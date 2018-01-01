КрасиваяБыла очень милая девочка. Глаза как чистое озеро щёки румяные волосы по плечи грудь 2 размера фигура шик ну худая ножки бомба.
все парни её хотели. Она была в 9 классе. Ну девочка процветала вообщем.Все девочки ей завидовали. Так что её никто из женской компании не любил даже не принимал. Девочке было обидно.
Вскоре она поступила в университет.Стала ещё прекрасней. Но когда она выходила на улицу педофилы к ней приставали. После этого она начала ходить на бокс. Но никто об этом не знал.
к этому времени был у неё парень. Так же красивый но не настолько как она. Итак 5 курс на врача все идёт прекрасно.
Подходят к ней 2 девочки и 1 парень.Парень говорит:
как договаривались вы по бокам я спереди.
И хитро улыбается.первая девочка говорит:
о боже я ждала этого вечность.
И вторая так же:
так чего же мы ждём а
Компания нападает на неё. Её действия: первым делом нападает на парня разбивает голову. Одной девочке руку сломала у другой сотресение головы.Всё это видел педагог . Дальше полиция суд скорая и психушка.
Девочка расстроилась ведь это пожизненно а у неё были планы на жизнь очень прекрасные как она сома. а теперь что только психи мелькают. Теперь её занятие писание стихов. вот один из них:
Всё нужно пережить на этом свете
Всё нужно испытать и оценить...
Несчастье боль измену горе сплетни
Всё нужно через сердце пропустить..... и тд
так и скончалась держа стихи.
Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 01:33
Сегодня, 01:33 by sara catПросмотров: 18Комментарии: 0
Ключевые слова: красивая бокс педофилы