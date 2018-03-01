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Кряк для игры

Вчера решил вечером скачать игру "Блицкриг", больше ничего на голову не пришло, ибо я был любителем стратегий, а она была одной из любимых стратегий. Установил, при запуске игра попросила диск, а в репаке, который я скачал, его не было. Решил воспользоваться, как всегда, Гуглом. Вбил в инет, нажал на первый попавшийся сайт, вроде нет подозрительного ничего, нажал "Скачать". В инструкции было написано:
1. Распакуйте файл в папку с игрой.
2. Запустите файл.
3. Наслаждайтесь игрой :)

Ну файл игры сам екзешник, назывался "game.exe", но в архиве скачанном был бат-ник, что я посчитал немного странным. Сделал первый пункт и запустил файл. Файл выдал окошко с названием "Сообщение *моё_имя* от *число и время*", там было написано только лишь "You dead". Подумал, чем только школьники не балуются, лишь бы чеССных людей надурить. После закрытия окошка намертво завис компьютер. Полностью. Нажимал на кнопку перезагрузки - не помогало. Выдернул из вилки и включил. Доходило лишь до сканирования жесткого диска, а после сканирования доходило до рабочего стола, и примерно через секунд 5 выбивало синий экран. Подумал, что всё, подхватил какой-то вирусняк и накрылся жёсткий диск.

После неких манипуляций удалось восстановить жесткий диск, но при запуске обнаружил - ни мышка, ни клавиатура не работают. Вообще, все, что было присоединено к USB-разъёмам, на мат.плате не работало. Там была как раз-таки только мышка, клавиатура и принтер. Сам принтер работал и ксерокопировал, но вот распечатать что-либо с ПК... будто ПК не видел принтер. Подсоединил запасные мышку и клавиатуру - заработало. Только сегодня обнаружил, что мышка и клавиатура не работала даже на другом ПК. Кстати, антивирус не ругался.

Залил на RGhost. Запускайте на свой страх и риск.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:56
Вчера, 17:56 by ArtiLDПросмотров: 50Комментарии: 0
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Ключевые слова: Кряк игра странное пк авторская история

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