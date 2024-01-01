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ungre berdc fri (CreepyPasta)

Это был неособенный день, я сидел за компом. Сделав уроки, я решил скачать «Энгри Бердс» на компьютер.
Я нашел много сайтов, но все ссылки были битые. Я нашел какой-то подозрительный сайт, но там было без торрента, поэтому я решил его скачать.
Я зашёл на сайт, он был только с кнопкой «Скачать» и всё. Я скачал, но кроме кнопки «Играть» там ничего не было. В меню вместо музыки был звук пилы, дальше я нажал на кнопку «Играть».
В уровне просто была картинка и звук из следертубиков. И надпись choir 19@!@@!. Я нажал, и дальше было лицо с черными глазами и с открытым ртом.
Потом там была такая надпись: «ТЫ ПРЕСТУПНИК И НЕУДАЧНИК, СКАЖИ СВОЕМУ КОМПЬЮТЕРУ: ПОКА!» На фоне играла музыка из «Покемонов», после того комп выдал BSOD с ошибкой YOU_ARE_STUPID. Вместо запуска на logonui стояла эта картинка и эта же музыка.
Потом я выключил комп с кнопки, и он перестал запускаться.
Переустановка не помогает....


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:36
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 09:36 by creepypaster777Просмотров: 183Комментарии: 0
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Ключевые слова: Вирус игра авторская история скример

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