-то каждые секунд 20, наверное, ужасная мелодия становилась всё хуже и хуже. Во время игры появлялись какие-то скримеры, после которых GTA выглядела всё мрачнее и мрачнее. Во время этого ужаса вылетела ошибка, из-за которой мой новый телефон превратился в кирпич.

