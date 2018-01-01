Красивая

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 01:33

sara cat Просмотров: 18 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 01:33 by

Была очень милая девочка. Глаза как чистое озеро щёки румяные волосы по плечи грудь 2 размера фигура шик ну худая ножки бомба.все парни её хотели. Она была в 9 классе. Ну девочка процветала вообщем.Все девочки ей завидовали. Так что её никто из женской компании не любил даже не принимал. Девочке было обидно.Вскоре она поступила в университет.Стала ещё прекрасней. Но когда она выходила на улицу педофилы к ней приставали. После этого она начала ходить на бокс. Но никто об этом не знал.к этому времени был у неё парень. Так же красивый но не настолько как она. Итак 5 курс на врача все идёт прекрасно.Подходят к ней 2 девочки и 1 парень.Парень говорит:как договаривались вы по бокам я спереди.И хитро улыбается.первая девочка говорит:о боже я ждала этого вечность.И вторая так же:так чего же мы ждём аКомпания нападает на неё. Её действия: первым делом нападает на парня разбивает голову. Одной девочке руку сломала у другой сотресение головы.Всё это видел педагог . Дальше полиция суд скорая и психушка.Девочка расстроилась ведь это пожизненно а у неё были планы на жизнь очень прекрасные как она сома. а теперь что только психи мелькают. Теперь её занятие писание стихов. вот один из них:Всё нужно пережить на этом светеВсё нужно испытать и оценить...Несчастье боль измену горе сплетниВсё нужно через сердце пропустить..... и тдтак и скончалась держа стихи.

Ключевые слова: красивая бокс педофилы

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