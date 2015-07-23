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Стихи

Снов прекрасная страна

От счастья петь, плясать и веселиться,
Вопить с восторгом от зари и до зари!
- Душа моя, как радужная птица,
Над телом моим бренным воспари!

Прекрасны эти чувства, невесомость!
Остались беды и невзгоды позади.
И небо ясное родным мне стало домом,
Лишь смех, улыбки и веселье впереди!

Нас миллионы, миллиарды, бесконечность!
Везут нас в путь далёкий облака.
Мы звёзды, млечный путь, сама беспечность...
Часы и годы, дни и долгие века.

Настанет утро. Сие действо прекратится,
Забудем снов прекрасную страну,
- Душа моя, как радужная птица,
Над телом воспари, лишь я усну...

Снов прекрасная страна
Сегодня, 11:05 by QustoПросмотров: 30Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Душа небеса сны авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 11:16
+1
Онлайн
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Публикаций: 132
Комментариев: 1 434
Что-то поэтов на сны потянуло.))
Мой мир снов, увы, кошмарен.
Может быть лишь он реален?

Но за свой взгляд на столь тонкую материю - плюс))
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 11:48
+1
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Комментариев: 2 996
Однозначно какие-то очень хорошие сны видит автор) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#3 написал: vityammy
Сегодня, 12:05
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Цитата: Tigger power
Однозначно какие-то очень хорошие сны видит автор) +++


хорошо ему, пусть так и продолжается

+
Зарегистрирован: 15.06.2018
  
#4 написал: kusi
Сегодня, 14:40
0
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Репутация: (2757|0)
Публикаций: 347
Комментариев: 6 820
Стих супер! Яркий, насыщенный, красивые речевые обороты.
От меня океанический плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
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