Город. Часть 4 (заключительная)

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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:58

Сделано_в_СССР Просмотров: 22 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 14:58 by

Николай лениво щелкнул пультом:"Расследуются причины возгорания в жилом доме по улице Садовой «6 А». По предварительным данным - причиной стала утечка газа. Точное количество пострадавших пока неизвестно..."- Бухать надо меньше, придурки, - буркнул парень и, поднявшись с дивана, поплелся к холодильнику за очередной банкой пива. Проходя мимо окна, он посмотрел на заснеженный двор. Ничего интересного: сопливая малышня, играющая в снежки, целующаяся парочка на скамейке - и как только губы не примерзнут?К соседнему подъезду торопливо шагала девчонка, скользя на высоченных шпильках. Николай презрительно скривил губы - почему этим дурам так в лом носить нормальную обувь? Хотя бы зимой? Все ноги ведь переломает, чучундра!Не успел он додумать эту мысль, как девчонка покачнулась и взмахнула руками. Но упасть не успела - что-то темное обвилось вокруг щиколоток и рывком втянуло вниз. Все произошло за считанные секунды - на снег брызнула кровь, тут же, на глазах изумленного Николая, всосавшаяся в ослепительную белизну.Никто ничего словно бы и не заметил. Дети все так же визжали, швыряя друг в друга снежками, прохожие шли мимо по своим делам. Девчонка пропала без следа. А была ли она вообще?Пива Николаю расхотелось сразу. Он стоял у окна, нервно почесывая волосатый живот и раздумывая - стоит ли звонить в полицию. И что им сказать? Что он сам видел, как девушка провалилась под снег? Вернее, ее туда втащила какая-то непонятная дрянь. Нет, после этого он точно окажется в психушке!А может, это все ему просто привиделось?Один из играющих малышей заметил лохматую черную собаку, обнюхивавшую угол песочницы.- Собачка, - мальчик радостно протянул руку в красной варежке. - На-на-на!Псина посмотрела на мальчика внимательным взглядом, потом развернулась и неторопливо побежала прочь. Малыш поспешил за ней, напрочь забыв про родительский наказ: "Со двора ни на шаг!"Все, что смогли найти полицейские после нескольких часов безуспешных поисков - красную варежку, заскорузлую от крови.Мария Ильинична с трудом занесла в лифт тяжелые сумки с продуктами. Когда-то она взлетала на свой этаж пешком, даже не запыхавшись; но семьдесят шесть лет - это вам не шутка!Женщина нажала кнопку с цифрой пять. Кабина глухо загудела и поползла наверх. Второй этаж, третий, четвертый...Внезапно лифт остановился. Свет тут же погас.- Вот же несчастье... да чтоб тебя черти забрали, окаянного! - Мария Ильинична с досадой попыталась нащупать кнопку вызова лифтера. Через двадцать минут начинался ее любимый сериал. Пропускать его совсем не хотелось. И надо же было лифту застрять именно сейчас!Что-то резко полоснуло по руке. Пожилая женщина даже не сразу почувствовала боль - только недоуменно ощупала три мокрых обрубка на месте пальцев.Испугаться она почти не успела - когда нечто, отдаленно напоминающее безголовый человеческий силуэт, склонилось над распростертым телом, Мария Ильинична была мертва. Инфаркт, которым ее последние несколько лет пугали врачи, оказался на этот раз спасительным.Две девчушки, одиннадцати и девяти лет, отскочили в сторону, когда из открывшейся кабины лифта вывалилось изуродованное тело, и одновременно завизжали.Порождения Города уже не боялись солнечного света, как раньше. А голод становился сильнее с каждым днем.Город сыто дремал, лишь изредка приоткрывая один из многочисленных глаз. После такого количества поглощенной жизни ему требовался отдых. Но это ненадолго - Город рос, становился больше и сильнее. И потребности его росли, вместе с количеством обитателей. Когда-то он был совсем крошечным и слабым с интеллектом, как у пятилетнего малыша.Но людей в нем становилось все больше - они суетились, заполняли Город собой, своими телами, жидкостями. Кровь, мертвые тела людей и животных - Город поглощал все. Он ощущал людей, их мысли, чувства. Ненависть, любовь, похоть...В какой-то момент Город понял, что видит. Видит миллионами ночных огней, фонарями, неоновыми вывесками. Потоки гудящих автомобилей, людей в метро и на улицах, стали его кровью, бегущей по венам-дорогам. Те, кого город не поглощал до конца, становились его ушами - они слышали музыку жизни и передавали ему, вместе с желанной едой.А еще Город научился чувствовать. И первым его чувством стал голод.Порождения Города тоже хотели есть.Скоро живой плоти вокруг не останется - но это уже не пугало его, как раньше. Ибо теперь он умел не только видеть и слышать. Когда голод станет невыносимым, он покинет свои пределы и отправится на поиски пищи для себя и своих обитателей.Ведь теперь Город умеет ходить.Глубоко, под толщей асфальта, медленно пульсировало громадное каменное сердце...Конец.Автор - Эфа.

Ключевые слова: Жилой дом возгорание ослепительная белизна лифт порождения города каменное сердце

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