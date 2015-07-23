Снов прекрасная страна

Снов прекрасная странаОт счастья петь, плясать и веселиться,
Вопить с восторгом от зари и до зари!
- Душа моя, как радужная птица,
Над телом моим бренным воспари!
Прекрасны эти чувства, невесомость!
Остались беды и невзгоды позади.
И небо ясное родным мне стало домом,
Лишь смех, улыбки и веселье впереди!
Нас миллионы, миллиарды, бесконечность!
Везут нас в путь далёкий облака.
Мы звёзды, млечный путь, сама беспечность...
Часы и годы, дни и долгие века.
Настанет утро. Сие действо прекратится,
Забудем снов прекрасную страну,
- Душа моя, как радужная птица,
Над телом воспари, лишь я усну...
Сегодня, 11:05 by QustoПросмотров: 30Комментарии: 4
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