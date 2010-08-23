Дневник

Новость отредактировал Estellan - 26-08-2022, 21:20

Причина: Стилистика автора сохранена.

Dvoe4nik Просмотров: 166 Комментарии: 1 +2 26-08-2022, 21:20 by

Здрасьте.Короче, переехал в новую квартиру, которую продавали "Срочно". Почти вся мебель и вещи остались внутри. Сказали, что владелец умер, а родственники не хотят иметь с ним никакого дела. Даже вещи забирать. Ну, я человек не слишком богатый, да и не особо верующий, так что вещи пользовать буду. Из необычного: У мужика был тостер! Серьёзно, у кого из СНГ сейчас есть тостер? И у него есть четыре тетради. Ну, были. В общем... Оформлены они как дневники, но тут загвоздка: Последний дневник незакончен и... У него вполне странное содержание. В общем, первые три дневника - туфта. Скука полнейшая. Если суммировать, то вот: Кирилл, 36 лет на момент смерти, одинок, работает в психдиспансере. Короче, вот вам самое интересное. Дневник за 2020 год, с места в карьер:2 мая:День обычный, разве что жарко. В женское отделение привезли пациентку с шизофренией и биполярным расстройством личности. Ходит, почему-то, в маске. Причём такой, словно это бывшее лицо манекена. Коллег спрашивал, не знают. Завтра спрошу Андреевича.3 мая:Андреевич уехал в отпуск. Зато у пациентки пока что неактивная фаза. Сегодня переводили её в одиночную палату. Я в тот момент был на обеде. О кипише услышал, но не придал такого значения. Без понятия, что произошло. Говорят, что одной из соседок досталось. Она сейчас в изоляторе. Лечится.17 мая:Интересные новости: Маскарадницу зовут Кларриссой. Все.19 мая:Меня удивляет то, что никто не знал, что у него в этом месяце отпуск. Он же говорил, что пойдёт в январе, чтобы вместо этого места сидеть дома и пить чай потеплее.24 мая:Как? Я просто в шоке. Да каком там шоке. Я в [Затерто]. Кларисса выбила решётку на окне и убежала. А я ведь знал, что нам нужно увеличить финансирование и провести ремонт!27 мая:Манекенщицу нашли. Какой-то мужик вышел на балкон покурить и позвонил в полицию, подумав, что на скамейке труп. Окна и дверь уже укрепили.28 мая:День прошёл спокойно. Пичкали сегодня маскарадницу таблетками. У неё активный период биполярки.Это ужас. Читаю заголовок и вижу: был обнаружен повешенным Кищенко Валерий Андреевич. Три колотых ранения и порезанный вены, вдобавок петле. Я конечно знал, что мужчины стараются изувечить свое тело в процессе самоубийства, но Валик, почему?16 июня:Активный период закончился. Всё мои коллеги до сих пор в трауре. Я в том числе.29 июня:Манекенщица сломала руку Кузьме. Как такому бугаю в принципе можно её сломать? Мне казалось, что он одной левой из камня мог сок выдавить.30 июня:На время сделали это чудовище овощем. Надели на неё смирительную рубашку. Мне страшно быть даже рядом с её палатой. Приняли решение на время активных фаз вводить ей препараты.11 июля:Она весь этот день либо кричит, либо что-то бормочет.12 июля:Сегодня я на работе с дневником. Во время обеда я встал у её двери и слушал. "Мама, папа, спасите меня, я теперь без бога", "он меня схватит", "убей", "Забери это". Много раз. Одно и то же разными словами. Как жаль, что я не имею права делать смертельную инъекцию.21 июля:Сегодня я должен был сделать ей инъекцию успокоительного. Она вскочила с кровати и ударившись о мою грудь головой, захрипела о том, что всем надо бежать, что скоро он нас всех настигнет, когда проснётся и мы снова будем с нашими мамами.22 июня:Она будет в состоянии овоща. Я рад этому.23 августа:Стало легче дышать, с тех пора, когда она в коме.24 августа:Сегодня ночью умер мой кот. Спи спокойно, Пуфик. Ты прожил длинную и, я надеюсь, счастливую жизнь.6 октября:Осень приходит очень быстро. Рано темнеет, много льёт дождей и становится холодно. Сегодня бы у Андреевича был день рождения.14 октября:Я и пару моих коллег подумали и решили, что можно устроить ей незначительную передозировку кальцием. Это избавит её от страданий.2 ноября:Сегодня её сердце остановилось. Похоронная служба скоро должна её забрать. Я чувствую, словно с моих плеч упал камень. Чувствую, что поступил правильно.3 ноября:[Почерк неровный] День начался плохо. Я забыл документы дома и вместо них взял на работу дневник. Какой же я дебил.Когда я проходил мимо той комнаты, где лежит она, я слышал тяжёлое дыхание и звуки босых шагов. Надеюсь, что это паранойя и галлюцинации.Подошёл к охраннику, спросил кто заходил. Никто.Оттуда кто-то стучит. Мы все это слышим. Мы все это знаем, но никто не хочет проверять.[Почерк неровный] Я пишу это в туалете. Я одет и готов уходить. Хотел попрощаться с Леней и вдруг по двери с той стороны начали дико стучать. Прямо ломиться наружу. Я опешил. Моё тело начало меня слушаться только после того, когда на двери появились вмятины, а на побелке вокруг её рамы - трещины. Сразу же началась давка. Когда я спускался по лестнице, я обернулся на шум. Она выбила дверь. И сейчас я слышу крики. Она идёт за нами.Еду домой. Спрыгнул со второго этажа. Лечебницу уже окружили, а может и приводят в порядок. Я не думаю, что им удастся удержать её.Дома. Закрыл все двери и окна. Дверь в ванную я забаррикадировал чем только мог и взял с собой сьестное. Воду всегда смогу выпить из крана или душа. Я знаю, что она придёт за мной. Вся наша компания, которая это затеяла, сидит в дискорде. Мы говорим. Шепчемся. Тихо хнычем. Нам всем страшно. У Сани в руках двустволка, Миша вообще на даче. Сидит в подвале, закрыл двери и сидит с топором. Ян с битой у себя дома. Он уже забил в неё кучу гвоздей. Я сижу с кухонным тесаком. Лёша не в сети. И, видимо, уже не будет. По телефону я смотрю новости. В клинике для психически больных произошёл массовый побег. Много убитого персонала, а также полицейских. В телеграм канале своего города уже вижу кадры. Лешу разорвало пополам. Головы почти нет. Вместо неё мясная лепешка. Лишь его забрызганный кровью бейджик даёт понять, что это ещё он. Был он.Час ночи.Миша отошёл от компьютера с топором на шум. Потом раздались крики, звуки борьбы. Потом тишина. Потом чавканье.2:44Ян мёртв. Он ударил её битой по голове два раза, а потом она повалила его на стол и он умер. Фонтан крови вырвался из его шеи, забрызгивая все вокруг.4:01Он хотел вызвать полицию. Вызвал её. Они стреляли. Он стрелял. Несмотря на это пули её не остановили. Она его съела. Маска лежала прямо перед камерой. Тощая бледная рука забрала маску, и она поспешно ушла.Боже, если ты есть, пожалуйста, помоги мне. Я сделал плохое, но пожалуйста, прошу, дай мне сил выжить и противостоять этому. Боже праведный, прошу, не дай мне умереть от рук этого чудовища.[Почерк очень размашистый и слова явно были написаны быстро, в приступе паники] Я слышу её. Она тут. Помогите

Ключевые слова: Психбольница сверхественное дневник авторская история

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