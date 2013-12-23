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Истории из жизни

Карлик

Эта история произошла с моим двоюродным братом. После службы в армии он вернулся к себе на родину в деревню. Стоял солнечный день, его поприветствовал его единственный дедушка Василий.
- Привет, Николай! Я очень рад тебя видеть! Как ты? Как служба?
- Все хорошо, отслужил. Как мать?
- Нормально! Работает!
Николай зашел в дом, дом был окрашен в сине-зеленый цвет. Декоративная отделка выбрана из-за простоты нанесения и последующего ухода. Тем не менее домик выглядит элегантно и аккуратно. Все комнаты достаточно светлые, потому что везде стоят, озаряют светом большие пластиковые окна. В доме жили его дед, мама и домашние питомцы - собачка Костя и Кот Тихон.
Стояла ночь, Николай от эмоций, что вернулся в свой родной дом, не мог долго уснуть. Позже Николай рассказал мне, что произошло в ту самую ночь. Его настиг "сонный паралич", он не мог пошевелится, со слов дедушки с ним происходило тоже самое. Он увидел, что небольшая фигура залезла ему на грудную клетку и стала его душить. С их слов это был человек маленького роста, "карлик".
- Это был небольшого роста коренастый человечек, весь покрытый шерстью, одетый в холщовую рубаху и домотканые штаны. Наряд у него напоминает тот, который носили крестьяне в старые времена.
Очнувшись, Николай пришёл в ужас. Через год после этих событий дедушка скончался от сердечного приступа. А Николай никак не может забыть этого.
Сегодня, 11:18 by Безликий48Просмотров: 134Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Домовой дедушка карлик сонный паралич

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:35
+1
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Комментариев: 2 025
Описание «карлика» на домового похоже. Давил, значит, к худу
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#2 написал: Космонасть
Сегодня, 11:46
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Комментариев: 490
Ну типичная история про домового

Цитата: зелёное яблочко
Описание «карлика» на домового похоже. Давил, значит, к худу

К какому худу? Дедушка умер через год
Зарегистрирован: 2.11.2017
 
#3 написал: Green Wind
Сегодня, 12:03
0
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Комментариев: 8 949
Какой ммм... оригиналный слог у автора ) Плюс.
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
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