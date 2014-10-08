Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшилки

Страшный вирус на моём телефоне


(Это моя первая история.) Недавно я купил себе новый телефон, переносил аккаунты со старого на этот, ну, в общем, ничего особенного. После переноса аккаунтов я решил скачать GTA SA на новенький телефон, из-за того что у меня не было денег на оригинал игры из Google Play, я решил скачать пиратку. Ну, нашёл я нужный сайт и нажал на кнопку «скачать». Пока игра скачивалась, я сделал себе чаёк, потому что хотел поностальгировать по детству, ведь вспомнил, как, будучи первоклассником, я играл в эту замечательную игру на ноутбуке моего папы, параллельно попивая чай с пряниками. Ну так вот, игра скачалась, и как только я зашёл в неё, то в меню игры не было никаких звуков, мне это показалось странным, немного подумав, я включил запись экрана. Зайдя в игру, я, мягко говоря, был в шоке, даже в самой игре не было никаких звуков, кроме ужасной мелодии. Мой CJ почему-то тонул, я пытался выбраться из воды, но Сиджей задохнулся, в игре почему-то каждые секунд 20, наверное, ужасная мелодия становилась всё хуже и хуже. Во время игры появлялись какие-то скримеры, после которых GTA выглядела всё мрачнее и мрачнее. Во время этого ужаса вылетела ошибка, из-за которой мой новый телефон превратился в кирпич.


Новость отредактировал Летяга - 10-08-2025, 12:21
Причина: Стилистика автора сохранена
10-08-2025, 12:21 by Klarens7Просмотров: 92Комментарии: 1
0

Ключевые слова: Телефон игра ошибка авторский текст

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Kreisleiter13
10 августа 2025 20:05
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 624
Пора новый раздел открывать под названием "Из детского раннего'
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.