ungre berdc fri (CreepyPasta)

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:36

Причина: Стилистика автора сохранена

creepypaster777 Просмотров: 183 Комментарии: 0 0 Вчера, 09:36 by

Это был неособенный день, я сидел за компом. Сделав уроки, я решил скачать «Энгри Бердс» на компьютер.Я нашел много сайтов, но все ссылки были битые. Я нашел какой-то подозрительный сайт, но там было без торрента, поэтому я решил его скачать.Я зашёл на сайт, он был только с кнопкой «Скачать» и всё. Я скачал, но кроме кнопки «Играть» там ничего не было. В меню вместо музыки был звук пилы, дальше я нажал на кнопку «Играть».В уровне просто была картинка и звук из следертубиков. И надпись choir 19@!@@!. Я нажал, и дальше было лицо с черными глазами и с открытым ртом.Потом там была такая надпись: «ТЫ ПРЕСТУПНИК И НЕУДАЧНИК, СКАЖИ СВОЕМУ КОМПЬЮТЕРУ: ПОКА!» На фоне играла музыка из «Покемонов», после того комп выдал BSOD с ошибкой YOU_ARE_STUPID. Вместо запуска на logonui стояла эта картинка и эта же музыка.Потом я выключил комп с кнопки, и он перестал запускаться.Переустановка не помогает....

Ключевые слова: Вирус игра авторская история скример

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