Карлик

Безликий48 Просмотров: 134 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 11:18 by

Эта история произошла с моим двоюродным братом. После службы в армии он вернулся к себе на родину в деревню. Стоял солнечный день, его поприветствовал его единственный дедушка Василий.- Привет, Николай! Я очень рад тебя видеть! Как ты? Как служба?- Все хорошо, отслужил. Как мать?- Нормально! Работает!Николай зашел в дом, дом был окрашен в сине-зеленый цвет. Декоративная отделка выбрана из-за простоты нанесения и последующего ухода. Тем не менее домик выглядит элегантно и аккуратно. Все комнаты достаточно светлые, потому что везде стоят, озаряют светом большие пластиковые окна. В доме жили его дед, мама и домашние питомцы - собачка Костя и Кот Тихон.Стояла ночь, Николай от эмоций, что вернулся в свой родной дом, не мог долго уснуть. Позже Николай рассказал мне, что произошло в ту самую ночь. Его настиг "сонный паралич", он не мог пошевелится, со слов дедушки с ним происходило тоже самое. Он увидел, что небольшая фигура залезла ему на грудную клетку и стала его душить. С их слов это был человек маленького роста, "карлик".- Это был небольшого роста коренастый человечек, весь покрытый шерстью, одетый в холщовую рубаху и домотканые штаны. Наряд у него напоминает тот, который носили крестьяне в старые времена.Очнувшись, Николай пришёл в ужас. Через год после этих событий дедушка скончался от сердечного приступа. А Николай никак не может забыть этого.

Ключевые слова: Домовой дедушка карлик сонный паралич

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